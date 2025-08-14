公開中のシリーズ最新作☆　映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』のムックが発売！　恐竜好きのキッズにはたまらない、豪華すぎる3大付録は……!?

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年7月15日（火）に学研ムック『ジュラシック・ワールド／復活の大地 スペシャルブック』を発売いたしました。

恐竜だいすきなキッズ＆親子にとってアツイ夏がやってきた!! あの「ジュラシック」シリーズの最新映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』が8月8日についに公開！

公開に先駆け、T-レックスをデザインしたかっこいいリュックなど、豪華3大付録つきの恐竜ムック『ジュラシック・ワールド／復活の大地 スペシャルブック』が登場しました。

■ふろく１：恐竜おでかけリュック

大きく口をあけた大迫力のT‐レックスと映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』のロゴがクールな、ご自慢リュック！ サイドと背面にも、いろいろな恐竜が隠れています。サイドポケット＆大容量で、夏のおでかけにぴったり！（※サイズ：約タテ280×ヨコ200×マチ90ｍｍ）

■ふろく２：なりきり！ モササウルス・サンバイザー

自分で切って折って貼ってつくれる「モササウルス・サンバイザー」の紙工作。かぶるだけでモササウルスになりきり！ 海の王者に大変身できます。

■ふろく３：オリジナル アニアバトルカード～スピノサウルス～

巻末には、大人気のアニアバトルカードつき！ しかも絵柄は、この本でしか手に入らない本誌限定版の「スピノサウルス」。スペシャルなカードをゲットして、お友だちや家族とアニアバトルを楽しみましょう♪

■本の中身も、恐竜たちの魅力がたっぷり☆

映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』で初めて登場する恐竜も収録されている恐竜ずかん、映画最新作を含めたシリーズ作品のコンプリートガイドでは、かっこいい恐竜たちを眺めながら作品の中で描かれる世界を冒険している気分にひたれます。

おでかけスポットガイドでは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと福井県立恐竜博物館のみどころをご紹介。「夏休みに行きたい！」イベント情報も掲載しています。

ほかにも、100アイテム以上の最新グッズ紹介など、本誌の内容も盛りだくさん☆

おうちでも楽しめて、夏のおでかけでも大活躍！ この夏、恐竜好きなら絶対ゲットしたい一冊です。

※Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC）との商品化契約に基づき、Gakkenが企画・制作した商品です。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

［商品概要］

『ジュラシック・ワールド／復活の大地 スペシャルブック』

価格：1,925円（税込）

発売日：2025年7月15日

判型：AB判／24ページ

電子版：なし

ISBN：978-4-05-611802-5

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1861180200(https://hon.gakken.jp/book/1861180200)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4056118027(https://www.amazon.co.jp/dp/4056118027)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18233213(https://books.rakuten.co.jp/rb/18233213)

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107619996(https://7net.omni7.jp/detail/1107619996)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開