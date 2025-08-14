SDGs時代に高まる「再活用」ニーズの潮流とは？｜北海道札幌市のジュエリー修理・リフォーム専門店『RITZ GLANDE』2025年7月ご依頼件数TOP５をご紹介

株式会社 一宝

北海道札幌市のジュエリー修理・リフォーム専門店のRITZ GLANDEは、2025年7月にご依頼いただいた内容を集計いたしましたので上位5位までをランキング別にご紹介します。

【調査概要】

調査対象：RITZ GLANDEをご利用のお客様

調査期間：2025年7月1日～2025年7月31日

調査方法：依頼件数の集計

依頼件数：72件

ご依頼件数TOP５

調査結果：

職人新品仕上げ：25件

指輪のサイズ直し：23件

ロー付（接着）：18件

変形直し：10件

ピアス加工：7件

１位｜職人新品仕上げ（25件）

7月度、最も多くご依頼いただいたのは職人新品仕上げでした。汗ばむ季節になり、皮脂や化粧品でジュエリーがくすんでしまった、といったお声が多く寄せられました。

長年ご愛用いただいた大切なジュエリーも、RITZ GLANDEの熟練の職人が一点一点丁寧に磨き上げ、新品のようなまばゆい輝きを取り戻します。大切なジュエリーを、これからのイベントシーズンに向けて美しくよみがえらせたいというお客様に大変ご好評いただいております。

２位｜指輪のサイズ直し（23件）

2位にランクインしたのはサイズ直しです。気温の上昇とともに指のむくみが気になる方が増え、「指輪がきつくなった」「逆にゆるくなってしまった」といったご相談が多く寄せられました。

RITZ GLANDEでは、お客様の指にぴったりとフィットするよう、ミリ単位の精密な調整を行います。大切な指輪を快適に、そして安心して身につけていただけるよう、心を込めてお直しいたします。

３位｜ロー付（18件）

3位は、ジュエリーの破損修理に欠かせないロー付です。「お気に入りのネックレスのチェーンが切れてしまった」「ブレスレットの留め具が外れてしまった」など、不意な事故による破損のご依頼が多くありました。

ロー付は、金属を溶接する高度な技術で、切れた箇所をしっかりと接合し、美しく修復します。思い出の詰まったジュエリーを再び身につけられるよう、職人が丁寧に作業いたします。

４位｜変形直し（10件）

4位は変形直しでした。日常生活の中で、うっかり指輪をぶつけてしまったり、重いものを持ち上げた際に力が加わってしまったりと、ジュエリーが歪んでしまうことは少なくありません。「指輪の形が変わってしまった」「バングルが歪んでしまった」といったご相談に対し、RITZ GLANDEの職人がジュエリーの素材やデザインに合わせて、最適な方法で丁寧に元の形へと戻します。

５位｜ピアス加工（7件）

5位にはピアス加工がランクインしました。特に多かったのが、使わなくなったパールネックレスのパールを１粒ピアスに加工するご依頼や、イヤリングをピアスにリメイクするご要望です。お客様のライフスタイルの変化や、タンスに眠っているジュエリーを有効活用したいというニーズが増えています。

RITZ GLANDEでは、お客様の想いを形にするため、熟練の職人が一つひとつ丁寧に加工し、大切なジュエリーに新たな価値と輝きを与えます。

◼︎今後の展望

2025年7月の修理依頼件数ランキングでは、「職人新品仕上げ」や「サイズ直し」など、お客様がジュエリーを長く大切に使いたいというSDGs（持続可能な開発目標）の意識が高まっていることが分かります。特に、「ピアス加工」など眠っているジュエリーの再活用依頼が増え、サステナビリティや個性を重視する傾向が強まっています。

今後RITZ GLANDEでは、定期的なクリーニングや点検のご提案を強化し、多様なリメイク・リフォームメニューを充実させることで、お客様のジュエリーに新たな価値を提供し続けてまいります。お客様一人ひとりの大切な思い出やストーリーをSDGsの観点から大事にし、末永く輝きを保てるよう、技術とサービスの向上に努めてまいります。

RITZ GLANDEについて

札幌のジュエリー修理・リフォーム・リペア専門店の「RITZ GLANDE（リッツグランデ）」は、壊れたジュエリーの修理や使っていないジュエリーのリフォームを行っています。 経験豊富な職人が在籍しており、お客様の大切なジュエリーを丁寧に修理いたします。

商品の出来上がりに気になることが少しでもございましたら、ご納得いただけるまでお直しさせていただきます。（※お渡しから3ヶ月以内のご対応とさせていただきます。）相談、お見積もりはいつでも無料ですので、気になる事は是非一度お気軽にご相談下さい。

〈住所〉

〒060-0005

札幌市中央区北5条西7丁目2-1 京王プラザホテル札幌 B1F

〈電話番号〉

011-211-8166

（HP〉

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

〈Instagram〉

https://www.instagram.com/ritz.glande/

〈GoogleMap〉

https://maps.app.goo.gl/oiy2vU8exUiDkBvc6

札幌宝石買取.com について

北海道札幌市中央区にある宝石・ダイヤモンド・ジュエリー買取店です。 GIAの資格を持つプロの宝石鑑定士が在籍しているので、安心かつより正確な査定を行えます。 札幌でジュエリー、宝石などを査定買取を依頼したい場合は、ぜひ当店までご相談ください。

〈住所〉

〒060-0005

札幌市中央区北５条西７丁目１ 京王プラザホテル札幌 B1

〈電話番号〉

011-211-8166

〈HP〉

https://sapporo-housekikaitori.com/

〈会社概要〉

会社名

株式会社 一宝

所在地

〒060-0062

北海道札幌市中央区南2条西10丁目1番

オエノン北海道 BLD1F

創設

2009年4月1日

コーポレートサイト

https://ippoo-japan.com/

手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング専門店

「工房Smith札幌」

https://sapporo-smith.jp/