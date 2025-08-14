バレエ・ダンサーのSabrinaと敦煌の遺産を探る

北京、2025年8月14日 /PRNewswire/ -- chinadaily.com.cnのニュースレポート

中国甘粛省にある永遠の宝石、敦煌はシルクロードの精神を今に伝えています。ヤルダン国家地質公園の息を呑むような風景を探索し、活気ある敦煌夜市で地元の珍味を堪能し、魅惑的な空飛ぶ舞踏の壁画で有名な莫高窟の芸術性を発見しましょう。バレエ・ダンサーのSabrinaと一緒に、歴史とホスピタリティが融合するこの古代都市を巡る魅惑的な文化の旅に出かけませんか。

