4³ä¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤¬Áý²Ã¡¢¹ñ¤ÎÍÞÀ©»Üºö¸å¤â

¡¡Æ»¶ñ¤äÌôºÞ¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤Æ°ì»þÅª¤Ë´µ¼Ô¤Î¿ÈÂÎ¤ò¹´Â«¤¹¤ë¡Ö¿ÈÂÎÅª¹´Â«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(https://www.ghc-j.com/)¡ÊGHC ¢¨1¡áËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ÅÏÊÕ¹¬»Ò¡Ë¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹ñ¤¬¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤òÍÞÀ©¤¹¤ë»Üºö¤ò¶¯²½¤·¤¿¸å¤â¡¢¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤¬Ìó4³ä¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ï¡Ö¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤ÏÎÑÍýÅªÂ¦ÌÌ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£º£¸å¤ÏÉÂ±¡Á´ÂÎ¤Ç¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®¤È¿ÈÂÎÅª¹´Â«ºÇ¾®²½¤Ø¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¡¢°åÎÅ¤È·Ð±Ä¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤Ï¡¢É³¤ä¹ø¥Ù¥ë¥È¤Ê¤É¤ÎÍÑ¶ñ»ÈÍÑ¡¢¸þÀº¿ÀÌô¤Ê¤É¤ÎÌôºÞÅêÍ¿¡¢ºô¤ÎÀßÃÖ¤äÉÂ¼¼³ÖÎ¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´µ¼Ô¤Î¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¶ÛµÞ¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÅ¬Àµ¤Ê¼êÂ³¤¤ò·Ð¤¿¿ÈÂÎÅª¹´Â«°Ê³°¤Ï¸¶Â§¡¢µÔÂÔ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤ÎÂº¸·¤È°ÂÁ´À¤ÎÎ¾Î©¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¶áÇ¯¡¢¤½¤ÎÅ¬Àµ²½¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆþ±¡°åÎÅ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë»ÜÀß´ð½à¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÈÂÎÅª¹´Â«ºÇ¾®²½¤Î´ð½à¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎÅª¹´Â«ºÇ¾®²½¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¡¢¶ÛµÞ¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎµÏ¿¤äÍýÍ³¤ÎÊó¹ð¡¢¡Ö¿ÈÂÎÅª¹´Â«ºÇ¾®²½¥Áー¥à¡×¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é»ÜÀß´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æþ±¡°åÎÅ¤ÇºÇ¤â¼ý±×¤¬Âç¤¤¤¡ÖÆþ±¡´ðËÜÎÁ¡×¤¬1Æü¤Ë¤Ä¤40ÅÀ¸º»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£100¾²¤ÇÉÂ¾²²ÔÆ¯Î¨90%¤ÎÉÂÅï¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÇÌó1320Ëü±ß¤Î¸º¼ý¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£24Ç¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤òÍÞÀ©¤¹¤ë»Üºö¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆGHC¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë1000ÉÂ±¡Ä¶¤Î°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤Î¼Â»ÜÆü¿ô³ä¹ç¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£24Ç¯ÅÙ¿ÇÎÅÊó½·²þÄêÁ°¸å¤Î¥Çー¥¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ê¬ÀÏÂÐ¾Ý¤Ï2024Ç¯1·î～3·î¡Ê²þÄêÁ°¡Ë¤È2025Ç¯1·î～3·î¡Ê²þÄê¸å¡Ë¤ÎÎ¾´ü´Ö¤Î¥Çー¥¿¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿816ÉÂ±¡¡ÊÎ¾´ü´Ö¤ÎÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢²Ã»»»»ÄêÆü¿ô¤¬·î100ÆüÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÉÂ±¡¤ò½ü¤¯¡Ë¡£Ê¬ÀÏÂÐ¾Ý¾ÉÎã¤Ï24Ëü1941¾ÉÎã¡Ê1ÅÙ¤Ç¤âÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢²Ã»»¤ò»»Äê¤·¤¿¾ÉÎã¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¬ÀÏ·ë²Ì¡Ê¾åµ¿ÞÉ½¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²þÄê¸å¤Ë¿ÈÂÎÅª¹´Â«¼Â»ÜÆü¿ô³ä¹ç¤¬¸º¾¯¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ï526ÉÂ±¡¤Ç¤·¤¿¡ÊÀÄ¿§¡Ë¡£°ìÊý¡¢290ÉÂ±¡¤Ç¤ÏÁý²Ã¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÊÀÖ¿§¡Ë¡£
