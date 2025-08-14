欧州の自律型BVLOSドローン市場は、2023年から2031年にかけて世界最高の成長を遂げると予測 | エアバス、アンボヤ、アズールドローン
Astute Analyticaの最新調査レポートは、世界のヨーロッパにおける自律型BVLOSドローン市場の包括的な概要を提供しています。また、地理的拡大、市場セグメンテーション、競合状況、その他の重要な要素を考慮した世界市場の徹底的な分析も提供しています。
ヨーロッパの自律型BVLOSドローン市場は、2022年に29億8,480万米ドルと評価され、2023年から2031年の予測期間中に17.6%のCAGRで成長し、2031年には128億4,040万米ドルを超えると予測されています。
詳細情報にアクセスするには、この戦略レポートのPDFファイルをダウンロードしてください：https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/acrylic-polymer-market
レポートでは、主要な力、制約、課題、予測など、市場の基本的な側面も取り上げています。本レポートには、企業調査から得られた正確な顧客インサイトも含まれており、投資効果の高い技術戦略の策定に活用できます。エンドユーザーは、一次調査および二次調査を通じて収集された広範な業界データを、ビジネス上の意思決定や製品開発の指針として活用できます。
また、欧州自律型BVLOSドローン市場レポートには、世界の社会経済データと、業界における5年間（2022年まで）の予測も含まれています。
市場はタイプとアプリケーションの2つのセグメントに分かれています。このセグメント分けにより、2023年から2031年にかけて、タイプ、コンポーネント、範囲、アプリケーション、国別の販売数量と金額の正確な推定と予測が可能になります。この分析は、適切な市場に注力することで、企業の事業拡大に役立ちます。セグメンテーションの
概要 コンポーネント
別:
ソフトウェアスイート
ハード
ウェア センサー
昼夜カメラ
飛行制御
ドッキングステーション
その他
サービス
タイプ別:
超小型UAV
マイクロ
UAV ナノ
UAV
小型UAV
ミニUAV 中型UAV
大型UAV
この包括的なレポートの完全版を参照: https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/acrylic-polymer-market
距離別:
超低コスト、近距離UAV
近距離UAV
短距離UAV
中距離UAV
耐久UAV
用途別:
軍事および防衛
航空宇宙
商用および民間
建設
鉱業
農業
国土安全保障（HLS）
物流および製品配送
その他
国別:
DACH
ドイツ
オーストリア
Confderatio Helvetica （スイス）
イギリス
フランス
イタリア、
スペイン、
ポーランド、
ロシア、
その他ヨーロッパ。
ヨーロッパ自律型BVLOSドローン市場調査のもう一つの注目すべき特徴は、主要な業界参加者に的を絞った調査であり、市場における直接的または間接的な競合企業を明らかにしています。本調査では、製品イメージと仕様に関連する市場参加者の事業概要を提供し、彼らが採用している設計とイノベーションに焦点を当て、将来の改善計画を概説しています。さらに、ヨーロッパ自律型BVLOSドローン市場に焦点を当てた事業の品質と欠陥分析により、組織の有効性と収益性の向上に繋がる優位性が得られます。
ヨーロッパの自律型BLOVSドローン市場の主要企業:
Airbus
Amboya
Azur Drones
Boeing
Ehang
Elbit Systems Ltd.
Saab AB
Wingcopter
その他の主要企業
サンプルレポートをダウンロード- https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/acrylic-polymer-market
ヨーロッパの自律型BVLOSドローン市場は、2022年に29億8,480万米ドルと評価され、2023年から2031年の予測期間中に17.6%のCAGRで成長し、2031年には128億4,040万米ドルを超えると予測されています。
詳細情報にアクセスするには、この戦略レポートのPDFファイルをダウンロードしてください：https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/acrylic-polymer-market
レポートでは、主要な力、制約、課題、予測など、市場の基本的な側面も取り上げています。本レポートには、企業調査から得られた正確な顧客インサイトも含まれており、投資効果の高い技術戦略の策定に活用できます。エンドユーザーは、一次調査および二次調査を通じて収集された広範な業界データを、ビジネス上の意思決定や製品開発の指針として活用できます。
また、欧州自律型BVLOSドローン市場レポートには、世界の社会経済データと、業界における5年間（2022年まで）の予測も含まれています。
市場はタイプとアプリケーションの2つのセグメントに分かれています。このセグメント分けにより、2023年から2031年にかけて、タイプ、コンポーネント、範囲、アプリケーション、国別の販売数量と金額の正確な推定と予測が可能になります。この分析は、適切な市場に注力することで、企業の事業拡大に役立ちます。セグメンテーションの
概要 コンポーネント
別:
ソフトウェアスイート
ハード
ウェア センサー
昼夜カメラ
飛行制御
ドッキングステーション
その他
サービス
タイプ別:
超小型UAV
マイクロ
UAV ナノ
UAV
小型UAV
ミニUAV 中型UAV
大型UAV
この包括的なレポートの完全版を参照: https://www.astuteanalytica.com/ja/industry-report/acrylic-polymer-market
距離別:
超低コスト、近距離UAV
近距離UAV
短距離UAV
中距離UAV
耐久UAV
用途別:
軍事および防衛
航空宇宙
商用および民間
建設
鉱業
農業
国土安全保障（HLS）
物流および製品配送
その他
国別:
DACH
ドイツ
オーストリア
Confderatio Helvetica （スイス）
イギリス
フランス
イタリア、
スペイン、
ポーランド、
ロシア、
その他ヨーロッパ。
ヨーロッパ自律型BVLOSドローン市場調査のもう一つの注目すべき特徴は、主要な業界参加者に的を絞った調査であり、市場における直接的または間接的な競合企業を明らかにしています。本調査では、製品イメージと仕様に関連する市場参加者の事業概要を提供し、彼らが採用している設計とイノベーションに焦点を当て、将来の改善計画を概説しています。さらに、ヨーロッパ自律型BVLOSドローン市場に焦点を当てた事業の品質と欠陥分析により、組織の有効性と収益性の向上に繋がる優位性が得られます。
ヨーロッパの自律型BLOVSドローン市場の主要企業:
Airbus
Amboya
Azur Drones
Boeing
Ehang
Elbit Systems Ltd.
Saab AB
Wingcopter
その他の主要企業
サンプルレポートをダウンロード- https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/acrylic-polymer-market