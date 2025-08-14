かき氷フェス第2弾スタート！新生シロップ「信州ミルク」と「国産巨峰」が登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327191&id=bodyimage1】
スイーツの新たな楽しみ方を提案する「エントワスイーツガーデン」を運営する有限会社フォー・フィールズ（所在地：群馬県高崎市、代表：秋山克久）は、2025年7月26日（土）より開催している“かけ放題・食べ放題・盛り放題”かき氷イベントに、新たな生シロップ「信州ミルク」と「国産巨峰」を加えた【第2弾】をスタートいたしました。
さらに、大好評につき開催期間を延長し、涼しくなるまで営業いたします。
■第2弾の目玉は贅沢“生シロップ”2種追加！
かき氷ファン待望の、新生シロップ「信州ミルク」と「国産巨峰」が仲間入り。
やさしい甘みのミルクと、フルーティーな香りとコクの巨峰が加わり、味の幅がさらに広がりました。
もちろん第1弾からの人気メニューも継続！組み合わせ次第で、何度来ても新しい味に出会えます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327191&id=bodyimage2】
■イベント概要
期間：2025年7月26日（土）～涼しくなるまで延長開催
時間：平日 11:00～15:00、土日祝 11:00～17:00
会場：群馬県高崎市下小鳥町61-5（店舗横 特設テント）
参加費：1人600円（税込）／制限時間30分
■自由すぎる！かき氷ルール
おひとり様１カップ制（食べ放題対応）
最初のかき氷を食べる瞬間から30分間、かけ放題・盛り放題スタート！
2杯目以降は、空のカップをスタッフにお渡しください。
シロップもトッピングも、混ぜても盛ってもOK！自分だけの“かき氷アート”を楽しもう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327191&id=bodyimage3】
■第2弾メニューラインナップ
▼選べるシロップ（ベーシック5種）
いちご／ハワイアンブルー／抹茶／コーラ／バナナ
▼贅沢生シロップ（4種）
マンゴー／信州のもも／信州ミルク／国産巨峰
▼特製シロップ（2種）
ノンアルピングレ（ピンクグレープフルーツ）／ノンアルビターレモン
▼トッピング（組み合わせ自由！）
練乳／黒蜜／抹茶／きな粉／綿菓子／ドライフルーツ／クッキー など多数！
■販売店舗概要
entowa sweets garden（エントワスイーツガーデン）
〒370-0074群馬県高崎市下小鳥町61-5
電話：027-384-4110
定休日：不定休
営業時間：平日 11:00～15:00、土日祝 11:00～17:00
※天候によりテントが設営できない場合はイベントを中止する場合がございます。
Instagramアカウント
https://www.instagram.com/entowa.s.g/
■会社概要
商号 ：有限会社フォーフィールズ
代表者 ：代表取締役 秋山克久
所在地 ：〒370-0075 群馬県高崎市筑縄町50-5
設立 ：2004年9月
事業内容：写真スタジオ、衣裳レンタル、婚礼、飲食店、エステ事業
配信元企業：有限会社フォー・フィールズ
