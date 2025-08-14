再発又は難治性の多発性骨髄腫治療薬 「タービー®皮下注3mg」、「同40mg」 発売のお知らせ

タービー®は、投与前の調製不要なGPRC5DとCD3を標的とする世界で初めて承認された二重特異性抗体[1]

Johnson & Johnsonとして、治療選択肢の限られた再発又は難治性の多発性骨髄腫に対する ２つ目の二重特異性抗体

第I/II相MonumenTAL-1試験[2],[3]の日本人コホート解析の結果、追跡期間中央値13.4ヵ月において 再発又は難治性の多発性骨髄腫患者さんにおける全奏効率は77.8％で、55.6％が完全奏効以上を達成

Johnson & Johnson（日本における医療用医薬品事業の法人名：ヤンセンファーマ株式会社、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：クリス・リーガー、以下「J&J」）は14日、再発又は難治性の多発性骨髄腫治療薬として、Gタンパク質共役型受容体ファミリーCグループ5メンバーD（GPRC5D）及びCD3を標的とする二重特異性抗体「タービー®皮下注3mg」、「同皮下注40mg」［一般名：トアルクエタマブ（遺伝子組換え）、以下「タービー®」］を発売したことをお知らせします。

タービー®は、2025年6月24日に「再発又は難治性の多発性骨髄腫（標準的な治療が困難な場合に限る）」を効能又は効果として、製造販売承認を取得し、2025年8月14日に薬価収載されました。タービー®は、T細胞表面に発現するCD3受容体と、多発性骨髄腫における新規の標的で、多発性骨髄腫細胞表面に高発現するGPRC5Dに結合する二重特異性抗体です[1]。

タービー®は、国際共同第I/II相MMY1001試験（MonumenTAL-1試験）[2],[3]及び国内第I相MMY1003試験[4]の結果に基づき承認を取得しています。これらの試験においては、再発又は難治性の多発性骨髄腫の成人患者さんを対象に、タービー®の有効性及び安全性を評価しました。試験の結果、タービー®は、T細胞リダイレクト治療薬による治療歴の有無に関わらず、深く持続的な奏効及び良好な安全性プロファイルを示しました。

また今年5月に開催された第50回日本骨髄腫学会にて、承認申請後の追加カットオフ時点における第I/II相MonumenTAL-1試験の日本人コホートの結果が発表されました。本試験の日本人コホートにおいて、免疫調節薬、プロテアソーム阻害剤及び抗CD38モノクローナル抗体製剤を含む少なくとも3つの標準的な治療歴を有する再発又は難治性の多発性骨髄腫の患者さんを対象に、タービー®による治療を行った結果、追跡期間中央値13.4カ月の時点で、主要評価項目である全奏効率（Overall Response Rate : ORR）は77.8％で、55.6％が完全奏効（Complete Response：CR）以上を達成しました。

岩手医科大学 内科学講座 血液腫瘍内科分野 教授の伊藤薫樹先生は次のように述べています。「第I/II相MonumenTAL-1試験の日本人コホート解析の結果、タービーは、少なくとも3つの標準的な治療歴を有する日本人の再発又は難治性の多発性骨髄腫の患者さんにおいても、深く持続的な奏効を示しています。この度タービーが、再発又は難治性の多発性骨髄腫に対する治療薬として加わったことで、臨床的な意義のみならず、患者さんやそのご家族にとって、新たな生きる希望をもたらしてくれるものと思います」

多発性骨髄腫は、依然として治癒困難な血液がんであり、再発を繰り返し、その度に別の治療を行わなければならなくなる患者さんが多くいます[5],[6]。そして、再発して症状の再燃を繰り返す度に、症状は悪化し、治療が奏効する可能性は低くなり、奏効持続期間も短くなる傾向にあることから[7]、新たな治療選択肢に対するニーズが高い疾患です。

J&J Innovative Medicine Japanの代表取締役社長であるクリス・リーガーは、次のように述べています。「再発又は難治性の患者さんにとっては、1つでも多くの治療選択肢が必要です。新しい二重特異性抗体であるタービーは、こうしたアンメットニーズに応えるとともに、患者さんに新たな希望と生活の質の改善をもたらすことができるものと期待しています。私たちもこれまで複数の治療薬を世の中に送り出し、治療の進歩に貢献してきました。今後も揺るぎないコミットメントのもと、この疾患の治療を進歩・進化させ、治癒を目指した新しい治療薬の研究開発に取り組み、多くの患者さんに希望をもたらすことができるよう取り組んで参ります」

製品概要

MonumenTAL-1 試験について

MonumenTAL-1試験（第I相：NCT03399799 第II相：NCT04634552）は500人以上の多発性骨髄腫の患者さんを対象とする第I/II相、単群、非盲検、多施設共同、マルチコホート、用量漸増試験です[2],[3]。第I相では、既存治療を行ったにも関わらず病勢進行した、又は忍容性のない成人の再発又は難治性の多発性骨髄腫患者さんを対象に、タービー®の安全性と有効性を評価しました[1],[2]。第II相では、プロテアソーム阻害剤、免疫調節薬、抗CD38モノクローナル抗体製剤を含む3つ以上の治療歴を有する、成人の再発又は難治性の多発性骨髄腫の患者さんを対象に、第I相試験で特定された推奨用量におけるタービー®の有効性を、ORRを主要評価項目として評価しました[3]。承認申請時の解析データは以下の通りです。

