ラムリサーチ、好調なシステム販売に牽引され、2025年度の売上高が過去最高を更新｜カウンターポイントリサーチ
【北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ニューデリー、ソウル、台北、東京 - 2025年8月14日】
主なポイント
・ラムリサーチの2025年度の売上高は、過去最高の184億ドルに達しました。
・2025年第2四半期のファウンドリー売上高は過去最高の17億9,000万ドルに達し、純システム売上高の52%を占めました。
・DRAM売上高は前年比13%増となり、2025年度に過去最高の24億4,000万ドルに達しました。これは、DDR5およびLPDDR5を実現する1ベータノードおよび1ガンマノードへの技術アップグレードへの投資が中心となったためです。
・不揮発性メモリの売上高は、2022年第4四半期のピーク以来、2025年第2四半期に前年同期比2.5倍に増加し、純システム売上高の27%を占めました。
・ラムリサーチは、半導体の複雑化に対応するため、複数の革新的な新製品を投入しており、DRAM、NAND、ファウンドリ／ロジックの分野における顧客のロードマップをサポートし、長期的な売上高成長を促進します。
レポート全文はこちら：ラムリサーチ、好調なシステム売上高に牽引され、2025年度の売上高が過去最高を記録
https://www.counterpointresearch.com/report/lam-research-posts-record-fy-2025-revenue-driven-by-strong-systems-sales
【市場動向】
ラムリサーチの2025年度の純売上高は、好調なシステム売上高に牽引され、前年同期比24%増の184億ドルに達しました。米国に拠点を置くウェーハ製造装置サプライヤーであるラムリサーチのファウンドリー売上高は、2025年度に過去最高の51億4,000万ドルに達し、純システム売上高の45%を占めました。この増加は、最先端プロセスの力強いモメンタム、中国国内顧客による成熟ノードへの投資、そして2025年6月四半期の過去最高の粗利益率50.3%に牽引されました。
ラムリサーチのCSBG売上高は、2025年度に前年度比16%増の70億ドルに達しました。インストールベースのアップグレードとサービスの急速な拡大による収益により、同社はCSBG売上高が2024年度と比較して2028年度までに1.5倍以上に増加すると予測しています。2018年度から2024年度にかけて、ラムリサーチのインストールベースは年平均成長率9%で成長し、CSBG売上高は同時期に年平均成長率8%で成長しました。同社の設置ベースは拡大を続け、2025年には10万台を超えると予想しています。
2025年第2四半期、中国はシステム売上高の35%を占めました
システム売上高に占める中国の割合について、ラムリサーチのCEOであるティモシー・アーチャー氏は次のように述べています。
「中国地域は35%となり、前四半期の31%から増加しました。この地域における世界的な多国籍企業からの投資は、2022年12月四半期以来の最高水準に達しており、中国売上高の大部分は引き続き中国国内の顧客から得られています。」
アーチャー氏はさらに、ファウンドリー投資の牽引により、ラムリサーチは9月四半期の中国売上高が増加すると予想していると述べています。
【専門家の解説】
中国ファウンドリーからの需要増加について、シニアアナリストのアシュワス・ラオは次のように述べています。
「ラムリサーチは、特にバックエンド施設、海外で設計されたパッケージングチップ、そして輸出基準を満たした合法チップを生産する中国の中堅ファブからの需要が緩やかに増加しました。中国のファブが許容チップまたはレガシーノードの生産能力を増強すれば、ラムリサーチはAIチップ規制の緩和から間接的に恩恵を受けるでしょう。中国の規制緩和は、中国で設置された装置のサービスやアップグレード活動がより正常化することを可能にし、CSBGの中国における売上高成長の再開、あるいは押し上げにつながるはずです。しかしながら、全体的な影響は、進行中の輸出規制とラムリサーチの多様なグローバル戦略によって、徐々に緩和される可能性があります。」
主なポイント
・ラムリサーチの2025年度の売上高は、過去最高の184億ドルに達しました。
・2025年第2四半期のファウンドリー売上高は過去最高の17億9,000万ドルに達し、純システム売上高の52%を占めました。
・DRAM売上高は前年比13%増となり、2025年度に過去最高の24億4,000万ドルに達しました。これは、DDR5およびLPDDR5を実現する1ベータノードおよび1ガンマノードへの技術アップグレードへの投資が中心となったためです。
・不揮発性メモリの売上高は、2022年第4四半期のピーク以来、2025年第2四半期に前年同期比2.5倍に増加し、純システム売上高の27%を占めました。
・ラムリサーチは、半導体の複雑化に対応するため、複数の革新的な新製品を投入しており、DRAM、NAND、ファウンドリ／ロジックの分野における顧客のロードマップをサポートし、長期的な売上高成長を促進します。
レポート全文はこちら：ラムリサーチ、好調なシステム売上高に牽引され、2025年度の売上高が過去最高を記録
https://www.counterpointresearch.com/report/lam-research-posts-record-fy-2025-revenue-driven-by-strong-systems-sales
【市場動向】
ラムリサーチの2025年度の純売上高は、好調なシステム売上高に牽引され、前年同期比24%増の184億ドルに達しました。米国に拠点を置くウェーハ製造装置サプライヤーであるラムリサーチのファウンドリー売上高は、2025年度に過去最高の51億4,000万ドルに達し、純システム売上高の45%を占めました。この増加は、最先端プロセスの力強いモメンタム、中国国内顧客による成熟ノードへの投資、そして2025年6月四半期の過去最高の粗利益率50.3%に牽引されました。
ラムリサーチのCSBG売上高は、2025年度に前年度比16%増の70億ドルに達しました。インストールベースのアップグレードとサービスの急速な拡大による収益により、同社はCSBG売上高が2024年度と比較して2028年度までに1.5倍以上に増加すると予測しています。2018年度から2024年度にかけて、ラムリサーチのインストールベースは年平均成長率9%で成長し、CSBG売上高は同時期に年平均成長率8%で成長しました。同社の設置ベースは拡大を続け、2025年には10万台を超えると予想しています。
2025年第2四半期、中国はシステム売上高の35%を占めました
システム売上高に占める中国の割合について、ラムリサーチのCEOであるティモシー・アーチャー氏は次のように述べています。
「中国地域は35%となり、前四半期の31%から増加しました。この地域における世界的な多国籍企業からの投資は、2022年12月四半期以来の最高水準に達しており、中国売上高の大部分は引き続き中国国内の顧客から得られています。」
アーチャー氏はさらに、ファウンドリー投資の牽引により、ラムリサーチは9月四半期の中国売上高が増加すると予想していると述べています。
【専門家の解説】
中国ファウンドリーからの需要増加について、シニアアナリストのアシュワス・ラオは次のように述べています。
「ラムリサーチは、特にバックエンド施設、海外で設計されたパッケージングチップ、そして輸出基準を満たした合法チップを生産する中国の中堅ファブからの需要が緩やかに増加しました。中国のファブが許容チップまたはレガシーノードの生産能力を増強すれば、ラムリサーチはAIチップ規制の緩和から間接的に恩恵を受けるでしょう。中国の規制緩和は、中国で設置された装置のサービスやアップグレード活動がより正常化することを可能にし、CSBGの中国における売上高成長の再開、あるいは押し上げにつながるはずです。しかしながら、全体的な影響は、進行中の輸出規制とラムリサーチの多様なグローバル戦略によって、徐々に緩和される可能性があります。」