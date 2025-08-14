【後編】全国600人の声から見えた『世代別テレワークの真実』（法人携帯マッチングサイト『一括.jp』調べ）
近年、テレワークの普及や働き方改革の進展により、企業は多様な勤務スタイルを取り入れるようになってきました。こうした変化の中で、若年層や中堅層のニーズに合わせた制度設計は進んでいますが、果たして各世代はどのような働き方を理想としているのでしょうか。
そこで今回、厳選された業者を紹介するビジネス・マッチングサイト「一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/4g_vs_5g_guide/ ）」は、20代～70代以上の会社員600名を対象にアンケート調査を実施。「理想の勤務形態」「テレワークの魅力」「テレワークの不安」について世代ごとの価値観やニーズの違いなどのデータを収集しました。
世代ごとの働き方の志向や課題を理解することは、柔軟な勤務制度やテレワーク環境を設計・改善するうえで欠かせません。各世代の“理想”と“現実”を可視化し、制度導入を検討中の企業には施策立案の参考に、すでに制度を運用している企業には、より幅広い世代の声を反映させるための実務的なヒントとしていただければ幸いです。
▼ 調査概要
◆ 調査1 ： あなたが希望する働き方は？
◆ 調査2 ： テレワークを導入して実感するメリットは？
◆ 調査3 ： テレワークに感じる不安やデメリットは？
◆ まとめ： 世代ごとに異なるテレワークの魅力と課題
（1）「働き方の好み」世代でこんなに違う！
（2）テレワークの“うれしいポイント”はここ
（3）見えてきたテレワークの“つまずき”
（4）これからの働き方をもっと快適にするために
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
調査結果3：あなたがテレワークを行う際に特に不安やデメリットに感じることはなんですか？（複数回答可：注2）
注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、テレワークでの不安やデメリットに感じることをより明確に把握できるようにしています。
テレワークにおける不安やデメリットについての回答からは、世代ごとに感じる課題の優先度や性質が異なることが見えてきました。コミュニケーション面や業務効率への影響、健康面、評価制度への懸念など、多岐にわたる声が挙がっています。
1．上司や同僚とのコミュニケーションが取りにくくなる
全世代で比較的高い割合を示し、特に60代で46％、40代で37％、70代以上で36％と、中高年層の懸念が強く表れました。業務の円滑化や信頼関係構築において、対面でのやり取りを重視する世代では大きな課題となっているようです。
2．IT機器・ツール操作や接続トラブルが不安である
70代以上で23％と高く、40代では19％、20代でも18％が不安を感じています。特に高年層では機器やソフトの操作習熟度に不安を抱きやすく、業務を滞らせる可能性が懸念されています。サポートや研修の充実が課題解消のカギとなりそうです。
3．自宅では集中できず、かえって業務効率が下がる
40代と60代で22％、20代で21％と、幅広い世代で一定数の課題意識が見られます。家庭内の環境や自己管理の難しさが影響し、集中力の低下や生産性の停滞につながるケースがあると考えられます。