MonumenTAL-1第II相において、隔週0.8 mg/kg皮下投与した時 (n=109)、追跡期間中央値12.3か月におけるORRは72.5%であり、CR以上は40.4%でした。また、毎週0.4 mg/kg皮下投与した時 (n=122)、追跡期間中央値10.8か月におけるORRは73.0%、CR以上は27.9%でした。奏効は持続的で、時間の経過とともに深くなり、奏効持続期間（Duration of Response：DOR）は隔週0.8 mg/kg投与で中央値未達、毎週0.4 mg/kg投与で8.3か月でした。

MonumenTAL-1試験の日本人コホートにおいて、36例の日本人患者さんに毎週0.4 mg/kg投与した時 (n=36)、追跡期間中央値9.23か月におけるORRは77.8%、CR以上は47.2%でした。奏効は持続的でありDORは中央値未達でした。9か月時点でのDOR率、無増悪生存期間（Progression Free Survival：PFS）率、全生存期間（Overall Survival：OS）率は、それぞれ88.4%、77.0%、84.1%でした。

さらに、プロテアソーム阻害剤、免疫調節薬、抗CD38モノクローナル抗体製剤を含む3つ以上の治療歴を有し、かつ二重特異性抗体やCAR-T細胞療法の治療歴を有する34例の患者さんにおいて、追跡期間中央値6.97か月におけるORRは64.7%、CR以上は26.5%でした。奏効は持続的でありDOR中央値は未達でした。

認められた主な有害事象は、サイトカイン放出症候群（76.1%）、味覚不全（71.1%）、爪の障害（55.5%）、皮膚障害（41.5%）、発疹（34.6%）、疲労（32.6%）、体重減少（32.6%）等でした。日本人患者さんにおける安全性に関する所見は海外コホートの結果と一貫しており、安全性に関する新たなシグナルは認められませんでした[8]。

MMY1003試験について

MMY1003試験（NCT04773522）は、第I相、単群、非盲検、多施設共同、マルチコホート、用量漸増試験です。本試験では、プロテアソーム阻害剤、免疫調節薬、抗CD38モノクローナル抗体製剤を含む治療歴を有する、日本人成人の再発又は難治性の多発性骨髄腫患者さんを対象に、MonumenTAL-1試験の第I相で特定されたタービー®の推奨用量における安全性、忍容性及び有効性について評価しました[4]。

多発性骨髄腫について

多発性骨髄腫は、白血球の一種である形質細胞が骨髄内でがん化し、骨髄腫細胞となり異常に増殖することで生じる、治癒困難な血液がんです[9],[10]。日本国内における2021 年の多発性骨髄腫の新規診断者数は約7,800人[11]で、2023年の死亡者数は約4,300人[11]とされています。多発性骨髄腫は初期には無症状の場合もありますが、骨折や骨痛、赤血球数の減少、疲労、カルシウム値の上昇や腎障害などの症状が現れる患者さんもいます[12]。

タービー®について

タービー®は、T細胞表面に発現するCD3受容体と、多発性骨髄腫における新規の標的で、多発性骨髄腫細胞及び非悪性形質細胞の表面、また皮膚や舌の上皮細胞などの一部の正常組織の表面に高発現するGPRC5Dに結合する二重特異性抗体です。タービー®は、2024年3月、日本国内において希少疾病用医薬品の指定を受けています。また国外では、成人の再発又は難治性の多発性骨髄腫を対象としたファースト・イン・クラスの二重特異性抗体として、2023年8月、米国食品医薬品局から迅速承認を取得し、欧州委員会から条件付き販売承認を取得しています。

Johnson & Johnson について

Johnson & Johnson （ジョンソン・エンド・ジョンソン、J&J）は、健康こそすべてだと考えています。ヘルスケアイノベーションにおける私たちの強みが、複雑な病を予防、治療、治癒し、治療をよりスマート化した、低侵襲なものに進化させ、一人ひとりの患者さんに合ったソリューションを提供することができる世界を築く力になります。Innovative MedicineとMedTechにおける専門性を生かし、将来の飛躍的な進化に向けてヘルスケアソリューションの幅広い領域でイノベーションを推し進め、人々の健康に大きなインパクトを与えていきます。

日本におけるJohnson & Johnson Innovative Medicine について

Johnson & Johnson Innovative Medicine は、米J&Jグループにおける医療用医薬品事業の名称です。日本では、1978年の設立以来、これまでヤンセンファーマ株式会社として、患者さんの治療に貢献する多くの医薬品をお届けしてきました。私たちは、アンメットニーズに基づく開発戦略のもと、注力疾患領域―がん、免疫疾患、精神・神経疾患、心・肺疾患領域における学術および情報提供活動を強化しながら、私たちの薬剤を必要とする全ての患者さんが適切なタイミングでベストな治療を選択するための活動を続けています。私たちは、医療の未来を切り拓き、日本の患者さんに革新的な医薬品をお届けしていきます。

Johnson & Johnson Innovative Medicineに関する詳しい情報はinnovativemedicine.jnj.com/japan/をご覧ください。

