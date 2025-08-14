【待望のオールカラーマンガ化】韓国に嫁いだ著者が、笑って泣けるリアルな韓国の暮らしを綴った人気エッセイ！ 韓国文化がちょっぴり身近に感じられる一冊『四コマ版 韓国嫁入り日記』8月14日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『四コマ版 韓国嫁入り日記 ～ツッコミどころ満載の韓国結婚ライフ！～』を2025年8月14日に発売いたします。
身近になった韓国やその文化ではありますが、旅行に行くのと暮らすのとでは大違い。
蔚山という地方都市で、日本の常識が通用しない中奮闘するミナコの姿に、一緒にツッコミたくなってしまいます。
中でもオンマ（義母）のキャラクターの強さは見どころのひとつ。
韓国文化に興味がある方、異文化での結婚生活に興味がある方にもおすすめの一冊です。
https://miraipub.jp/books/33467/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326486&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326486&id=bodyimage2】
人気エッセイ「韓国嫁入り日記」待望のマンガ化！
涙（？）と笑いの韓国お嫁入り物語
韓国に嫁入りしてみたらわかった、近くて遠い国・韓国のこと。
そのスゴさの正体は韓国の母『オンマ』を中心にまわる、愛情いっぱいの韓国の家族の在り方だった！
日本語教員として、二児の母として、韓国家族の嫁として奮闘する関西人・ミナコのツッコミが止まらない毎日を、四コマ漫画でお楽しみください。
【著者プロフィール】
著：松田 水菜子（まつだ みなこ）
奈良県大和郡山市生まれ。エッセイ作家、日本語教師。
2012年に韓国人の夫と結婚。現在は2人の子宝に恵まれ、韓国で日本語教師をしながら、自身の体験をもとに日韓の文化、風習の違いなどをSNSで発信。
著書『韓国嫁入り日記』（ポエムピース）
漫画：タカダ キミコ
兵庫県神戸市生まれ。イラストレーター、グラフィックデザイナー。
富山大学（現・芸術文化学部）金属工芸専攻科修了。
グラフィックデザイナーとして複数の企業に勤務し、経験を積んだのち独立。
商業イラストを中心に幅広く活動している。現在は高校でグラフィックデザインの非常勤講師も務める。
【書籍概要】
書名：四コマ版 韓国嫁入り日記
副書名：ツッコミどころ満載の韓国結婚ライフ！
著者：松田水菜子、タカダキミコ
発売日：2025年8月14日
価格：1760円（税込）
体裁：A5判 96ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-36235-4
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。
https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
