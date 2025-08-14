【飲むモンブラン】栗をまるごと使用した贅沢ドリンクが今年も登場！横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANSより季節限定「ショコラッペ -モンブラン-」8月21日(木)販売開始
チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS（バニラビーンズ）は、デザート感覚で楽しめるフローズン・チョコレートドリンク「ショコラッペ」の季節限定フレーバー「ショコラッペ-モンブラン-」を、みなとみらい本店限定で2025年8月21日(木)より販売いたします。「まるでモンブランを飲んでいるよう」と毎年話題を集める本ドリンクは、今年で発売10年目を迎えるロングヒット商品です。ひと足早く、栗の香りが広がる秋の味覚をお楽しみください。
みなとみらい本店限定ドリンク
「ショコラッペ -モンブラン-」
商品名「ショコラッペ -モンブラン-」
栗をたっぷりと使用したVANILLABEANSオリジナルのフローズン・チョコレートドリンク。ガーナ産とエクアドル産の自家製チョコレートに、濃厚なマロンクリームをブレンドしました。ご注文ごとに渋皮栗をまるごと１粒ミキシングして、一杯ずつ丁寧にお作りしています。仕上げには、さくさく食感のフィアンティーヌ(薄く砕いたクレープ生地)を忍ばせ、なめらかなモンブランクリームを贅沢に絞りました。デザートスプーンですくいながら、栗とチョコレートの絶妙なハーモニーをお楽しみください。
価格：968円(税込) ※店内税率、テイクアウト可
期間：2025年8月21日(木) ～ 9月中旬頃まで
店舗：バニラビーンズ みなとみらい本店（シャレール海岸通1階）
その他おすすめの季節限定ドリンク
「ショコラッテ -キャラメルアーモンド-」
商品名「ショコラッテ -キャラメルアーモンド-」(Hot / Iced)
自家製チョコレートにアーモンドペーストを加えた、ナッツの風味豊かなチョコレートドリンクが今年リニューアルして再登場。トッピングには、ホイップクリーム、じっくり煮詰めたキャラメルソース、香ばしいアーモンドクラッシュを散らしました。
価格：847円(税込) ※店内税率、テイクアウト可
期間：2025年8月21日(木) ～ 9月中旬頃まで
店舗：バニラビーンズ みなとみらい本店（シャレール海岸通1階）
バニラビーンズ 川崎店（川崎地下街アゼリア内）
VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD（横浜ハンマーヘッド2階）
VANILLABEANS BAYSIDE（三井アウトレットパーク横浜ベイサイド1階）
※川崎店、BAYSIDEはテイクアウトカップでの提供、BAYSIDEはIcedのみ
横浜発のクラフトチョコレート専門店VANILLABEANS
VANILLABEANSは、国際フェアトレード認証取得事業者、JICAサステイナブル・カカオ・プラットフォームの会員企業である横浜発のクラフトチョコレート専門店です。2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開しています。
サステナブルな取り組みを長年続けており、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中、2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。