Koeeru、成長市場ベトナムへ挑む中小企業が自ら仕掛けるテストマーケティング事業に採択

株式会社Koeeru

株式会社Koeeru（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：長野草児、以下「Koeeru」）は、令和7年度に実施される、埼玉県の中小企業のベトナム市場進出を支援するテストマーケティング事業において、マーケティングリサーチ分野の実施企業として正式に参画いたします。

本事業は、ベトナム市場での販路開拓・認知拡大を目指す埼玉県の中小企業を対象に、2025年1月にホーチミン市で開催されるポップアップ販売・商談会と連動し、企業自らが戦略的なマーケティングリサーチを実施することで、より実効性の高い進出戦略の構築を支援するものです。

★本事業の背景

近年、ベトナムは若年層人口の多さと経済成長の加速を背景に、中間層の購買力が急速に拡大しています。都市部を中心に日本製品への関心も高まり、食品・雑貨・美容・生活用品など幅広い分野で、「高品質・安心・おしゃれ」といった日本ブランドの価値が支持を集めています。

さらに、訪日経験のあるベトナム人観光客が増加したことで、「日本で出会った商品を現地でも購入したい」というニーズも一層高まっています。こうした市場環境は、日本の中小企業にとって、新規顧客の獲得や販路拡大を実現する絶好の機会となっています。

本事業では、現地での販売・展示の機会に加え、その効果を最大化するためにマーケティングリサーチ機能を強化し、データに基づく戦略立案と市場開拓を後押しします。

★従来のテストマーケティングとの差別化ポイント

【Koeeruが担うベトナム進出テストマーケティングとは】

従来のテストマーケティングは、「現地で販売 → 購入者にアンケートをとる」

という形式にとどまり、以下のような構造的な課題がありました：

- 販売前に生活者視点での仮説検証ができない- 得られたデータを企業自身が活用できず、戦略につながらない- 同じ課題を持つ企業同士で学び合える仕組みが存在しない

Koeeruはこれらの課題を解消すべく、

「仮説検証 → 顧客理解 → 実践 → 共有と改善」

というマーケティングのプロセスを一気通貫で支援する“ベトナム進出テストマーケティング”パッケージを開発しました。

★ベトナム進出実践型マーケティングリサーチ支援プログラムの特徴

- VOC（顧客の声）を多言語で収集・分析する独自開発のグローバルリサーチプラットフォーム- 現地生活者・来店顧客・バイヤーを対象とした包括的な調査対象- 日本とベトナムを横断した専門チームによる実践・伴走支援- 参加企業同士が学び合い・協力し合える事業者コミュニティの構築- テストマーケティングにとどまらず、販路拡大や継続的な市場展開を見据えたアフターサポート体制

これにより、参加企業は「売ってみる」ではなく、“売れる仕組み”を現地の声から自ら設計し、試し、改善するというマーケティングサイクルを自社で体験・習得することが可能になります。

★ベトナム進出実践型マーケティングリサーチ支援プログラムの内容

1.参加企業コミュニティ：市場情報や成功事例の共有、リサーチ基礎講座、調査設計・実施支援、企業間ネットワーキング

2.事前コンセプトテスト：現地消費者による商品・価格・ストーリーの受容性評価（オンライン調査）

3.現地顧客アンケート：販売会場で来店理由・購入動機・改善要望を収集（リアルタイム可視化）

4.現地バイヤーインタビュー：競合状況や価格感、販路についてのヒアリング

5.分析レポート提供：全調査を統合した戦略設計に活用可能な企業別レポート

6.報告会・共有イベント：成果発表、事例共有、今後の展開に向けたディスカッション

ベトナム進出テストマーケティングに関するご質問は、Koeeruまでお気軽にお問い合わせください。

◆ 株式会社Koeeru（コエル）について

株式会社Koeeruは、Voices for Good（一人ひとりの声で、世界を良くする）を企業理念に掲げ、グローバルのお客様の声（VOC)の収集、分析、活用に特化したデータプラットフォーム＜Koeeru CDP＞を開発するマーケティングテクノロジー会社です。

2021年設立以来、鎌倉及びハノイを拠点に、グローバルの顧客ニーズの把握から、顧客体験（CX）の改善やパーソナライズドマーケティングにつなげる一気通貫のプラットフォームソリューションを提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社Koeeru

本社所在地：神奈川県鎌倉市扇ガ谷1丁目8-1 山口ビル3F

ベトナム支社：Floor 17, Ngoc Khanh Plaza, No 1st Pham Huy Thong, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam

設立： 2021年

HP：https://koeeru.com/