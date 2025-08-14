成長企業の経営者・人事必見！「人がやめない組織づくり」×交流会を8月27日開催！産業医とIT×福祉ベンチャー経営者が語る、人材定着とメンタルヘルスの最前線

メンタルヘルスラボ株式会社

メンタルヘルスラボ株式会社（所在地：東京都／代表取締役：古徳 一暁）と、産業医NEOを運営するMIRAERA株式会社（所在地：東京都／代表取締役：前田 美里）は、成長企業の経営者・事業責任者・人事担当者を対象としたイベント「成長企業の『人がやめない組織づくり』＋交流会」を2025年8月27日（水）19:00より開催します。産業医と福祉の専門家によるトークセッションと参加者同士の交流を通じて、優秀人材の定着と離職防止のための具体的なヒントを提供します。

■開催背景

成長フェーズの企業では、採用活動と同じかそれ以上に「人材の定着」が経営の重要課題です。特に、本人のスキルやメンタル不調による離職は、生産性低下や採用コスト増加の要因となっています。本イベントでは、産業医と福祉領域の専門家が現場知見を共有し、参加者が自社に持ち帰れる実践的なノウハウを提供します。

■イベント概要

イベント名：成長企業の「人がやめない組織づくり」

日時：2025年8月27日（水）19:00～

会場：東京都内（詳細はPeatixページ参照）

対象：経営者、事業責任者、人事担当者

定員：30名

参加費：無料（要事前申し込み）

申込方法：Peatixイベントページ（https://peatix.com/event/4524304/view）(https://peatix.com/event/4524304/view)より申し込み

■登壇者プロフィール

MIRAERA株式会社（産業医NEO） 代表取締役 前田 美里 氏

鹿児島大学医学部在学中に1社目を設立、立ち上げから1年半で売却。2社目にヘルスケアスタートアップとしてMIRAERA株式会社を設立。「産業医として企業の未来をともにつくる」ことをミッションに、健康経営優良法人認定支援やベンチャー・スタートアップ向け産業医サービス「産業医NEO」を運営。

▼産業医NEOサービスページ

https://miraera.co.jp/service/sangyouineo

▼X(旧Twitter)アカウント

https://x.com/miiiiia1010

メンタルヘルスラボ株式会社 代表取締役 古徳 一暁 氏

高校卒業後、偏差値を30近く上げる猛勉強の浪人生活を送り、上智大学在学中に、学生起業。学習塾やインターネットメディア事業を展開。実の弟が統合失調症を患ったことをきっかけに、全ての資金を福祉事業にフルベット。「メンタルダウンしない世界をつくる」をビジョンに、うつ・発達障害を抱える方の就労支援を行う福祉ベンチャー企業。「就労移行ITスクール」や「自立訓練スクール」など全国でIT特化型の福祉事業を展開。現在人気YouTube番組「Nontitle season5」でメンターを務めている。

▼メンタルヘルスラボ株式会社

https://logz.co.jp/

▼X(旧Twitter)アカウント

https://x.com/mhlgroupceo

■会社概要

【メンタルヘルスラボ株式会社について】

メンタルヘルスラボ株式会社は、「LIFESTYLE INNOVATION～誰もがワクワク笑顔で生きてく世界を創る～」というビジョンのもと、福祉事業、メディア事業、HR事業、Saas事業を展開しています。

福祉事業では、「障害という線引きをなくす」というミッションを掲げ、IT特化型就労移行支援や、児童発達支援事業などを展開しています。

所在地：東京都港区北青山2－7－13プラセオ青山ビル3階

代表者：代表取締役 古徳一暁

事業内容：福祉事業、フランチャイズ事業、障害者雇用クラウド事業