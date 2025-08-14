阿部サダヲさん・日向坂 46 小坂菜緒さん出演　関西電力 新TVCM公開

【阿部サダヲさん・日向坂 46 小坂菜緒さん出演】関西電力 新TVCM

日常にある「あたりまえ」の大切さに気付くストーリー

『環境のためにできること』篇『あたりまえを支える人』篇 8月14日（木）公開

阿部さん 環境のための「エコ習慣」、小坂さん メンバーの大切さを感じた瞬間を語る

平井大さんの歌声が響く、WEBムービーにも注目！

関西電力株式会社（本社：大阪府大阪市北区 取締役代表執行役社長：森 望）は、2025年8月14日（木）より、阿部サダヲさんと日向坂46の小坂菜緒さんが出演する新TVCM『環境のためにできること』篇『あたりまえを支える人』篇を放映いたします。新CMでは、「あたりまえに、想いを込めて。」をテーマに、阿部さんと小坂さんが日常にある「あたりまえ」の大切さに気付き行動するストーリーを展開。電気のゼロカーボン化と安定供給により、今日と未来の「あたりまえ」の暮らしを守り続けたいという関西電力の想いをお伝えします。

新CMの公開にあわせて、撮影現場の様子を収めたメイキング動画と、阿部さん・小坂さんがそれぞれの「あたりまえ」について語るインタビューコメントも公開します。さらに、テーマソングに平井 大さんの「かけがえのないもの」を使用したWEBムービーも同時公開。関西電力の社員が日常の「あたりまえ」を守り続けるために日々励む姿やその想いを描きます。







『環境のためにできること』篇（30秒） ：https://youtu.be/dYPhnldSM2E

『環境のためにできること』篇 メイキングムービー ：https://youtu.be/nU-IDpakuDk

『あたりまえを支える人』篇（30秒） ：https://youtu.be/GDzAphY6tg4

『あたりまえを支える人』篇 メイキングムービー ：https://youtu.be/jRoZ_i6bu9Y

※各CMには、30秒版のほかに15秒版およびWEBムービーもございます。

未来の地球環境のためにコツコツと！「マイ箸」「マイバッグ」阿部さん演じる会社員の奮闘に注目

阿部サダヲさんが出演する『環境のためにできること』篇は、地球環境のために奮闘する会社員のストーリーです。マイ箸の持参や、自転車での移動、レジ袋を使用しない心がけなど、日々の生活のなかで自分自身が未来の地球環境のためにできることをコツコツと積み重ね、奮闘する主人公の姿と、CO2の削減に取り組む関西電力の姿勢を重ね合わせています。

「あたりまえ」の大切さに気付く大学生を小坂さんが熱演！

『あたりまえを支える人』篇は、大学生を演じる小坂さんが、何気ない日常の中にある「あたりまえ」の大切さに気付くストーリーです。朝食をとりながら、当たり前のように過ごしている日常の尊さにふと気付いた彼女は、家を出たあと、いつも通り道を掃除してくれている近所のおじいさんに「ありがとうございます」と声をかけます。日々の暮らしや、スイッチを押すと電気がつく「あたりまえ」も、誰かの支えによって成り立っていることを少しずつ実感していく姿が描かれています。

撮影時のエピソード

『環境のためにできること』篇では、地球環境のために努力を重ねる会社員役を演じた阿部さん。外回りをするシーンとして、猛暑の中、自転車で坂道をのぼっていくシーンにも笑顔で臨み、現場は終始明るい雰囲気に包まれました。日頃から「マイバッグ」を愛用しているという阿部さんにとって、今回の役柄には自身と重なる部分もあったようです。マイ箸を取り出すシーンなどでも、阿部さんらしいユーモアを交えた演技のバリエーションで魅せてくれました。

また、『あたりまえを支える人』篇で“あたりまえ”の尊さに気付く大学生役を演じた小坂さんは、真夏の撮影にもかかわらず長袖の衣装で挑み、つらさを一切見せないプロフェッショナルな姿勢を見せてくれました。突然の大雨にも動じることなく、爽やかな笑顔で現場を明るくし、周囲を癒していました。







