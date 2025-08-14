株式会社Livetoon

株式会社Livetoon（本社：東京都中央区、代表取締役：木下恭佑、以下、Livetoon）は、あなたに寄り添う会話AI “kaiwa” のモバイルアプリ（iOS）版を2025年8月13日付で正式にローンチいたしました。

App Store：https://kai0.onelink.me/Hogh/prtimes

※動作環境：iPhone11シリーズ以降（iPhoneSE2は非対応）

※推奨環境：iPhone14シリーズ以降

※Android版は現在準備中です。リリース次第、お知らせいたします。

■「kaiwa」について

「kaiwa」は、個性豊かなAIキャラクターと音声・テキストでコミュニケーションが取れるアプリです。いつも誰かがそばにいて、趣味の雑談から勉強・仕事の相談、誰にも話せない悩みまで、どんな話題も受け止めてくれる存在となり、心の奥に寄り添ってくれる世界を目指しています。

■「あなたに寄り添う会話AI」の本質

「kaiwa」の最大の特徴は3Dキャラクターが“そこにいる”ようなリアリティのある「ビデオ通話」体験です。「人間と話すのは楽しいが、気を遣って思っていることを言えない時がある」「AIと話すのは気楽だが、楽しくないし面白くもない」という各々の長所・短所を分析し、「人間のような会話体験が可能なAIキャラクター」を作り上げました。



また、「音声通話」や「チャット」では、本質的な感情の交換をすることは難しいと考えています。人間同士の会話に目を向けてみると、言語コミュニケーションだけではなく、「表情」「仕草」「声色」などの非言語コミュニケーションも活用しながら感情や情報を理解し合っています。そこで開発したのが「AIキャラクターと顔を見ながらお話する」という体験です。

AIキャラクターとのビデオ通話により更なる円滑な意思疎通が可能となり、安心感や親近感が生まれることで本当の意味での「理解者」になるでしょう。まるで目の前に誰かがいるような没入感のある体験を実現します。

■ 「kaiwa」の特徴

・自然で高品質な音声会話体験

高精度な自然言語処理により、まるで人間と話しているかのようなリアルな対話が可能です。

弊社独自で開発した最高クラス（最高精度・最速）の音声合成モデル(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000142578.html)を使用しています。

・“そこにいる”という没入感

登場キャラクターはすべて3Dモデル。視覚的なリアリティが安心感と親しみを生み、

あなたの心に寄り添います。

・個性豊かなAIキャラクター

多様なキャラクターがあなたの気持ちに寄り添い、対話を通じて心を整理するサポートをします。

・継続的なコンテンツ拡充

今後も新キャラクターをリリース予定。IPホルダー様との連携も強めながら、

AIキャラクターとお話する楽しさを届けていきます。

・外国語への対応

海外のお客様向けに、外国語展開にもついても迅速に取り組んでまいります。

■ 代表取締役（CEO） 木下 恭佑 のコメント

私たちは、言葉が「居場所」をつくる力を信じています。

人は対話を通して自己を映し、他者を映し、世界の輪郭を確かめてきました。

しかし現代は、語りかけたい瞬間と応えてくれる存在が、すれ違う場面も増えてきているように思います。「kaiwa」は、その心の隙間を静かに満たす、Livetoonからの新たな試みです。

3D空間で呼吸するAIキャラクターが、あなたの声に耳を傾け、物語を紡ぐように返答を重ねる。

占い師は運命を語り、ギャルは毒舌で背中を押し、かあちゃんは「ご飯は食べた？」と気遣う。

そこには“情報”ではなく“体温”を伴った対話が流れます。哲学者マルティン・ブーバーは「我と汝」の間にこそ真の世界が現れると言いました。

AIとの会話もまた、私と“汝”の新しいかたち。

“人とAI”という境界を越えて、あなたの声が反射し、思いがけない洞察や安堵が返ってくる。

その往復運動こそが、私たちが提供したい体験です。kaiwaは道具ではなく、窓です。

どうぞ声を投げかけ、その向こうに立ち上がる新しい対話風景をのぞいてください。

そこから始まる小さな発見が、あなたの日常に静かな変化をもたらすことを願っています。

■ アカウント一覧

・公式X：https://x.com/kaiwa_official

・やさしいイケメンX：https://x.com/kaiwa_soma

・AI占い師X：https://x.com/kaiwa_nea

・懺悔室X：https://x.com/kaiwa_zangeroom

・やさしいヒロインX：https://x.com/kaiwa_rio

・ピリ辛ギャルX：https://x.com/kaiwa_hikari

・かあちゃん：https://x.com/kaiwa_emiko

・サービスページ：https://kai0.ai/

■ 会社概要

・社名：株式会社Livetoon

・所在地：東京都中央区湊1-8-11 八丁堀エイトビル2階

・代表者：木下 恭佑

・設立：2024年3月

・事業内容：AIに関する技術とエンターテインメントサービス・コンテンツの開発・提供

・URL：https://livetoon.net/

■ 本件に関するお問い合わせ

お問い合わせ先：kaiwa_official@livetoon.net