若手医師の新しいキャリア「直在（ちょくざい）」の新連載スタート！

メディカルインフォマティクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：佐々木美樹）が運営する、在宅医療従事者のための情報メディアサイト「在宅医療カレッジ(https://zaitakuiryo-c.com/)」は、初期臨床研修後すぐに在宅医療に進む“直在（ちょくざい）医師”を支援する新連載企画「直在シリーズ」を開始しました。

新連載スタートの背景

記事を読む :https://zaitakuiryo-c.com/work/change/10.html「直在医師」の誕生とその可能性

超高齢社会が進む中、在宅医療のニーズは年々高まっています。しかし、これまで在宅医療は病院で経験を積んだ中堅～ベテラン医師が中心で、若手医師の進路としては選ばれにくい分野でした。

近年では、初期臨床研修を終えたばかりの医師が、後期研修（専門研修）を経ずに地域に根差した医療を志し、在宅医療を専門に選ぶ「直在」という新たなキャリアパスが注目され始めています。

また、医師としてのキャリアの王道とされる後期研修に進んだものの、過酷な労働環境の中で心身のバランスを崩し、バーンアウト（燃え尽き症候群）に陥ってしまう医師も少なくありません。そうした医師たちが、改めて自身のキャリアを見つめ直し、患者一人ひとりとじっくり向き合える在宅医療に新たな可能性を見出して「直在」の道を選ぶ、というケースも生まれています。

初期研修修了後、すぐに次のキャリアへ進むという点で、「直在」と類似する言葉に「直美（ちょくび）」があります。「直美」は保険診療の経験を経ずに、自由診療中心の美容クリニックなどへ進む医師を指します。

両者はいずれも、医師のキャリア初期において、従来の後期研修とは異なる選択をする点や、当直が少なく、比較的早期から高収入が得やすいという点が共通しています。

一方で、志向や求められるスキルには明確な違いがあります。

「直美」を選ぶ医師は、収入面を重視する傾向があり、就職先も都市部に集中しているため、都市志向が強いケースが多いと考えられます。

対して「直在」を選ぶ医師は、地域医療や全人的なケアへの関心が高く、看取りやACP（アドバンス・ケア・プランニング）まで含めた医療ケアに関わる意欲を持つケースが多いと考えられます。家族も含めた支援が求められる在宅医療の現場では、より総合診療的な視点が欠かせず、こうした資質が重視されます。

ただし、「直在」の道を選ぶ若手医師にとって、情報や学習機会がまだ少なく、ロールモデルも限られているのが現状です。

こうした現状を踏まえ、当メディア『在宅医療カレッジ』は、このたび新連載【直在シリーズ】をスタートします。本連載では、直在医師の働き方のリアルや、現場での学び、課題などを深掘りしていきます。また、先駆者である医師や、若手を受け入れるクリニックの院長へのインタビューなどを通じ、直在というキャリアパスに必要な実践的情報を提供します。そして、この道を志す、あるいは既に歩み始めた医師たちの良き伴走者として、その確かな一歩を後押しすることを目指します。

新連載「直在シリーズ」とは？

「直在シリーズ」は、初期研修後すぐに在宅医療へ進む“直在医師”たちのリアルに迫る連載企画です。

彼らのキャリアの選び方、直面する課題、現場の声、そして第一線で活躍する医師たちのインタビューなどを通じて、「直在」という新たなキャリアパスの実像を多角的に描き出します。

コンセプト：「直在医師」という挑戦の、一番の伴走者になる

企画内容： キャリア選択の背景や課題、制度との向き合い方、現場での学び、先輩医師の声など、経験や視点をもとに「直在」のリアルを深掘りします

対象読者： 在宅医療に関心のある医学生・研修医、在宅医を志す若手医師、若手医師を受け入れる訪問診療クリニックの院長や指導医の方々

現在公開中の注目記事

第1回：『後期研修なしで在宅へ進む医師たち 新たな可能性を秘める「直在」というキャリア』

「直在」というキャリアが今なぜ注目されているのか。社会的背景や意義を解説し、若手医師や人材育成に関心のある医療機関に示唆を与える内容です。

▶ 記事を読む(https://zaitakuiryo-c.com/work/change/10.html)

第2回：『後期研修なしでも取得可能 在宅医療専門医という新たなキャリアの道』

在宅医療の現場で専門性をどう高めていくか。在宅医療専門医という資格取得の流れやポイントを紹介。キャリアプランに悩む若手医師に役立つ実践的な情報をまとめています。

▶ 記事を読む(https://zaitakuiryo-c.com/work/change/11.html)

今後の展開

今後は、家庭医療専門医から見る「直在」医師の存在、第一線で活躍する直在医師のインタビューなど、より実践的でリアルな学びを広げていきます。

「直在」という選択肢が、若手医師にとって当たり前になるような社会を目指し、日本の在宅医療の未来を支える人材育成を後押ししていきます。

