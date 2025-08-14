EPDMスポンジゴムの世界市場2025年、グローバル市場規模（クローズドセル、オープンセル）・分析レポートを発表
2025年8月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「EPDMスポンジゴムの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、EPDMスポンジゴムのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要と成長予測
本調査によると、世界のEPDMスポンジゴム市場は2023年時点でXXX百万米ドルと評価され、2023年から2030年の予測期間において年平均成長率XXX%で成長し、2030年にはXXX百万米ドルに達すると見込まれています。EPDMスポンジゴムは、高品質な止水・密閉材として知られ、優れた耐紫外線性および耐オゾン性を有しており、屋外でのシーリング用途に適しています。
________________________________________
製品特性と用途分類
EPDMスポンジゴムは、クローズドセルとオープンセルの2タイプに大別されます。クローズドセルは高い気密性と耐水性を持ち、屋外建築や自動車部品に多く採用されます。一方、オープンセルは柔軟性や衝撃吸収性に優れ、家電製品や防音材などに利用されます。
________________________________________
産業チェーンと市場構造
世界市場では、EPDMスポンジゴム産業チェーンの発展状況、建築分野（クローズドセル・オープンセル）、家電分野（クローズドセル・オープンセル）の市場状況が分析されています。先進国および新興国市場における主要企業の活動も詳細に把握され、最先端技術、特許、注目用途、最新動向についても調査されています。
________________________________________
地域別市場動向
北米と欧州は政府施策や消費者意識の高まりにより堅調な成長を示しています。アジア太平洋地域、特に中国は旺盛な国内需要、政策的支援、強固な製造基盤を背景に世界市場を牽引しています。南米や中東・アフリカも徐々に需要が拡大しており、建築・自動車用途を中心に市場成長が見込まれます。
________________________________________
市場分析の枠組み
市場規模とセグメンテーション分析では、販売数量（トン）、売上高、タイプ別の市場シェアが整理されています。産業分析では、政策・規制、技術革新、消費者嗜好、市場構造を調査し、成長要因と課題を明らかにしています。地域分析では、経済状況、インフラ整備、消費行動を考慮し、ビジネスチャンスを特定しています。
________________________________________
企業別戦略と競争環境
The Rubber Company、MyTech Ltd、Atlantic Gasket Corporation、Fostek Corporation、Ramsay Rubber Limited、Alanto Ltd、Rubber-Cal、PAR Group、Polytech Industry Co.,Ltd.、Gasket Supply、Miyahara Rubber Industry Co., Ltd.、Canal Rubber Supply Co. Incなどの企業は、高品質製品の提供やカスタム設計能力を武器に競争力を維持しています。競争優位性は製品性能、価格競争力、供給安定性、対応力によって形成されています。
________________________________________
用途別需要分析
建築分野では防水・防音シール材、家電分野では防振材やパッキン、自動車産業ではドアシールや耐候部品、電気機器分野では絶縁材として利用されています。その他、工業機械や特殊設備にも用途が拡大しています。
________________________________________
技術動向と将来性
