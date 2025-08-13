『甘神さんちの縁結び』上終瓜生も応援!? GCN文庫『天才美少女三姉妹は居候にだけちょろ可愛い。２』8/20発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫『天才美少女三姉妹は居候にだけちょろ可愛い。２』（小説：秋月月日 イラスト：塩かずのこ）を2025年8月20日に発売いたします。
この度、『甘神さんちの縁結び』（週刊少年マガジン）の上終瓜生から本作へのコメントをいただきました。
「三人とも良い子だから彼女たちのことしっかりサポートしてあげてくれ！」
と応援いただいた本作は、主人公・加賀谷理来が居候先の天才美少女三姉妹をサポートするドタバタハーレムラブコメディとなっています。
ぜひお楽しみください。
◇あらすじ◇
「……私のウチに、来る？」
突然の火事で家を失った理来は、容姿も才能も優れた高嶺の花――天王洲三姉妹の家に居候することになる。
壊滅的な生活力のせいで散らかった彼女たちの家を見た理来は、家事スキルを駆使して彼女たちのサポートをすることに！？
一生懸命で気遣い上手な理来の姿に、天才たちは惹かれていき……。
「な、ななななな……よ、余計なお世話です！」
「……何で顔が熱いのよ、馬鹿」
天才美少女三姉妹がちょろ可愛すぎる！？
凡人と天才たちが一つ屋根の下で送る、ちょろ可愛さＭＡＸのドタバタハーレムラブコメ！
＜書籍情報＞
天才美少女三姉妹は居候にだけちょろ可愛い。
小説：秋月月日 イラスト： 塩かずのこ
第１巻好評発売中／第２巻８月２０日発売
◇２巻発売記念フェア開催◇
本作第２巻の発売を記念して、全国の協力店様・ゲーマーズ様・メロンブックス様でそれぞれイラスト特典がもらえるフェアを開催いただくことが決定しました。
特典に使用されるのは、１巻発売時にご好評いただいた豪華イラストレーター陣による応援イラストとなります。
詳しくは編集部ブログをご覧ください：https://gcnovels.jp/blog/500
フェア詳細はこちら :
https://gcnovels.jp/blog/500
本渡楓がチョロインな天才三姉妹に!? GCN文庫『天才美少女三姉妹は居候にだけちょろ可愛い。』作品PV！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z7AFnu92Dac ]
キミの隣の「面白い」『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/
ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！
GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や
デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など
異世界ファンタジー作品も続々と登場します。
GCノベルズ公式サイト
https://gcnovels.jp/
GCノベルズ公式X（旧Twitter）
https://x.com/gcnovels
マイクロマガジン社公式YouTube
https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547
【マイクロマガジン社公式YouTubeチャンネル】では
様々なジャンルの書籍紹介動画を公開中！
