BCGワクチン 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年08月13に「BCGワクチン市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。BCGワクチンに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
BCGワクチン市場の概要
BCGワクチン市場に関する当社の調査レポートによると、BCGワクチン市場規模は 2035 年に約 122億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の BCGワクチン市場規模は約 55億米ドルとなっています。BCGワクチンに関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 7.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、BCGワクチンの市場シェア拡大は、治療薬と適応外使用の拡大によるものです。BCGは現在、非筋層浸潤性膀胱癌（NMIBC）の膀胱内注入療法のゴールドスタンダードであり、再発と進行の割合を大幅に減少させています。この治療用途は、治療用BCG市場が2022年に130百万米ドル以上の価値を持つと見込まれたため、良好な第2の収入源を確立しました。同時に、非特異的防御とも呼ばれる訓練免疫、またはインフルエンザやCOVID-19などの病原体に対する防御の可能性におけるBCGの使用に関する研究が注目されています。研究では、自然免疫応答の増加が示されており、結核疾患予防介入以上のBCGの応用に対する世界的な関心を説明しています。
BCGワクチンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/bcg-vaccine-market/62255
BCGワクチンに関する市場調査では、製造・供給能力の拡大により市場シェアが拡大することも明らかになっています。市場は従来、WHOの事前認定を受けたBCGワクチンを製造する限られた製造業者グループと、インドのSerum Instituteや日本のBCG研究所などの少数のサプライヤーに依存しており、世界的なサプライチェーンは供給中断や頻繁な不足の影響を受けやすくなっています。これに対応して、生産能力の面で巨額の投資が行われています。例えば、Innovative BioはSerum Instituteと提携し、次世代BCG株であるVPM1002の生産を増強しました。この協力は、アフリカとアジアでより広い範囲をカバーし、入手可能性を高め、少数のサプライヤーとの関係を断片化することが目的です。
しかし、公衆衛生機関による厳格な価格統制により、今後数年間は市場の成長が制限されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327299&id=bodyimage1】
BCGワクチン市場セグメンテーションの傾向分析
BCGワクチン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、BCGワクチンの市場調査は、流通チャネル別、エンドユーザー別、ワクチンの種類別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
BCGワクチン市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-62255
BCGワクチン市場は、アプリケーション別に、結核予防、膀胱癌免疫療法に分割されています。このうち、膀胱癌免疫療法セグメントは、予測期間中に成長が見込まれています。重要な市場セグメントの一つは、BCGワクチンをベースとした膀胱癌免疫療法です。これは、非筋層浸潤性膀胱癌の積極的治療であるためです。BCGワクチンの世界市場は、2032年までに6473.5億米ドルに達すると推定されており、膀胱癌治療への使用は拡大しており、発症率の増加と効果の発現が見られます。膀胱内BCGワクチンは、特にアジア太平洋地域において、治療の黄金律として用いられています。
