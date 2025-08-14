「聖隷厚生園」にて甲子園パブリックビューイング開催

社会福祉法人 聖隷福祉事業団

2025年8月15日(金)、社会福祉法人聖隷福祉事業団(法人本部：静岡県浜松市、理事長：青木善治)が運営する聖隷厚生園(障害福祉サービス等の複合施設）の障害者デイサービスルームにて、第107回全国高等学校野球選手権大会のパブリックビューイングを開催します。

応援で恩返し

聖隷クリストファー高等学校の学生たちは、日々、当施設（障害者支援施設 聖隷厚生園信生寮・救護施設 聖隷厚生園讃栄寮）を訪れ、車いす清掃や草刈り、行事の飾り付け、ご利用者とお話するなど様々な形で私たちを支援してくれています。日頃、感謝の気持ちを返したいと考えていたため、今回のパブリックビューイングを企画しました。感謝の気持ちを声援に乗せて、今度は私たちが球児の背中を押したいと思います。企画を通じて地域社会とのつながりや感動を共有できる貴重な機会となると考えています。

インクルーシブな社会の実現に向けて

聖隷厚生園では、ご利用者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害がある方や介護が必要な方、医療ケアが必要な方を対象に、入所や通所などでその人にあった支援をしています。本イベントを通じて、バットの金属音や応援団の声援を耳にすることに加え、パブリックビューイングに集まる人々とともに感じる空気感などが、普段とは異なる刺激としてご利用者の心身への活性化にもつながると考えます。こうした体験を通じて、これまで「応援される側」だったご利用者が、今度は「応援する側」として関わることができるという小さな転換が、「共に支えあい、生きる」インクルーシブ社会の実現に向けた、確かな一歩となると私たちは考えています。

聖隷厚生園 信生寮

【開催場所】聖隷厚生園

(〒431-1304 静岡県浜松市浜名区細江町中川7220-1)

【時間】10：45頃～11：20頃

【対象】ご入居者・職員

※本件について取材をご希望のメディア関係者の方は、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

【問合せ先】053-437-4511(平日8：30～17：00) 担当：岡本・曽布川

【社会福祉法人聖隷福祉事業団 概要】

基本理念： キリスト教精神に基づく「隣人愛」

所在地 ： 静岡県浜松市中央区元城町218番地26

設立 ：昭和5年（1930年）

理事長： 青木善治

事業内容 ：

1都7県(東京都、神奈川県、千葉県、静岡県、奈良県、兵庫県、愛媛県、鹿児島県)で208施設524事業(2025年8月時点)を展開。

1.医療事業（病院・診療所・ホスピスなど）

2.保健事業（健康増進・健康診断・人間ドック・疾病予防・労働環境測定など）

3.福祉事業（特別養護老人ホーム・障害者支援施設・救護施設・無料または低額診療・保育事業・有料

老人ホーム事業など）

4.介護事業（介護老人保健施設・通所事業・訪問看護ステーション・在宅訪問事業など）

URL： https://www.seirei.or.jp/hq/