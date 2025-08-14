GENTLE MONSTERとTAMBURINSを手掛けるIICOMBINED社の新社屋「HAUS NOWHERE SEOUL」ティーザーを公開

株式会社 IICOMBINED JAPAN

「HAUS NOWHERE SEOUL (ハウス ノーウェア ソウル)」のティーザー映像が公開され、以前から注目を集めてきたアイアイコンバインドの新社屋がついにベールを脱ぎました。



HAUS NOWHEREの第4弾プロジェクトとなる本施設は、ソウル・聖水に位置し、ブランドの実験的ビジョンと創造的美学を反映した新たなランドマークとして期待を集めています。

「どこにも存在しない空間」というコンセプトのもと進行する FUTURE RETAIL プロジェクト「HAUS NOWHERE」の第一号建築プロジェクトであるHAUS NOWHERE SEOULは、「戻ってきた未来」をテーマに、IICOMBINED (アイアイコンバインド) の哲学と想像力を建築的世界で具現化しました。

公開前から独創的な形態で多くの注目を集めてきたこの新社屋は、SNSやコミュニティでも話題となってきました。IICOMBINEDの新本社ビルであることが先に知られ、今回の公式ポストを通じて、リテール空間も併せてオープンすることが明らかになりました。

HAUS NOWHERE SEOULには、GENTLE MONSTER、TAMBURINS、ATiiSSU、NUDAKEに加え、新ブランド「NUFLAAT（ヌフラット）」が入店する予定で、さらに期待が高まっています。

HAUS NOWHERE SEOULは、ソウル・新沙洞の HAUS NOWHERE DOSANを皮切りに、中国・上海、深圳に続き、世界で4番目に公開されるプロジェクトです。

ブランド固有の創造性と感性を詰め込んだリテール体験を通じて、来訪者に新たなインスピレーションと感覚的刺激を提供します。

ー

HAUS NOWHERE プロジェクト

「HAUS NOWHERE（ハウス ノーウェア）」プロジェクトは、「どこにも存在しない空間」を意味します。既存のリテール空間における固定化された概念から離れ、これからのリテールが目指すべき「FUTURE RETAIL」を新たに探求・提案するグローバルプロジェクトです。ブランドの哲学と創造性を、建築と空間デザインを通して表現し、地域や文化に適した新たなリテール体験を提案します。

ー

HAUS NOWHERE DOSAN (韓国・ソウル)

50, Apgujeong-ro 46-gil, Gangnam-gu, Seoul

2021年 2月オープン

HAUS NOWHERE SHANGHAI (中国・上海)

798-812, Mid-HuaiHai Rd., Huangpu District, Shanghai

2021年 9月オープン

HAUS NOWHERE SHENZHEN (中国・深圳)

NL199, Water Plaza, North Zone, Shenzhen Mixc World, No.9668, Shennan Road, Nanshan District, Shenzhen

2024年 9月オープン