【前編】全国600人の声から見えた『世代別テレワークの真実』（法人携帯マッチングサイト『一括.jp』調べ）
近年、テレワークの普及や働き方改革の進展により、企業は多様な勤務スタイルを取り入れるようになってきました。こうした変化の中で、若年層や中堅層のニーズに合わせた制度設計は進んでいますが、果たして各世代はどのような働き方を理想としているのでしょうか。
そこで今回、厳選された業者を紹介する法人・会社携帯マッチングサイト「一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/mobile-contract-how-to-prepare/ ）」は、20代～70代以上の会社員600名を対象にアンケート調査を実施。「理想の勤務形態」「テレワークの魅力」「テレワークの不安」について世代ごとの価値観やニーズの違いなどのデータを収集しました。
世代ごとの働き方の志向や課題を理解することは、柔軟な勤務制度やテレワーク環境を設計・改善するうえで欠かせません。各世代の“理想”と“現実”を可視化し、制度導入を検討中の企業には施策立案の参考に、すでに制度を運用している企業には、より幅広い世代の声を反映させるための実務的なヒントとしていただければ幸いです。
▼ 調査概要
◆ 調査1 ： あなたが希望する働き方は？
◆ 調査2 ： テレワークを導入して実感するメリットは？
◆ 調査3 ： テレワークに感じる不安やデメリットは？
◆ まとめ： 世代ごとに異なるテレワークの魅力と課題
（1）「働き方の好み」世代でこんなに違う！
（2）テレワークの“うれしいポイント”はここ
（3）見えてきたテレワークの“つまずき”
（4）これからの働き方をもっと快適にするために
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
調査結果1：あなたの希望に最も近い働き方は、次のうちどれですか？
20～30代ではテレワーク志向が比較的高く、60代以上では完全オフィス勤務を望む割合が際立つなど、世代間で働き方への考え方の違いが明確に表れました。
1．完全にテレワーク中心の働き方を希望する
30代が25％と最も高く、次いで20代の17％が続きました。一方、50代以上では1桁台～10％程度にとどまり、世代間での志向の差が顕著です。柔軟な働き方や通勤時間削減を重視する若年層の特徴が反映されており、ワークライフバランスの最適化を目指す意識が強いと考えられます。
2．基本はテレワークだが、週1～2日程度はオフィス勤務したい
20代（23％）と30代（22％）でやや高く、40代～50代もほぼ同水準（19％）です。完全テレワークよりも、チームとの対面コミュニケーションを一定程度確保したい意識が働いています。オフィス勤務日を交流や会議など目的に応じて活用したい層といえます。
3．基本はオフィス勤務だが、週1～2日程度はテレワークしたい
50代（20％）、70代以上（20％）、40代（18％）、60代（18％）と中高年層で比較的高めの割合を示しました。オフィスを拠点としつつも、柔軟な働き方を取り入れたいニーズが伺えます。家庭の事情や体力面の配慮など、多様な背景が関係している可能性があります。
