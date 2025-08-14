伝説的ピアニストLiu Shikunと天才少女Amy Chenが、Andrea Bocelliと共に歴史的な中伊音楽祭（Sino-Italian Musical Celebration）で共演

香港、2025年8月14日 /PRNewswire/ -- 著名なスイスの高級ジュエリー・ブランドであるChopardは、サルディーニャの青く澄んだ海と黄金色の夕日を背景に、超越的な音楽のガラ・コンサートを開催しました。この夜は、中国のピアノの巨匠Liu Shikun、7歳の天才少女Amy Chen、イタリアのテノール歌手Andrea Bocelli、そしてソプラノ歌手Alisaが、文化を越えた芸術のシンフォニーを奏でました。



Samantha Sunは、娘のBei Bei、息子のTian Tianとともに、ピアノの巨匠Liu Shikun、ピアノの神童Amy Chen、伝説的テノール歌手Andrea Bocelliに花を贈呈



調和した東西の対話

コンサートは、巨匠Liu Shikunの魂を揺さぶる「My Motherland」の演奏で幕を開け、グランド・ピアノを通じて深い愛国心を表現した指先が観客の心を打ちました。続いて、若きAmy ChenがBeethovenの「悲愴」ソナタを弾き、見事な技術と感情的に成熟した解釈で観客を魅了しました。驚きのサプライズとして、この天才児はイタリアの古典「Torna a Surriento」を基にした即興のフィナーレへシームレスに移行しました。この瞬間はBocelliの明らかな称賛を引き出し、観客を喜ばせ、驚かせました。

音楽の心の出会い

バックステージで、長年親交のあるBocelliとLiuは、初めての芸術的コラボレーションを共有しました。Amyが毎日6～7時間の練習を日課としていると知ると、「Con te partirò」で知られるこの伝説的な音楽家は、次のように述べています。「真の天才は忍耐と手を携えて歩むものです。」ソプラノのAlisaとLiuは、『Giuditta』からの「Meine Lippen, Sie küssen so Heiss」を魅惑的に歌い上げ、その掛け合いはクラシック音楽のロマンティックな本質を体現していました。

地中海の空の下でのサンセット・セレナーデ

夕暮れが海を琥珀色に染める中、Bocelliは代表曲「Time to Say Goodbye」でステージに登壇しました。ベルベットのような彼の声は、観客の涙を誘いました。最後は、共演者たちとのカーテン・コールで幕を閉じました。Chopardのきらめく宝飾は、アーティストたちの輝かしい才能を映し出し、世代、文化、芸術の卓越性が融合したこの前例のないコラボレーションにふさわしい賛辞となりました。

（日本語リリース：クライアント提供）

