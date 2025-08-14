「人を育てるとは」という本質に立ち返る一冊。300社以上の売場支援・組織改革に携わった著者が、Ｚ世代との関わり方に悩む現場の声に、答えを出していきます。『Z世代を戦力にするリーダー力』８月14日発売

