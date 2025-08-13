記録的豪雨の鹿児島県霧島市、ふるさと納税にて災害支援寄附金の受付を開始

LR株式会社

霧島市では、市内を流れる天降川があふれ、住宅街に濁流が流れ込み、多くの住宅、公共施設で浸水被害が発生しています。市内のおよそ2万戸が断水、現在も一部地域で断水が継続するほか、住宅の片付けなど復旧作業に追われています。

土砂崩れや道路の陥没も発生し、現在も市民生活に大きな影響が出ています。

今回の寄附金は、被災地の復旧や復興のため活用させていただきます。皆さまからの温かいご支援を、何卒よろしくお願いいたします。

▼ 8月豪雨 災害支援寄附受付ページはこちら

楽天ふるさと納税(https://item.rakuten.co.jp/f462187-kirishima/9999998/) ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/saigai/detail/2651) ふるなび(https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=847) JAL(https://furusato.jal.co.jp/goods/detail/d365b965ff014656ea6710dbc86a5af3) JREMALL(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F231/F231-SAIGAI202508F231) さとふる(https://www.satofull.jp/oenkifu/oenkifu_detail.php?page_id=528#city-kirishima-kagoshima)

▼ 霧島市災害関連情報

https://www.city-kirishima.jp/hisyokouhou/shobo/bosai/saigai/20250808ooame.html

■ 被災状況