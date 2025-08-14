『年代別動画調査2025（10代編）』視聴頻度・ジャンル・デバイスの三大トレンド（動画制作マッチングサイト『一括.jp』調べ）
https://emeao.jp/ikkatsu-column/company-introduction-video-examples/ 動画制作マッチングサイト一括.jp10代動画視聴スタイルを調査
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327329&id=bodyimage1】
近年、動画コンテンツは若年層の生活に欠かせない存在となり、通学中の移動時間や休憩の合間、休日の余暇まで、あらゆるシーンで視聴されるようになっています。もはや動画は単なる娯楽や情報源ではなく、日常の一部として定着しつつあります。
こうした背景を踏まえ、厳選された動画・映像制作会社を紹介するBtoBマッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/company-introduction-video-examples/ ）』は、10代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。調査は「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」という3つの視点から、10代のリアルな視聴習慣と傾向を明らかにしています。
これから動画活用を検討する企業様はもちろん、すでに動画マーケティングに取り組む企業様にとっても、若年層へのアプローチを磨くための具体的なヒントとなるはずです。
▼調査概要
◆ 調査1：YouTubeやSNSなどで配信される動画の視聴頻度
◆ 調査2：普段よく視聴する動画のジャンルは？
◆ 調査3：動画視聴時によく利用するデバイスは？
◆ まとめ：マーケ戦略に効く！10代動画視聴データの核心ポイント
調査結果1：YouTubeやSNSなどで配信される動画を、普段どのくらいの頻度で視聴しますか？※短時間の視聴や“ながら見”も含めてお答えください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327329&id=bodyimage2】
最も多かったのは「1日に何度も動画を視聴する」と回答した人で、全体の59.0％（59人）を占め、動画視聴が生活の一部として強く定着している様子が見られます。
次いで多いのは「ほぼ毎日1回は動画を視聴する」で19.0％（19人）となり、こちらも高頻度でコンテンツを楽しむ層といえます。
一方、「ほとんど視聴しない」は11.0％（11人）で、習慣的な視聴を行わない層は少数派です。
週に3～4日程度視聴する」（7.0％）や「週に1～2日程度視聴する」（3.0％）、「月に数回程度しか視聴しない」（1.0％）は合わせても約1割にとどまり、大多数が週の半分以上の頻度で動画に触れている実態が浮かび上がりました。
調査結果2：普段よく視聴する動画のジャンルはどれですか？※複数選択可（注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327329&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は3つまでに制限しています。これにより、よく視聴する動画のジャンルをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「音楽関連（ミュージックビデオ・ライブ映像など）」で、58.0％（58人）が選択しており、日常的に音楽を楽しむ習慣が根強いことがうかがえます。
次いで「エンターテインメント（バラエティ・ドラマ・アニメ・映画など）」が52.0％（52人）と半数を超え、娯楽性の高いコンテンツが幅広く支持されています。
「ゲーム（実況プレイ・eスポーツ・ゲーム解説など）」は32.0％（32人）で、若年層らしい関心の高さが目立ち、「Vlog・日常動画（生活の記録・ルーティン紹介など）」も31.0％（31人）とほぼ同水準でした。
一方で、「教養・学習（13.0％）」「ニュース・時事問題（7.0％）」「スポーツ（6.0％）」「その他（4.0％）」は比較的低く、学びや情報収集よりも娯楽や趣味に直結するジャンルが優先されている傾向が見られます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327329&id=bodyimage1】
近年、動画コンテンツは若年層の生活に欠かせない存在となり、通学中の移動時間や休憩の合間、休日の余暇まで、あらゆるシーンで視聴されるようになっています。もはや動画は単なる娯楽や情報源ではなく、日常の一部として定着しつつあります。
こうした背景を踏まえ、厳選された動画・映像制作会社を紹介するBtoBマッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/company-introduction-video-examples/ ）』は、10代の男女100名を対象にアンケート調査を実施しました。調査は「動画視聴頻度」「好まれるジャンル」「利用デバイス」という3つの視点から、10代のリアルな視聴習慣と傾向を明らかにしています。
これから動画活用を検討する企業様はもちろん、すでに動画マーケティングに取り組む企業様にとっても、若年層へのアプローチを磨くための具体的なヒントとなるはずです。
▼調査概要
◆ 調査1：YouTubeやSNSなどで配信される動画の視聴頻度
◆ 調査2：普段よく視聴する動画のジャンルは？
◆ 調査3：動画視聴時によく利用するデバイスは？
◆ まとめ：マーケ戦略に効く！10代動画視聴データの核心ポイント
調査結果1：YouTubeやSNSなどで配信される動画を、普段どのくらいの頻度で視聴しますか？※短時間の視聴や“ながら見”も含めてお答えください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327329&id=bodyimage2】
最も多かったのは「1日に何度も動画を視聴する」と回答した人で、全体の59.0％（59人）を占め、動画視聴が生活の一部として強く定着している様子が見られます。
次いで多いのは「ほぼ毎日1回は動画を視聴する」で19.0％（19人）となり、こちらも高頻度でコンテンツを楽しむ層といえます。
一方、「ほとんど視聴しない」は11.0％（11人）で、習慣的な視聴を行わない層は少数派です。
週に3～4日程度視聴する」（7.0％）や「週に1～2日程度視聴する」（3.0％）、「月に数回程度しか視聴しない」（1.0％）は合わせても約1割にとどまり、大多数が週の半分以上の頻度で動画に触れている実態が浮かび上がりました。
調査結果2：普段よく視聴する動画のジャンルはどれですか？※複数選択可（注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327329&id=bodyimage3】
（注1） 本設問は複数選択式ですが、選択肢は3つまでに制限しています。これにより、よく視聴する動画のジャンルをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは「音楽関連（ミュージックビデオ・ライブ映像など）」で、58.0％（58人）が選択しており、日常的に音楽を楽しむ習慣が根強いことがうかがえます。
次いで「エンターテインメント（バラエティ・ドラマ・アニメ・映画など）」が52.0％（52人）と半数を超え、娯楽性の高いコンテンツが幅広く支持されています。
「ゲーム（実況プレイ・eスポーツ・ゲーム解説など）」は32.0％（32人）で、若年層らしい関心の高さが目立ち、「Vlog・日常動画（生活の記録・ルーティン紹介など）」も31.0％（31人）とほぼ同水準でした。
一方で、「教養・学習（13.0％）」「ニュース・時事問題（7.0％）」「スポーツ（6.0％）」「その他（4.0％）」は比較的低く、学びや情報収集よりも娯楽や趣味に直結するジャンルが優先されている傾向が見られます。