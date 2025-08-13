TVアニメ『神椿市建設中。』輪廻此処役を務める幸祜による 第5話 ED楽曲「シャングリラ」本日リリース！
KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属のバーチャルシンガー・幸祜が2025年8月13日(水)にデジタルシングル「シャングリラ」をリリースいたしました。
■バーチャルアーティストグループ・V.W.Pの声優起用で注目の新作TVアニメ『神椿市建設中。』第五話EDテーマとなる楽曲をリリース
本楽曲は、2025年7月3日(木)より放送開始したTVアニメ『神椿市建設中。』の第五話エンディングテーマとして書き下ろした楽曲です。
いわゆるアニメEDテーマらしさを保ちながらも、目まぐるしい転調や曲終盤のオーケストラパートなど、新たな要素をふんだんに盛り込んだ、聴き応えのある楽曲に仕上がっています。歌詞もアニメの展開に沿った内容となっており、アニメファン必聴の一曲です。
TVアニメ『神椿市建設中。』では、今回の春猿火「距離。」の他にも、V.W.Pメンバーそれぞれの新曲など毎話異なるエンディングテーマの展開が予定されています。
本編の展開と併せて、ぜひ楽しみにお待ちください。
■幸祜「シャングリラ」楽曲情報
2025年8月13日(水) リリース
Lyrics / Composition / Arrangement：Aira(Dream Monster)
Streaming / Download
https://zula.link-map.jp/links/_E2vuTUi
Music Video
8月13日(水) 20:00プレミア公開
https://youtu.be/Dqey9ZXH5Mk
Music Video Credit
Director：まるいち
Illustrator：LOWRISE
Title & Lyrics Design：Tomotaka Iwasa
Creative Director：Satoru Ohno
Producer：Hideyuki Negishi,Kentaro Iwaki
■TVアニメ『神椿市建設中。』作品情報
2025年7月3日から毎週木曜よる11時56分TBS系28局にて全国同時放送中
あらすじ
歌は、魔法――世界も運命も変えられる。
7年前に発生した大災害で、人類文明が壊滅的打撃を受けた世界。
先端科学の研究学園都市であった神椿市は、それらの技術を駆使することで、奇跡的な復興を遂げつつあった。
しかし、繁栄の裏では、人の悪意と欲望から生まれる怪物『テセラクター』が街に怪異を引き起こしていた。
悪意から生まれる怪物に抗えるのは、「魔女の娘」と呼ばれる五人の少女たちの歌声だけ。彼女たちは街の平穏を守るべく、魔法の歌声を武器にテセラクターに挑む。
壊れた世界に残された街で、運命にあらがう少女たちの物語が始まる!
STAFF
原作・企画プロデュース：KAMITSUBAKI STUDIO / PIEDPIPER
世界観設定・監修・原作シナリオ：月島総記
監督・シリーズ構成・音響監督：柿本広大
キャラクターデザイン：PALOW.
サブキャラクターデザイン・総作画監督：あおのゆか
メインCGディレクター：石原裕也
美術監督：内藤 健
色彩設計：佐藤 美由紀
撮影監督：江間常高
編集：梅津朋美
音響効果：猪俣泰史
音楽：朝比奈健人
音楽制作：KADOKAWA
劇中歌協力：KAMITSUBAKI STUDIO
アニメーション制作：SMDE
製作：SINKA ANIMATION PROJECT
CAST
森先化歩：花譜
谷置狸眼：理芽
朝主派流：春猿火
夜河世界：ヰ世界情緒
輪廻此処：幸祜
らぷらす：佐倉 綾音
はすたー：富田 美憂
あぐに ：阿座上 洋平
あねもす：梅田 修一朗
くーげる：藤堂 真衣
復興課長：伊藤 静
WEB
公式サイト：https://kamitsubaki-anime.jp/
公式X：https://x.com/anm_kamitsubaki #神椿市建設中
PV
メインPV第1弾：https://www.youtube.com/watch?v=KhT21fMwrEo
メインPV第2弾：https://youtu.be/6clDlL9yQQY?si=HW6qhea1IcwjcUlk
■幸祜 アーティストプロフィール
2020年10月にデビューしたKAMITSUBAKI STUDIOの5人目のバーチャルシンガー。
ロングトーンの美しさと浮遊感のある歌声が魅力。唇からこぼれる歌は、言葉の代わりに彼女の秘めた想いを世界に届ける。
10月下旬にデビューして3日でYouTubeチャンネル登録1万人を突破、現在で登録者数は31万人を突破。
7曲目に発表したオリジナル曲「the last bullet」は現在YouTubeで370万再生を突破。
その他、ボカロ楽曲のカバーが人気を博し、ロングランで再生数上昇を続けている、注目のバーチャルロックシンガー。
■YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7Gow-kNHq21oejSIDg9PAg
■Twitter: https://twitter.com/KOKO__virtual
■KAMITSUBAKI STUDIOについて
次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。
バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。
公式サイト：https://kamitsubaki.jp/
（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）