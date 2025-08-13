【大阪・中津】アメリカンダイナー「Wythe Club」2025年8月20日グランドオープン

株式会社ザ・ガッツ

2025年8月20日、大阪・中津にアメリカンダイナー「Wythe Club（ワイスクラブ）」がグランドオープンします。

コンセプトは、“Life is serious, Play anyway.” ──人生は真面目だ。でも、あえて遊ぼう。

ボリューム満点のアメリカンフード、NYカルチャーから着想を得た空間演出、音楽やアートが交差空間で、“日常の中の非日常体験”を楽しめる、街角の新たなカルチャースポットです。

運営は、今まで数多くの空間を瞬く間に特別な空間に作り上げてきた、特殊シート施工のクラフトマン集団THE GUTS INC.（株式会社ザ・ガッツ）である。

日々の暮らしにちょっとした彩りを添える、“あなたの行きつけ”になるダイナーをご提案します。

■誕生の背景

“おいしい”だけじゃない。これからの飲食店は、“体験”が主役。

コロナ禍を経て、外食に求められる価値は「味」だけでなく「過ごす時間」へとシフトしました。人とのつながりや空間の居心地、その場の体験までが外食の魅力として求められています。

Wythe Clubは、ただアメリカンフードを提供するだけではありません。

「誰かと来たくなる」「自分の居場所にしたくなる」──

そんな親しみと“ちょっとした特別感”を両立させた空間を目指しました。

都会の喧騒のなかでふらっと立ち寄れ、気取らずに非日常を味わえる“行きつけ”のような存在になれたらと考えています。

■空間とデザイン

ネオンとアートが彩る、写真を撮りたくなる“街角ダイナー”。

空間デザインのインスピレーションは、ブルックリンやアメリカ南部の“ロードサイドダイナー文化”。

インダストリアルな空間にネオンサインやアートワーク、ポップな色使いを散りばめ、

視覚的にも楽しく、遊び心にあふれた空間を演出しました。

店内にはカウンター席とテーブル席を設け、ひとりでもグループでもくつろげる構成に。

アメリカ南部由来のリズムアンドブルースや、ニューヨークの都会的なムードが流れる中で、

“日常の中の非日常”を体験できるダイナーです。

■フード＆ドリンク

ボリュームとユニークさが魅力のアメリカンソウルフード。

看板メニューは、NYのストリートフードとして親しまれている「チキンオーバーライス」。

クラシックな「チーズバーガー」、バターミルクたっぷりの生地にベーコンと卵を乗せ、

メープルシロップをかけた「バターミルクワッフル」など、遊び心のある定番メニューを揃えています。

食材は国産を中心に、店舗での手仕込みにこだわった手作りの味を提供。

ドリンクは、スペシャリティコーヒーやクラフトビール、アメリカンなフロートに加え、

オリジナルカクテルやノンアルコールモクテルもラインナップ。ランチからディナーまで、幅広いシーンで楽しめる構成です。

今後はBREAKFAST（朝食）営業も展開予定。

朝から夜まで、一日を通して“気分が上がる”体験を届けるお店を目指しています。

■ブランドの想い

日常に混ざり、人生をちょっと面白くする“クラブ”のような存在に。

Wythe Clubは、その名の通り、

人が集まり、交わる“クラブ”のような場所でありたいと考えています。

仲間と、カップルで、家族と。

そこにあるのは「食事」ではなく、「人と過ごす時間」。

この街に根ざしながら、

ちょっとした刺激や彩りを添える、日常に溶け込むダイナーとして──

Wythe Clubは、今日もドアを開けています。

■店舗概要

・店名：Wythe Club（ワイスクラブ）

・所在地：〒531-0071 大阪府大阪市北区中津6丁目7-22

・オープン日：2025年8月20日 AM11：00～

・営業時間：11：00～18：00

・定休日：水曜日

・席数：テーブル １２席 カウンター ６席

・Instagram：https://instagr.am/wytheclub

・電話番号 06-7507‐1076

■運営会社・お問い合わせ先

・運営会社：株式会社ザ・ガッツ

・所在地：大阪府大阪市北区中津６丁目7-22 ２F

・代表者：代表取締役 河内道生

・設立：2016年1月

・事業内容：内装仕上業、建築用資材の販売、飲食店の運営

・電話番号：06-4300-6898

・メール：theguts@guts-no1.jp

・HP：https://guts-no1.com

・Instagram：https://instagr.am/theguts_no1

一緒に働いてくれるスタッフ募集中です。ご興味がある方はメールより問合せください。