¡¡Ê¬ÀÏ¤òÃ´Åö¤·¤¿GHC¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÇÍý³ØÎÅË¡»Î¡¦¿´Â¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó»ØÆ³»Î¤Î¾®´äÍºÂç(https://www.ghc-j.com/consultant/ykoiwa/)¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤ÎºÇ¾®²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÂ±¡´Ö¤ËÂç¤¤Ê¤Ð¤é¤Ä¤¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þÄê¸å¤Ë¿ÈÂÎÅª¹´Â«¼Â»ÜÆü¿ô³ä¹ç¤¬Áý²Ã¤·¤¿ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹âÎð¼ÔµßµÞ¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÁý²Ã¤ä¡¢¤»¤óÌÑÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤´µ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤É¡¢°åÎÅ¥Ëー¥º¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤¬Áý²Ã¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤ò±¡Æâ¤Ç¶¦Í¤·¡¢ÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Áý²Ã¤ÎÍ×°ø¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤äµÏ¿ÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤òÍ¶È¯¤¹¤ë°åÎÅ¹Ô°Ù¡ÊÅÀÅ©¤ä·ÐÉ¡°ß´É¤ª¤è¤ÓÇ¢Æ»¥«¥Æー¥Æ¥ë¤Ê¤É¡Ë¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®´ä¡Ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥ë¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
°åÎÅÀìÌç¿¦¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢´ë¶È½Ð¿È¼Ô¡¢ITÀìÌç²È¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡£µÞÂ®¤Ê¹âÎð²½¤Ç¼Ò²ñÊÝ¾ãºâÀ¯¤ÎÇË¤¿¤ó¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤°åÎÅ¤òºÇÅ¬¤Ê¥³¥¹¥È¤Ç¡×¤ÎÍýÇ°¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñÎ®¤Î°åÎÅ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼êË¡¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯Ê¬ÀÏ¡×¤òÆüËÜ¤Ë½é¤á¤Æ»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¹¤á¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£http://www.ghc-j.com/
¡Ê¢¨2¡Ë°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤¿¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ
°åÎÅ¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤Ï¡¢´µ¼Ô¥Çー¥¿¤ò´Þ¤à°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤ÎÁí¾Î¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Êñ³ç»ÙÊ§¤¤Êý¼°¤ÇÆþ±¡°åÎÅÈñ¤òÀÁµá¤¹¤ë¡ÖDPC¡Ê¿ÇÎÅ·²Ê¬ÎàÊÌÊñ³çÊ§¤¤¡ËÀ©ÅÙ¡×¤ÎÂÐ¾ÝÉÂ±¡¤¬ºîÀ®¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖDPC¥Çー¥¿¡×¤ò»Ø¤¹¡£DPCÀ©ÅÙ¤Ï¡¢½¾Íè·¿¤Î½ÐÍè¹âÀ©ÅÙ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÊó½·¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²á¾ê¤Ê¿ÇÎÅ¤ÎÍÞÀ©¤äÉ¬Í×¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¼ç¤ËÉÂ¾²¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢½Å¾É´µ¼Ô¤ò¿ÇÎÅ¤¹¤ëµÞÀ´üÉÂ±¡¤ÎÂ¿¤¯¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐ¾ÝÉÂ±¡¤Ï1761ÉÂ±¡¡Ê2023Ç¯4·î»þÅÀ¡Ë¡£GHC¤Ï1000ÉÂ±¡°Ê¾å¤ÎDPC¥Çー¥¿¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥ÐーÎ¨¤ÏÌó6³ä¡£º£²ó¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Ë»ñ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æー¥Þ¤ò¥Çー¥¿¤Ç¸¡¾Ú¤·¤¿¥ì¥Ýー¥È¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡ÖLEAP JOURNAL(https://leapjournal.ghc-j.com/)¡×¤Î°ìÉôµ»ö¡Ø24Ç¯ÅÙ²þÄê¸å¡¢4³ä¤ÎÉÂ±¡¤Ç¿ÈÂÎÅª¹´Â«¤¬Áý²Ã(https://leapjournal.ghc-j.com/featurearticle/8446)¡Ù»²¾È¢¨²ñ°÷¸ÂÄêµ»ö¡Ë¤«¤éÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÈ´¿è¤·¤¿¡£