自分を取り戻す“ひとり断食旅“が人気

朝起きた瞬間から家族のために動き出し、夜は疲れ切ってスマホを眺めるだけ。

「私の人生、これでいいのかな？」──そんな50代女性が急増している。

コロナ禍を経て、自分と向き合う時間の大切さが見直される中、静 岡‧伊豆高原の小さなリトリート施設に「人生が変わった」という声が続々と届いている。

2９年の歴史を持つファスティング施設「やすらぎの里」が新たに始めた『ひとり旅ファスティング』。

「誰にも気を遣わない3日間」をコンセプトに、一人参加限定で心と体のリセットを提供するこのプランに、全国から女性たちが訪れている。

利用者の92%が「人生観が変わった」と回答し、リピート率は68%に達している。

背景｜つながり続ける時代に、“減らすケア”という選択肢

スマホやSNS、家庭や職場の役割が重なり、「常にON」状態になりがちな現代。

「自分を見失いそう」「ひとりになる時間がほしい」──特に40～60代の女性から、情報過多・脳疲労・睡眠質の低下に関する声が増えています。

やすらぎの里は、食を“足す”より“減らす”断食の知恵と、見守りのある安心設計で、“ひとりで、ととのう”滞在を提案します。

プランの特徴｜“ひとりで、ととのう”を叶える4つの設計

スムージーや酵素ジュースでつらくないファスティング

１，ひとり参加が前提の安心空間

すべて一人参加設計。気遣い不要で静かな内省時間を確保。スタッフがやさしく伴走します。

２，選べる食事：断食 or 養生食

胃腸を休める断食（ドリンク・サポート付き）/やさしい養生食が選択できます。

「空腹と闘う」ではなく「内臓を休ませる」やり方です。

３，回復のためのプログラム

温泉・マッサージ・ヨガ・自然の中の散歩で、新陳代謝も回復します。

４，過緊張をゆるめる

瞑想や静かな環境で、脳も休ませ“過緊張をゆるめ”、睡眠の質が高まる。

体験者の声（抜粋）

屋上にある絶景の露天風呂・サウナ・水風呂

「20年間、家族のことばかり考えて生きてきました。でも3日目の朝、温泉で空を見上げた時、初めて『私はこれからどう生きたいんだろう』って自分に質問できたんです。帰ってから、夫に感謝を伝えられるようになり、関係がすごく良くなりました。今では年2回のペースで通っています」

─田中美和さん（仮名・52歳・東京都・会社員）

「ストレス食いで10kg太ってしまい、何をしても痩せませんでした。3日間のファスティングで3kg減っただけでなく、食べ物への向き合い方が完全に変わりました。『お腹がすいた』と『心が満たされたい』の違いがわかるようになったんです。半年で8kg減量し、今も維持できています」

─山田さとみさん（仮名・48歳・神奈川県・フリーランス）

「仕事で燃え尽きて、何のために働いているかわからなくなっていました。静寂の中で過ごした3日間で、本当にやりたいことが明確になりました。帰ってすぐに転職活動を始め、今は理想の環境で働いています。あの3日間がなければ、今の私はありません」

─佐藤麻衣さん（仮名・45歳・大阪府・会社員）

プラン概要

- プラン名：ひとり旅ファスティング- 宿泊期間：

・4泊プラン（水曜～日曜）

・平日2泊プラン（水曜～金曜）

・週末2泊プラン（金曜～日曜）

- 食事：断食または養生食（選択制）- 場所：やすらぎの里 養生館（静岡県伊東市）- 料金：

・2泊プラン 46,280円（税込）～

・4泊プラン 88,160円（税込）～

※食事・施術・プログラム・温泉などすべて込み

- 詳細：ひとり旅ファスティングプラン(https://y-sato.com/hitoritabi-fasting/?utm_source=prtimes&utm_medium=cpc)- 体験取材歓迎：取材の方は無料で滞在できます。（１泊、日帰りの体験取材も可能です）

こんな方におすすめ

施設紹介｜やすらぎの里について

伊豆高原「やすらぎの里・養生館」の外観- 家事・介護・仕事に追われて「自分の時間」が取れていない方- ストレスでつい食べすぎ・飲みすぎてしまう方- SNSや人間関係に疲れている方- 自分を見つめ直す静かな環境を探している方

やすらぎの里は1996年創業。これまでに延べ10万人以上が訪れたファスティング施設。

「ととのえる、旅。」をテーマに、断食・温泉・ヨガ・マッサージ・食養生を組み合わせた安心の運営体制で、心身のリカバリーをサポート。

現在、有限会社やすらぎの里は伊豆高原に3施設（本館・高原館・養生館）を展開。

