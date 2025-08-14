「人を育てるとは」という本質に立ち返る一冊。300社以上の売場支援・組織改革に携わった著者が、Ｚ世代との関わり方に悩む現場の声に、答えを出していきます。『Z世代を戦力にするリーダー力』８月14日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『Z世代を戦力にするリーダー力』を2025年8月14日に発売いたします。
リーダーや上司として、Z世代とのコミュニケーションや価値観のギャップに悩んでいませんか？
本書は、Ｚ世代を知るためだけのハウツー本ではなく、現場でチームにどう取り込むかという点に焦点を当てた実用的な一冊です。
Z世代との関係構築に悩むすべてのビジネスリーダーにとって、より実践的なアプローチを見つけていくヒントになれば幸いです。
Z世代の対応法にもやもやしているリーダー必読！
進化型リーダーのマネジメント指南
リーダー・上司として、職場のZ世代への指導がうまくいかず、壁を感じている人は多いようです。
あなたにも、こんな悩みはありませんか？
（チェックボックス チェック）がんばって指導しているのに、反応がイマイチ。
（チェックボックス チェック）動いてくれないのは納得していないから？
（チェックボックス チェック）どうフィードバックしたら伝わる？
（チェックボックス チェック）育てることに疲れてしまった……。
Z世代への対応がうまくいかなければ、チームがまとまらない、望む結果が出せない……などの問題が多発します。
でもそれ、決してZ世代のせいではありません。
リーダーとしての「人を見る目」と「伝え方」のアップデートはできていますか？
Z世代を上手に巻き込んでこそチームは自走成長する！ 実践的アプローチをイチから解説します。
目次
第1章 Ｚ世代にうまく対応できないのはなぜか
第2章 実は似ている？ Ｚ世代との「共通点」
第3章 誤解を前提としたコミュニケーションへの転換
第4章 伝わるコミュニケーション ～どう叱るかを考える前に～
第5章 甘くない現実に立ち向かう、進化型リーダー論
すべてはコミュニケーション。無理やり「共感」するより、個別の共通点にフォーカスする向き合い方で、お互いの心理的距離は縮みます。
心理的安全性が担保できれば、双方向のコミュニケーションが活性化！
もちろん、心構えで何もかもうまくいくわけではなく……。あなたは、伝え方を次のように配慮できていますか？
説明：目的や意義まで伝えていますか？
指示：理由や背景を通して伝えていますか？
指導：納得できる説明構造になっていますか？
叱る：方法は、根本からシフトチェンジ。
なぜ？ どうやって？ と思った方、Z世代に必須な向き合い方を、ぜひ本書で学んでください。
【著者プロフィール】
海藤 美也子（かいどう みやこ）
WILLSORT株式会社 代表。小売・サービス業を専門とする人材育成・組織開発コンサルタント。
株式会社ジェーシービーで法人営業を経験後、債権回収部門にて、難易度の高い電話対応を担うコミュニケーターのトレーナーを務める。
相手の心情に寄り添いながら、行動を促す対話力を磨く。この経験が、現在の現場支援や人材育成の原点となっている。
その後アパレル販売員・店長・マネージャーを経て独立。現場に深く入り込む支援スタイルで、これまで延べ1万2000人以上のスタッフ育成と、300社以上の売場支援・組織変革に携わってきた。