インタビューコメント

【阿部さん】

Q1.地球環境のためにマイバッグは持っていますか？

マイバックを持ち歩いたりはしてますね。撮影のロケ弁とかだと割り箸を使ってしまうので、自分でマイ箸を使うようになれたらいいですよね。見せびらかしてしまうかもしれないです（笑）

Q2地球環境のために実践していることは？

節水をしています！トイレでも「小」のほうを選ぶようにしています。たまに自動で流れて行ってしまうトイレもありますが、もったいないよ！と思ってしまいます（笑）

Q3.阿部さんが普段の生活の中で「あたりまえだけど幸せだな」と感じることを教えてください。

体は正直だと言いますが、カーテンを閉めずに寝落ちしてしまって、朝日で目覚めた時にはすごく幸せを感じます。

Q4.阿部さんにとって“未来に残したいあたりまえ”とは、どんなことですか？

AIが話すような時代になってきましたが、肉声での、人と人との会話はやっぱり必要なんじゃないかなと感じます。最近は機械もお喋りをし始めていますが、「ありがとう」という言葉を人から聞きたいですよね。

Q5.阿部さんがこの夏新たに挑戦したいことを教えてください。

前回、関西電力さんとご一緒した際「万博（よろず ひろし）」というキャラクターを演じましたが、万博に行きたいなと思いますね！ミャクミャクの部屋着も持っています。僕は前回の「大阪万博」の開催時期と同じ1970年に生まれたので、行ってみたいですね。

【小坂さん】

Q1.電気があたたかく迎えてくれるシーンが印象的ですが、撮影の感想を教えてください。

アイドル活動を始める前は実家暮らしだったのですが、夜に学校や習い事から帰宅したときに実家の灯りがついているのを見ると、やっと1日の終わりを感じ、「帰ってきたな～」と実感していたので、今回のCM撮影中にも懐かしく思いました。実家に帰省した際も、灯りがついていると、「ただいま」という気持ちになります。

Q2.通学中のシーンがありますが、小坂さんの学生時代の通学の思い出を教えてください。

中学校の3年間はずっと同じ友達と通学していたことが思い出に残っています。いつも友達が家に迎えに来てくれて、2人で一緒に登校しながら、「昨日のドラマ見た？」「このアイドル知ってる？」など、好きな音楽や共通の趣味の話をしていました。

Q3.小坂さんにとって、電気のように「あたりまえ」だけどないと困るものはありますか？

グループで活動をしているので、普段はメンバーの存在が「あたりまえ」にあるものですが、こういった1人での撮影やお仕事に行ったときに相談したり、助けてほしいなという時にいないというのはちょっと寂しいなと思う瞬間もあるので、メンバーが常に一緒にいるという環境が「あたりまえ」だけど幸せだなと感じます。

Q4.小坂さんが最近“ありがとう”を伝えたくなった出来事があれば教えてください。

メンバーやスタッフの方に「このお仕事頑張ったね！」という一声をかけてもらうことがあります。それだけで、自分でも「このお仕事頑張って良かったな」と思えますし、そういう言葉をかけてくれることもあたりまえではないので、感謝の気持ちを伝えたくなりました。

Q5.CMのテーマは「支えている人」でしたが、小坂さんを支えてくれる存在を教えてください。

いつも私に共感してくれて、一緒に一喜一憂してくれる家族という存在をこれからも大事にしていきたいなと思います。家族がいるだけで頑張ろうと思えるので、すごく心強い存在だなと感じています。

新TVCM・WEBムービー概要

タイトル ：関西電力 『環境のためにできること』篇 『あたりまえを支える人』篇

公開日 ：2025年8月14日（木）

出演者 ：阿部サダヲ、小坂菜緒（日向坂46）、西出結、荻野友里

放映地域 ：関西エリア2府4県（大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、奈良県、滋賀県）および福井県

