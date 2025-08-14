愛犬のアクティブな生活を支える“着用型”エッセンシャルオイル「プロアクティブカラー」「プロアクティブメダリオン」アニマートでの取扱開始

株式会社Zpeer

動物医療のイノベーションプラットフォームを目指す株式会社Zpeerは、愛犬の首回りに装着することでアクティブな生活をサポートする着用型エッセンシャルオイル「プロアクティブカラー」「プロアクティブメダリオン」について、2025年8月より取扱開始することをお知らせいたします。

プロアクティブカラー・プロアクティブメダリオンとは

ウインターグリーンを主成分とするエッセンシャルオイル（天然植物抽出成分）を素材に吸着させたこれまでにない製品です。首回りに装着することで成分が少しずつ広がり ます。

選べる製品タイプは２種類

プロアクティブカラーは首輪型でそのまま装着でき、プロアクティブメダリオンはメダル型で普段ご使用の首輪に装着できる製品です。それぞれ１箱で1ヵ月成分が持続します。

購入方法

プロアクティブカラー・プロアクティブメダリオンは動物病院専売製品です。かかりつけの動物病院へお問い合わせください。

（製品情報はこちらからご覧になれます）

URL: https://animato.pet/products/67

【株式会社Zpeer】

社 名：株式会社Zpeer（ズピア）

所在地：東京都渋谷区神泉町11-7 セロンビル7F

設 立：2013年6月27日

代表者：代表取締役 森野 俊哉

ＵＲＬ：https://zpeer.info/

事業内容：動物医療従事者向けプラットフォーム「Vetpeer」の運営、海外製品の輸入販売、採用支援など

