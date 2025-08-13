TVアニメ『神椿市建設中。』輪廻此処役を務める幸祜による 第5話 ED楽曲「シャングリラ」本日リリース！

株式会社THINKR

KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属のバーチャルシンガー・幸祜が2025年8月13日(水)にデジタルシングル「シャングリラ」をリリースいたしました。

■バーチャルアーティストグループ・V.W.Pの声優起用で注目の新作TVアニメ『神椿市建設中。』第五話EDテーマとなる楽曲をリリース

本楽曲は、2025年7月3日(木)より放送開始したTVアニメ『神椿市建設中。』の第五話エンディングテーマとして書き下ろした楽曲です。

いわゆるアニメEDテーマらしさを保ちながらも、目まぐるしい転調や曲終盤のオーケストラパートなど、新たな要素をふんだんに盛り込んだ、聴き応えのある楽曲に仕上がっています。歌詞もアニメの展開に沿った内容となっており、アニメファン必聴の一曲です。

TVアニメ『神椿市建設中。』では、今回の春猿火「距離。」の他にも、V.W.Pメンバーそれぞれの新曲など毎話異なるエンディングテーマの展開が予定されています。

本編の展開と併せて、ぜひ楽しみにお待ちください。

■幸祜「シャングリラ」楽曲情報

2025年8月13日(水) リリース

Lyrics / Composition / Arrangement：Aira(Dream Monster)

Streaming / Download

https://zula.link-map.jp/links/_E2vuTUi

Music Video

8月13日(水) 20:00プレミア公開

https://youtu.be/Dqey9ZXH5Mk



Music Video Credit

Director：まるいち

Illustrator：LOWRISE

Title & Lyrics Design：Tomotaka Iwasa

Creative Director：Satoru Ohno

Producer：Hideyuki Negishi,Kentaro Iwaki

■TVアニメ『神椿市建設中。』作品情報

2025年7月3日から毎週木曜よる11時56分TBS系28局にて全国同時放送中

あらすじ

歌は、魔法――世界も運命も変えられる。

7年前に発生した大災害で、人類文明が壊滅的打撃を受けた世界。

先端科学の研究学園都市であった神椿市は、それらの技術を駆使することで、奇跡的な復興を遂げつつあった。

しかし、繁栄の裏では、人の悪意と欲望から生まれる怪物『テセラクター』が街に怪異を引き起こしていた。

悪意から生まれる怪物に抗えるのは、「魔女の娘」と呼ばれる五人の少女たちの歌声だけ。彼女たちは街の平穏を守るべく、魔法の歌声を武器にテセラクターに挑む。

壊れた世界に残された街で、運命にあらがう少女たちの物語が始まる!

STAFF

原作・企画プロデュース：KAMITSUBAKI STUDIO / PIEDPIPER

世界観設定・監修・原作シナリオ：月島総記

監督・シリーズ構成・音響監督：柿本広大

キャラクターデザイン：PALOW.

サブキャラクターデザイン・総作画監督：あおのゆか

メインCGディレクター：石原裕也

美術監督：内藤 健

色彩設計：佐藤 美由紀

撮影監督：江間常高

編集：梅津朋美

音響効果：猪俣泰史

音楽：朝比奈健人

音楽制作：KADOKAWA

劇中歌協力：KAMITSUBAKI STUDIO

アニメーション制作：SMDE

製作：SINKA ANIMATION PROJECT

CAST

森先化歩：花譜

谷置狸眼：理芽

朝主派流：春猿火

夜河世界：ヰ世界情緒

輪廻此処：幸祜



らぷらす：佐倉 綾音

はすたー：富田 美憂

あぐに ：阿座上 洋平

あねもす：梅田 修一朗

くーげる：藤堂 真衣



復興課長：伊藤 静

WEB

公式サイト：https://kamitsubaki-anime.jp/

公式X：https://x.com/anm_kamitsubaki #神椿市建設中

PV

メインPV第1弾：https://www.youtube.com/watch?v=KhT21fMwrEo

メインPV第2弾：https://youtu.be/6clDlL9yQQY?si=HW6qhea1IcwjcUlk

■幸祜 アーティストプロフィール

2020年10月にデビューしたKAMITSUBAKI STUDIOの5人目のバーチャルシンガー。

ロングトーンの美しさと浮遊感のある歌声が魅力。唇からこぼれる歌は、言葉の代わりに彼女の秘めた想いを世界に届ける。



10月下旬にデビューして3日でYouTubeチャンネル登録1万人を突破、現在で登録者数は31万人を突破。

7曲目に発表したオリジナル曲「the last bullet」は現在YouTubeで370万再生を突破。



その他、ボカロ楽曲のカバーが人気を博し、ロングランで再生数上昇を続けている、注目のバーチャルロックシンガー。



■YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7Gow-kNHq21oejSIDg9PAg

■Twitter: https://twitter.com/KOKO__virtual

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。

公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）