CM動画URL：『環境のためにできること』篇（15秒）：https://youtu.be/BZxt1TdEqTo

『環境のためにできること』篇（30秒）：https://youtu.be/dYPhnldSM2E

『環境のためにできること』篇 WEBムービー：https://youtu.be/NhE5ZfKolQA

『あたりまえを支える人』篇（15秒）：https://youtu.be/XXZUT6oMqYY

『あたりまえを支える人』篇（30秒）：https://youtu.be/GDzAphY6tg4

『あたりまえを支える人』篇 WEBムービー：https://youtu.be/R0JEJgIqUiM

◇『環境のためにできること』篇

職場のランチタイム。後輩社員が「阿部さんがマイ箸！？」と驚くと、阿部さんは「おう、環境のためにな」と、得意げに返します。その後、自転車で営業先へと向かう阿部さんの姿が映し出され、環境のためにできることをコツコツと実践する様子が続きます。次に登場するのは、コンビニで買い物をするシーン。レジで「レジ袋おつけしますか？」と聞かれた阿部さんは、「いえ、環境のために！」と断り、ビジネスバッグに商品を詰め込みます。環境のために取り組んでいるのは、電気も同じ。帰宅後にやさしく迎えてくれる部屋の灯りに、思わず共感し「一緒にがんばろうな」と語りかけます。

◇『あたりまえを支える人』篇

いつもの朝食を囲む食卓。味噌汁をすすりながら、「いつも通り美味しい」とふと感じる小坂さん。登校中の道で、いつも通り道を掃除をしているおじいさんに出会い、思わず「毎日、ありがとうございます」と頭を下げます。誰かが支えてくれている日常に目が向きはじめ、帰宅後は電気に向かって、それを支える人たちに想いを馳せながら「ただいま」とやさしく語りかけると、電気も「おかえりなさい」といつも通りあたたかく迎えます。

プロフィール

◇阿部サダヲ

1970年4月23日生まれ、千葉県出身。 1992年より大人計画に参加。同年、舞台「冬の皮」でデビュー。

19年のNHK大河ドラマ「いだてん～東京オリムピック噺～」では主人公の“田畑政治”を演じた。 21年の舞台「THE BEE」にて読売演劇大賞優秀男優賞、23年の映画「シャイロックの子供たち」にて日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞。 現在、ドラマ「しあわせな結婚」（テレビ朝日系・毎週木曜21時放送）に出演中。



阿部サダヲさん



◇小坂菜緒

2002年9月7日生まれのO型。大阪府出身。

2017年にアイドルグループけやき坂46（現：日向坂46）の二期生メンバーとしてグループに加入。

2019年に日向坂46に改名し、同年3月にリリースされたデビューシングル「キュン」ではセンターポジションを担う。以降、4作連続でセンターポジションを務める。

NHK大河ドラマ『光る君へ』に斎院の中将役で初出演。J-WAVE「SONY SONPO QUEST FOR THE FUTURE」のナビゲーターも務めており個人としても幅広く活躍している。グループとしても2025年4月には、3年連続となる横浜スタジアムでのライブを開催し、2日間で約7.2万人を動員。5月に発売された14thシングル 「 Love yourself! 」 では、オリコン週間シングル ランキング1位となり、14作連続、通算14作目のシングル1位を獲得。9月には15thシングル「お願いバッハ！」のリリースと、全国6都市13公演をまわるツアーの開催が決定している。



小坂菜緒さん



◇平井 大

サーフミュージックをベースに、オーガニックなライフスタイルと、ウクレレ＆ギターが奏でるサウンドで注目を集めるシンガーソングライター。

聴き手の人生に深く寄り添う楽曲たちが、若者を中心に絶大な人気を集めている。2023 年に自身初となるベストアルバム『LOVE+PEACE』をリリース。

2025年、TV アニメ『薬屋のひとりごと』第2期エンディングテーマ「幸せのレシピ」が注目を集める。

5月にはワンマンビーチフェス「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2025」を3都市で開催し、大きな話題となった。

10月から全国 8 都市15公演、平井 大 自身最大規模となる全国アリーナツアー 『HIRAIDAI TOUR 2025』の開催も発表されている。

https://hiraidai.com/



平井大さん



■会社概要

会社名：関西電力株式会社

住所：〒530-8270 大阪市北区中之島3丁目6番16号

設立：1951年5月1日

事業内容：電気事業、熱供給事業、電気通信事業、ガス供給事業 等