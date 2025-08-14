社内機密データも安心して使える──ジンベイ、「セキュアなオンプレAI導入支援サービス」を提供開始

ジンベイ株式会社

ジンベイ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：上田英介）は、オープンソースLLM（大規模言語モデル）を活用した企業向けAI導入支援サービス「セキュアLLM導入支援」を2025年8月より提供開始します。

gpt-ossの登場を受けて、これまで技術的・セキュリティ的に難しかった「閉域・オンプレ環境」でのLLM活用が現実的な選択肢となり、「セキュア」で「業務で使える」AIの導入が可能になりました。

これにより、大企業においても安心して導入・運用していただくことが可能となります。

▼導入背景

お問い合わせはこちら :https://jinbay.co.jp/contact

AIの利活用を検討する企業が増える一方、以下のような課題から導入に踏み切れないエンタープライズ企業は少なくありません。

・社外サービスに機密データを送信できない

・社内ネットワークが閉域で、外部通信が制限されている

・社内データを活用できず、AIの性能を引き出せない

ジンベイでは、これらの障壁を解消すべく、オープンLLMを用いたオンプレミス対応型の支援サービスを体系化し、新たに提供を開始します。

▼ジンベイの「セキュアLLM導入支援」が解決する3つの壁

完全閉域でのLLM導入支援

gpt-ossなどの高性能オープンLLMを用い、社外と通信不要な環境でのAI実装を支援します。

情報漏洩リスクを排除した安全運用

ログ・学習データを含め、すべての処理が社内環境で完結。セキュリティポリシーに準拠した導入が可能です。

社内データによる高度な最適化

自社データを用いたファインチューニングやRAG構成により、業務に最適化された高精度AIを実現します。

▼活用シーンの一例

製造業：未発表製品の設計書や図面を活用したナレッジ検索

医療：電子カルテや診療記録を活用した問診支援AIの構築

金融：顧客情報や契約書を用いた与信審査支援ツールの開発

法務・コンプラ：契約書レビューや社内規程の高速検索AI

▼今後の展望

gpt-ossをはじめとするオープンLLMの進化に伴い、企業内におけるAIの民主化が急速に進むと見込まれています。ジンベイでは今後も、「誰もが安心してAIを使える環境」の実現を目指し、導入支援から業務適用、継続運用までを一気通貫でサポートしてまいります。

現在検討段階の企業様からのご相談も歓迎しております。

■ジンベイについて

ジンベイ株式会社は「働くを変える」をミッションに、最新の生成AI技術を活用した業務DXを推進しています。私たちが提供する「ジンベイ生成AIエージェント」は、各業務プロセスをデジタル化し、過去のデータや社内外のコミュニケーション情報を有効活用することで、生産性向上と企業の成長を支援します。

法人名：ジンベイ株式会社

代表者：代表取締役 上田 英介

所在地：〒220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町1-7-1 BIZcomfort横浜西口 C-39

設立：2024年5月24日

事業内容：AI・システム開発、コンサルティング、および関連するサービス

メール ： info@jinbay.co.jp

会社HP：https://jinbay.co.jp/

