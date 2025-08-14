スティービー賞（Stevie(R) Awards）、第22回年間国際ビジネス賞（Annual International Business Awards(R)）の受賞者を世界中から発表

3,800件を超えるノミネーションから、78の国・地域を代表する作品が、250人を超える審査員によって選出されました

バージニア州フェアファックス, 2025年8月14日 /PRNewswire/ -- 世界中の高業績組織と経営者が、世界唯一の国際的総合ビジネス賞プログラムである第22回第22回年間国際ビジネス賞（Annual International Business Awards®）において、ゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞（Stevie® Award）受賞者として表彰されました。



受賞者は、78の国・地域から提出された3,800件を超えるノミネーションから選出されました。

2025年のゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞（Stevie Award）受賞者全リスト（カテゴリー別）は、www.StevieAwards.com/IBAでご覧いただけます。

世界中の250人を超える専門家が、9つの専門審査委員会でスティービー賞（Stevie Award）の審査員を務め、ノミネーションを審査・評価し、受賞者を決定しました。

ゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞（Stevie Award）の最多受賞者は、トルコのHALKBANKとpladisで、それぞれ21の受賞を果たしています。

3つ以上のゴールドのスティービー賞（Stevie Awards）を受賞した組織には、pladis（11）、HALKBANK（10）、Cathay Financial Holding Co. Ltd.（9）、CarrefourSA（7）、Lounge Group（7）、PJ Lhuillier Inc.（7）、Mang Inasal Philippines（6）、Megaworld Lifestyle Malls（6）、Tata Consultancy Services（6）、Abu Dhabi Customs（5）、ATREVIA CORPORACIÓN S.L（5）、ExtendMax Vietnam Company Limited（5）、Manila Electric Company（5）、Pan American Energy（5）、ZIMAT（5）、Addvox（4）、Enerjisa Enerji（4）、HeyMo® The Experience Design Company（4）、IBM（4）、Miral Destinations（4）、Partner.Co（4）、Viettel（4）、İş Sanat（3）、A.S.WATSON（3）、Bank of the Philippine Islands（3）、Community Development Authority（3）、DDB Group Philippines（3）、Dr. Phone Fix（3）、Dubai Digital Authority（3）、General Directorate of Residency and Foreigners Affairs（3）、Kendra Scott（3）、Lenovo（3）、Netcracker Technology（3）、Türk Telekom（3）、The City of Sydney（3）、WNS（3）が挙げられます。

世界中のすべての組織がIBAへの参加資格を有し、管理、マーケティング、広報、顧客サービス、人事、新製品・サービス、技術、ウェブサイト、アプリ、イベントなど、幅広い分野において、回数無制限でノミネートを提出できます。

受賞者は、2025年10月10日にポルトガルのリスボンにあるCorinthiaホテルで開催されるガラ・イベントで表彰される予定です。チケットは現在発売中です。

2026年版のIBAのノミネーションは2月から受付開始となる予定です。

スティービー賞（Stevie® Awards）について

スティービー賞（Stevie Awards）は、アジア太平洋スティービー賞、ドイツスティービー賞、中東・北アフリカスティービー賞、アメリカン・ビジネス・アワード®、インターナショナル・ビジネス・アワード®、スティービー賞優良雇用主部門、スティービー賞女性ビジネス部門、スティービー賞テクノロジーエクセレンス部門、スティービー賞セールス＆カスタマーサービス部門の9つのプログラムで授与されます。スティービー賞（Stevie Awards）は、毎年70を超える国々から12,000件以上のノミネートが寄せられます。スティービー賞（Stevie Awards）は、あらゆる種類と規模の組織およびその背後にいる人々を称え、世界中の職場での卓越した業績を評価しています。スティービー賞（Stevie Awards）の詳細については、 http://www.StevieAwards.comをご覧ください。

マーケティング関連問い合わせ先

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

