＜THE HAIR BAR TOKYO＞より新たなブランドとして、ジェンダーレス＆タイムレスをコンセプトに誕生した＜THBT＞（ティーエイチビーティー）が1周年を迎えました！

ギャップインターナショナル株式会社

2025年8月14日（水）_ 1993年より、NYのヘアアクセサリーブランド“colettemalouf”を日本市場に発信し続けたギャップインターナショナル。ヘアアクセサリーに特化した業態で、商品を通じてブランドとの折衝、そしてお客様とのコミュニケーションから得た多くの”専門知識 ”を財産に、海外製品にあと一歩足りない使い心地や機能性、そして品質を叶えるべくオリジナルブランド＜THE HAIR BAR TOKYO＞を立ち上げたのが2020年のこと。そこから新たに、ジェンダーレス＆タイムレスをコンセプトに2024年にローンチされた＜THBT＞が本日で1周年を迎えました。

＜Why THBT? ＞

市場に於ける「ヘアアクセサリー」というアイテムには、sweetでフェミニンなものとして認知されている傾向が強く、特に日本においては「かわいい」文化と相まって、色味やそのデザインもガーリーなものや、キャラクターものに偏った印象が否めない。海外におけるプロダクトデザインと比較すると、大人の女性を凛としてかっこよく演出できるデザインやアイテムの選択肢が少ないという＜THE HAIR BAR TOKYO＞としての気づきがあり、そこから見栄えだけではなく、その機能性や使い心地を追求した先に誕生したのが＜THBT＞です。



甘さをそぎ落とした洗練の美しさを放つ「ヘアアクセサリー」。シックでエッジが効いたデザインが特徴で、マチュアでハンサムなデザインを求めるすべての方におすすめです。＜THE HAIR BAR TOKYO＞のアイテム同様に見た目だけに留まらない、デイリーに使える、着け心地がいいアイテム達です。この実用性と機能性を実現の背景には、デザインは秀逸でも輸入セレクトアイテムに足りないあと一歩を改善するための試行錯誤の歴史があります。

THBT製品ページ :https://thehairbar.jp/collections/thbt

1本で留まる、決まる。

計算されたフォルムでまとめ髪を一瞬で。

洗練された透かしのデザインでたおやかに。

＜THBT Metal Emblem Hairpin＞

日本では古くから「かんざし」として愛用をされていたヘアピンという最もシンプルな形状のヘアアクセサリーは、多数のブランドから様々なフォルムとデザインで販売されています。シンプル故に、その微妙なカーブや、脚の長さ、素材の違いに応じて

着け心地と機能性も千差万別です。

THBTでは、ヘアアクセサリーのみを取り扱った35年の専門性を生かし、ヘアピンというアイテムに対して考えうるすべてのストレスから解放される、究極のヘアピンを生み出しました。

留めたとたんに緩んでしまう、留めることができても、きつすぎて痛みを感じてしまう。そもそも使い方がわからないなど、ヘアアレンジの初心者の方から上級者の方も感じ得る難しさを解決しつつ、アップスタイルにあこがれる全ての方に、そのアレンジを身近に感じてもらえるようなデザインと機能性を実現させました。

軽量で耐久性に優れたステンレスが、スタイルに洗練をプラスし、精巧なcut-outデザインと計算されたフォルムで、stylingも自由自在です。ジェンダーレスでTokyoブランドらしいアーバンなオリジナルヘアピンです。１本でホールドは可能ですが、長さの違う2本を組み合わせることで、よりスタイリッシュなアレンジをお楽しみいただくことも可能です。

詳細を見る :https://thehairbar.jp/pages/metal-emblem-hairpinMetal Emblem Hairpin Gold_Long 23,100円（税込）Metal Emblem Hairpin Gold 22,000円（税込）Metal Emblem Hairpin Black_Long 23,100円（税込）Metal Emblem Hairpin Black 22,000円（税込）

各サイズ：メタル エンブレム ヘアピン ロング 約17mm×130mm、メタル エンブレム ヘアピン約17mm×116mm



THBTのエンブレムをフィーチャーしたオリジナルヘアピン。軽量で耐久性に優れたステンレス素材を精巧なcut-outデザインでグラフィカルに表現、ミニマルな引き算の美学を極めたTOKYOモードを象徴する一品に仕上がっています。シャープで計算されたフォルムはコンパクトながらも抜群のホールド力でスタイリングも自由自在。ジェンダーレスに、たおやかに。モダンで都会的なアイテムです。

【Original Vegan Leather Case】

こだわりのカラーコントラストで魅せる、

オリジナルヘアピンと専用ケースの美意識



1周年を記念して、初回発売分のオリジナルヘアピンには、それぞれのカラーに合わせた専用ケースが付属いたします。ゴールドのヘアピンには重厚感のあるブラックケースを、ブラックのヘアピンには艶やかなレッドケースをご用意。色の組み合わせは、日本の伝統的な美意識である「和装のコントラスト」から着想を得ており、細部へのこだわりがさりげない上質感を演出します。ヘアピンとケースを一対のセットとして、単なる道具ではなく、手にするたびに心が満たされるような“総合的な美しさ”をお届けしたいという想いを込めました。日常の装いに、静かに華やぎを添える一品としてご提案いたします。大切な方へのギフトとしても、自分自身へのご褒美としても、静かな華やぎと美意識を添える一品をぜひお手に取ってお確かめください。

THE HAIR BAR TOKYOが見つめ続けてきた、その人にとってのキレイ、その人が望む変化の「カタチ」に、このMetal Emblem Hairpinがより多様な可能性と美しさを創るきっかけとなりますように。

「1本で留まる、決まる。」

そこに唯一無二の美しさを加えるのは、それをまとう人自身が持つ輝きです。

共存することで互いの魅力を引き立てるアイテムを是非店頭でお試しください。

”How to movie” はこちら :https://youtu.be/hhsUAkQKlrU

＜THBT Metal Emblem Hairpin＞

THE HAIR BAR TOKYO各店と公式オンラインショップにて

2025年8月27日（水）発売開始

【THE HAIR BAR TOKYO】

2020年に誕生したファッション＆ライフスタイルを結びつけるHairのスペシャリティーズストア。屋号でもあるTHE HAIR BAR TOKYOのオリジナルプロダクツを多数展開。ヘアアクセサリーをひとすじに扱って30年以上だからこそ実現できた、デザインと使い心地で、アレンジのし易さにも定評があります。「そこにはかならず欲しい物がある、そして一緒に見つけてくれるプロがいる。」をコンセプトに、店頭ではアレンジ相談も可能。

取り扱い店舗》》

取り扱い店舗 :https://thehairbar.jp/pages/shoplist

THE HAIR BAR TOKYO公式オンラインストア》》

公式オンラインストア :https://thehairbar.jp/THE HAIR BAR TOKYO公式オンラインショップでの発売は19:00～Instagram :https://www.instagram.com/the_hair_bar_tokyo/

【商品に関するお問い合わせ】

THE HAIR BAR TOKYO

e-mail：gapinfo@gapinternational.co.jp

【プレスのお問合せ先】 担当：片山 03-3499-0077

e-mail: Katayama@gapinternational.co.jp