パブリックプライベートクラウドストレージ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
パブリックプライベートクラウドストレージに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
パブリックプライベートクラウドストレージ市場の概要
パブリックプライベートクラウドストレージ市場に関する当社の調査レポートによると、パブリックプライベートクラウドストレージ市場規模は 2035 年に約 5505 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の パブリックプライベートクラウドストレージ市場規模は約 1084 億米ドルとなっています。パブリックプライベートクラウドストレージ に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 6.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、パブリックプライベートクラウドストレージ市場シェアの拡大は、クラウド環境における運用効率とコスト管理を向上させるAIを活用した分析と機械学習の利用増加によるものです。IDCのレポートによると、AIトレーニングデータは2030年までにより多くのストレージ容量を必要とすると予想されています。金融サービス、銀行、小売業における予測分析アプリケーションでは、コールドデータの取得が42%増加し、最適化された長期ストレージ契約が締結されています。
パブリックプライベートクラウドストレージに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/public-private-cloud-storage-market/59702
パブリックプライベートクラウドストレージに関する市場調査では、エッジコンピューティングとIoTの成長により市場シェアが拡大することが明らかになっています。IoTデバイスの利用拡大に伴い、レイテンシと帯域幅の使用量を削減するための分散型クラウドストレージソリューションの需要が高まっています。2023年には、NTTがエッジクラウド技術に約13億米ドルを投資すると予測されています。HitachiはAzure Stack Edgeを活用し、IoT製造プロセスのレイテンシを70%削減しました。
しかし、企業はサイバーセキュリティ規制への準拠のためにより多くの投資を行っており、これが世界的な市場の成長を阻害する可能性があります。米国では、中規模企業の経営者はNIST 800-171への準拠に年間500,000米ドル以上を費やす必要があります。中小企業はICT投資の45%をサイバーセキュリティに充てていますが、FISMAやHIPAAなどの規制によるコスト増加に依然として苦戦しています。サイバーセキュリティコンプライアンスへの支出増加は、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327300&id=bodyimage1】
パブリックプライベートクラウドストレージ市場セグメンテーションの傾向分析
パブリックプライベートクラウドストレージ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、パブリックプライベートクラウドストレージ の市場調査は、導入モード別、ストレージタイプ別、エンドユーザー業界別、企業規模別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
