【サステナブルな支援の輪】のとじま水族館 × ANAクラウンプラザホテル金沢 復興支援コラボレーションスイーツ企画の第二弾

株式会社ホライズン・ホテルズ 金沢ホテル事業所

ANAクラウンプラザホテル金沢（石川県金沢市／総支配人 玉置滋憲）では、令和6年能登半島地震および豪雨により甚大な被害を受けた能登地域の企業・団体を応援することを目的に、「のとじま水族館」（石川県七尾市能登島曲町）とのコラボレーションによる復興支援スイーツ企画の第二弾を開催いたします。

本企画の第一弾（提供期間：2025年7月8月）は、能登地域のシンボル的存在である「のとじま水族館」の人気の生き物（ジンベエザメ、イルカ、ペンギン）をモチーフとしたスイーツを販売。大変好評で、SNSでも話題となり、復興支援の輪が広がるきっかけとなっております。

第二弾（提供期間：2025年9月10月）では、「のとじま水族館とハロウィンナイト」と題し、水族館に暮らす生き物をモチーフに、ハロウィンの世界観を掛け合わせたアフタヌーンティーをご用意しました。見た目にも楽しく、多彩な味わいのスイーツやセイボリーは、子供から大人まで一瞬で笑顔になる仕上がりです。

売上の一部（１セットにつき\300）は、のとじま水族館で暮らす生き物たちの飼育支援として、同館へ寄付させていただきます。

ANAクラウンプラザホテル金沢は、「食べることが支援につながる」ことをお客様に体感いただき、それが復興の一助となることを目指しております。ホテルパティシエのスイーツを通して、お客様とともに能登を応援する取り組みを、これからも続けてまいります。

詳しくはこちらから :https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/offers-restaurants/lounge-afternoontea-helloween/

【スイーツの一部をご紹介】※スイーツは全12種類

スイーツはネーミングもユニーク

画像左上より時計回りにご紹介。

・「コウモリを連れたコツメカワウソ」

無花果のカップショートケーキからショコラムースのカワウソがひょっこり

・「チンアナゴがニョッキニョキ」

スフレチーズケーキの墓地から顔を出したアーモンドネージュのチンアナゴ

・「真っ赤なサンゴ」

ラズベリータルトにラズベリークリームを絞った真っ赤なサンゴ

・「かぼちゃ色の甲羅を付けたアオウミガメ」

マカロン甲羅を着けた杏仁バニラとゆず蜜ムースのアオウミガメ

画像左上より時計回りにご紹介。

・「浮き輪に乗って遊ぶマゼランペンギン」

浮き輪マドレーヌに乗って遊ぶグリオットチェリームースのマゼランペンギン

・「ゆらゆら泳ぐおばけクラゲ」

シャインマスカットに求肥をまとったおばけクラゲ

・「ジャックオランタンを咥えて泳ぐジンベイザメ」

ジャックオランタンを咥えて泳ぐ能登ブルーベリージャムとバタークリームのジンベイザメマカロン

・「おばけと遊ぶカマイルカ」

能登塩サイダージュレのプールに入っておばけと遊ぶバニラサブレのカマイルカ

パティシエのこだわりと技のつまったスイーツ

【セイボリーのご紹介】※ワンプレート + チョイスメニュー（冷製または温製）のどちらか、計2種類

能登産の食材を使用したセイボリー

画像上：ワンプレートセイボリー

能登ふぐバーガー、能登豚のコンフィとオリーブのパウンドケーキ、能登産カボチャとソーセージのクリスピーフリット、能登産紫芋とクリームチーズのタルトレット

画像下：冷製または温製のチョイスメニュー

冷製（左） 能登産ジャガイモとフォアグラのサラダ ウッフ・ア・ラ・コック添え

温製（右） 能登産玉ねぎと鴨のコンフィ入りオニオングラタンスープ

＜企画概要＞

■商 品 名：アフタヌーンティーセット ～のとじま水族館とハロウィンナイト～

■提供期間：2025年9月1日（月）～10月31日（金） ※前日までの要予約（ご予約承り中）

■提供場所：ANAクラウンプラザホテル金沢 1FL. カスケイド ラウンジ

■提供時間：1:00p.m.～5:00p.m.（ご利用時間：2時間）

■料 金：お一人様 \5,500（税金・サービス料込み）

■支援内容：1セットにつき\300をのとじま水族館の生き物たちの飼育支援としてドネーション

商品提供場所のカスケイド ラウンジ

＜のとじま水族館について＞

能登半島の豊かな自然に囲まれた「のとじま水族館」。

ジンベエザメなど能登半島近海に生息・回遊してくる魚を中心に飼育・展示。イルカ・アシカショーをはじめ、ペンギンのお散歩、マダイの音と光のファンタジアなどイベントも多く、生きものを間近で観察できる水族館です。

2024年1月の能登半島地震で甚大な被害を受けましたが、多くの支援により2025年3月22日に全展示を再開し、今も地域とともに歩み、多くの人々に笑顔と感動を届けています。

写真提供：のとじま水族館（本館 のと回遊回路）写真提供：のとじま水族館（本館 のと回遊回路）

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

クラウンプラザホテルズ&リゾーツでは、都市や空港、リゾートなどで展開する世界最大級のプレミアムホテルブランドとして、ビジネスはもちろん、ブレジャーやレジャーでご利用の際も、日常のルーティンから解き放たれた快適な時間が取れるよう充実したサービスをご提供しています。24時間フィットネス、ヘルシーなフードオプションなどもご用意し、オンオフとも充実した宿泊体験をお届けしています。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在日本全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本）で、5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは国内でも拡大し続けています。詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com,その他SNSサイトhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza www.instagram.com/crowneplaza をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年3月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels

ANAクラウンプラザホテル金沢について：https://www.anacrowneplaza-kanazawa.jp/

ANAクラウンプラザホテル金沢は1990年に金沢全日空ホテルとして誕生、2007年ANAクラウンプラザホテル金沢へリブランド。加賀百万石の城下町の趣を今に色濃く残す金沢の玄関口金沢駅前に位置し、この気品ある街のシンボルとして親しまれています。石川県立音楽堂に隣接、15年に開通した北陸新幹線金沢駅兼六園口からは徒歩1分と抜群のアクセスを誇り、観光およびビジネスの拠点として最適です。くつろぎと機能性を備えた249の客室と国際会議や各種宴会パーティー、展示会、ウェディング披露宴会場など多目的にご利用いただける大小9つの宴会場、また季節の味わいが楽しめる日本料理、中国料理、鉄板焼、オールデイダイニングの各レストランとラウンジ、バーを備え、洗練された上質なホスピタリティでお客様をお迎えいたします。

金沢駅兼六口（東口）から徒歩1分のANAクラウンプラザ金沢