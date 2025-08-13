にじさんじから「Angel Medicine」グッズが登場！2025年8月14日(木)20時より販売決定！
ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「Angel Medicine」グッズを2025年8月14日(木)20時からにじさんじオフィシャルストアにて販売開始いたします。
2025年8月14日(木)20時から「Angel Medicine」グッズの販売を開始！
当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属の小清水透、獅子堂あかり、鏑木ろこ、五十嵐梨花、石神のぞみ、ソフィア・ヴァレンタイン、倉持めるとの7名によるユニット「Idios」の新グッズが登場！
グッズラインナップは、アクリルスタンド、ぬいぐるみマスコット、ポケット付きトートバッグ、ランダムチェキ風カード、天使のお助けセット、メディカルポーチ、フェイスタオル、タオルホルダー、クリアファイル、ステッカーセットの10種類。
「Angel Medicine」グッズは、にじさんじオフィシャルストア（https://shop.nijisanji.jp/）にて2025年8月14日(木)20時から販売を開始いたします。
「Angel Medicine」グッズ紹介
■アクリルスタンド
・価格：各1,650円(税込)
・種類：全7種
・サイズ(約)
本体：W100mm×H170mm以内
※ライバーによってサイズが異なります
台座：W60mm×H60mm以内
・素材：アクリル
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ぬいぐるみマスコット
・価格：各2,800円(税込)
・種類：全7種
・サイズ(約)：W85mm×H155mm×D45mm
・素材：ポリエステル
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ポケット付きトートバッグ
・価格：各3,200円(税込)
・種類：全7種
・サイズ(約)
本体：W345mm×H400mm×D100mm
持ち手：600mm
・素材：綿
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ランダムチェキ風カード
・価格：350円(税込)
・種類：全7種ランダム
・サイズ(約)：W54mm×H86mm
・素材：紙
※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。
■天使のお助けセット
・価格：8,500円(税込)
・種類：全1種
・セット内容
■イラストカード7枚セット
・サイズ(約)：W54mm×H72mm以内
・素材：紙
■クリアポーチ
・サイズ(約)：W260mm×H250mm×D100mm
・素材：ポリ塩化ビニル
■クールネック
・サイズ(約)：W145mm×H165mm、内径105mm
・素材：TPU
■ステンレス水筒
・サイズ(約)：直径67mm×H216mm
容量(約)：500ml
・素材(約)：ステンレス、ポリプロピレン、シリコーンゴム
※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。
■メディカルポーチ
・価格：各3,200円(税込)
・種類：全7種
・サイズ(約)：W100mm×H140mm
・素材：ポリエステル、ナイロン、合金
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■フェイスタオル
・価格：各2,800円(税込)
・種類：全7種
・サイズ(約)：W340mm×H850mm
・素材：綿
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■タオルホルダー
・価格：各1,500円(税込)
・種類：全7種
・サイズ(約)：全長295mm
・素材：PVC、合金、アルミ
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■クリアファイル
・価格：各600円(税込)
・種類：全7種
・サイズ：A4
・素材：PP
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
■ステッカーセット
・価格：各1,200円(税込)
・種類：全7種（ステッカー3枚入り）
・サイズ(約)：W59mm×H94mm以内
※デザインによってサイズが異なります
・素材：紙
※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。
イラストレーター
さく之輔 様(https://x.com/saku_nosuke)
販売概要
・販売開始日時：2025年8月14日(木)20:00～
・発送予定：2025年8月下旬以降
・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア
・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_786
※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。
※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。
※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。
※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。
「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。
※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。
※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。
また、新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。
・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app
・Xハッシュタグ：#にじAngelMedicine #Idios #いでぃおす
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp
にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