2025年大阪・関西万博 / Samantha Thavasaコラボレーション商品を発売

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役：古屋幸二、所在地：東京都港区)は「女性の永遠のパートナー 」をコンセプトにレディースバッグを展開するブランド『Samantha Thavasa(サマンサタバサ)』より、2025年大阪・関西万博とのコラボレーション商品を発売します。愛知万博以来、20年ぶりに日本で開催された大阪・関西万博を記念して、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のアートをデザインしたバッグチャーム、EXPO 2025ロゴをゴールドプレートでデザインしたキーリングが登場。

話題の大阪・関西万博と共に、サマンサタバサとのコラボレーション商品をお楽しみください。

【展開店舗】

サマンサタバサ 河原町OPA店

サマンサタバサ 大丸神戸店

サマンサタバサ ジェイアール京都伊勢丹店

サマンサタバサ いよてつ高島屋店

サマンサタバサ 大丸梅田店

サマンサタバサ 広島パルコ店

サマンサタバサ 神戸マルイ店

サマンサタバサ 高島屋大阪店

サマンサタバサプチチョイス いよてつ高島屋店

サマンサタバサプチチョイス 天王寺Mio店

サマンサベガ 梅田エスト店

サマンサベガ ららぽーと和泉店

アンドシュエットギャラリー ピオレ姫路店

アンドシュエットギャラリー イオン岡山店

アンドシュエット ルクアイーレ店

サマンサティアラ 京都高島屋店

サマンサティアラ 阪神梅田本店

サマンサタバサグローバルアイランド 羽田空港第1ターミナル店

サマンサタバサグローバルアイランド 羽田空港第2ターミナル店

サマンサタバサ公式オンラインショップ (※８/２６～発売を予定しています)

「ミャクミャク」コラボチャーム

Price：\4,180

「ミャクミャク」のアートを全面にデザインしたバッグチャーム。

チェーン部分には、「ミャクミャク」を連想させるブルー×レッド×ホワイトのカラーをワンポイントに施しました。チェーンは取り外しが可能で、ファスナーチャームとしても使用できる優れもの。コーディネートしたい場所にあわせて、使い分けが可能です。

「EXPO 2025」コラボチャーム

Price：\4,180

柔らかいパステルカラーとベーシックカラーの全7色と豊富なカラーバリエーション。

フックタイプの金具とチェーンのどちらも付いていて、バッグに付けたり、鍵などのアイテムに付けたりと様々なパターンで使用可能です。ゴールドプレートで華やかな印象のEXPO 2025ロゴがデザインされた記念チャームにご注目ください。

■会社概要

商号 ：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立 ：1994年3月10日

事業内容： バッグとジュエリーの企画・製造・販売