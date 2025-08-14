レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本サージアレスタ市場は、インフラの安全性向上に牽引され、2033年の予測値が10億8660万米ドルに達し、堅調な拡大が見込まれる
日本サージアレスタ市場は、今後数年間で大きく成長する見通しである。2024年の市場規模は2億7,835万米ドルで、2033年には10億8,660万米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）3.85％で拡大すると予測されている。避雷器は、落雷や誘導サージなどの電圧変動による損傷から電気機器を保護する電気保護システムの重要なコンポーネントです。
市場のダイナミクス
市場成長の原動力
日本サージアレスタ市場の成長を牽引する重要な要因の1つは、自然災害に対する電力インフラの脆弱性の低減に焦点を当てることです。 日本は、地震、台風、津波などの自然災害にさらされることが多く、激しい電力サージにつながることがよくあります。 これらの事象は、電力網に危険をもたらすだけでなく、住宅および商業用電気インフラに重大な損傷を引き起こす。 サージアレスタは、これらのサージから電力システムと機器を保護し、災害時および災害後に機能を維持する上で重要な役割を果たします。
また、日本の住宅分野におけるサージアレスタの需要は、エネルギーに強いインフラの必要性に牽引されて増加しています。 サージによって引き起こされる電気システムへの損傷を防ぐことによってこれらの装置は無防備電気システムに起因できる財政の損失を軽減するために現実的な解決を提供する。 サージの防止装置は厳しい天候のでき事の間に電気ネットワークの信頼性を高める変電所、変圧器および配電盤を保護する。 さらに、これらの防止装置は電圧スパイクからの世帯の電化製品の保護を助け、停電の後で途切れないサービスおよびより速い回復を保障する。
市場の制約
成長の見通しにもかかわらず、日本サージアレスタ市場は、組織化されていない、無免許の選手によってもたらされる競争の激化からの課題に直面して 多くの地元の競合他社は、規制基準を満たしていない低コストで低品質のサージアレスタを提供しています。 これらのグレーマーケット製品は、よく知られた名前で販売されていることが多いため、確立されたブランドの評判を損なう可能性があります。 このような無許可の製品の台頭は、市場リーダーの成長の可能性を妨げ、より高い利益率を獲得する能力を制限します。 その結果、組織化されていないプレーヤーの存在は、日本の市場成長を抑制する重要な要因の一つです。
市場拡大のための機会
日本で進行中の工業化とスマートシティ開発は、サージアレスタ市場にとって大きな機会を提供しています。 産業活動が拡大するにつれて、堅牢な電気システムの需要が増加し、過渡的な過電圧から保護するために、より高度なサージ保護が必要になります。 サージの防止装置は重い産業活動および高エネルギーの消費が付いている区域の電気格子の安定性の維持で必要、特にである。
再生可能エネルギーと高度な技術を都市インフラに統合するスマートシティの開発は、サージアレスタの需要をさらに高めています。 スマートシティの重要な要素であるスマートグリッドでは、複雑な電気負荷を管理し、グリッドの信頼性を確保するためにサージ保護装置が必要です。 スマートシティの取り組みに対する良好な規制や資金調達を通じて日本政府の支援を受けて、サージアレスタの需要が拡大すると予想されます。 これらのシステムは、機密性の高い電子機器を保護し、グリッドの安定性を確保することにより、スマートシティインフラストラクチャの安全性と機能を維持する上で重要です。
