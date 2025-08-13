アイドルVTuber事務所「ラブボックス」の人気ユニット「らびぱれ!!」「クインテ」、ついに全楽曲のサブスク配信をスタート！

株式会社Blackbox

株式会社Blackbox（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：坂本龍優）が展開する“会いに行けるアイドルVTuberプロダクション”「ラブボックス」所属のVTuberユニット「らびぱれ!!」および「クインテ」の全楽曲、合計12曲が、Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSICほか各種音楽ストリーミングサービスにてサブスクリプション配信を開始しました。これまでリリースされたオリジナル楽曲が全て網羅されており、ファン待望の全曲解禁となります。

配信楽曲一覧

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=rkoB92bYBc0 ]

今回配信されるのは、各ユニットの魅力を存分に味わえる以下の全12曲です。

らびぱれ!!

・『わたしらしくキミらしく』

・『Over Drive！』

・『笑う門にも福来たれ』

・『恋するショコラティエ』

・『Brilliant Sky』

・『Welcome to Palette Land』

・『The Night Before Revolution』

クインテ

・『Panorama -Dreamy Reality-』

・『JustUrge』

・『Unwavering Shout』

・『Quintet of Hope』

・『Destination』

配信サービス

Apple Music, Spotify, YouTube Music, LINE MUSIC, Amazon Music, AWA, ほか主要音楽ストリーミングサービスにて配信。

そこに“いる”感動を届ける、新時代の2.5次元ユニット

「ラブボックス」が誇る「らびぱれ!!」と「クインテ」は、画面の向こうから飛び出してくるような存在感で、配信でもライブでも“そこにいる”というリアルな実感をファンに届ける、新時代の2.5次元アイドルVTuberです。

ライブ配信や企画性のあるコンテンツを軸にオンラインで輝きを放ちながら、毎月のように開催されるオフラインイベントにも参加。実際にファンの前に立ち、同じ空間と時間を共有することで、画面越しでは得られない熱量や信頼関係を育んできました。それぞれのスタイルでファンとの絆を紡ぐ彼女たちの存在は、ただのバーチャルにとどまらず、エンタメの未来を広げる新しい選択肢として、今大きな注目を集めています。今回のサブスク解禁は、そんな彼女たちが創り出す世界への最高の入り口となるでしょう。



タレント情報

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=pYpT1br7l6Q ]■らびぱれ!!葵空かのん（あおぞらかのん）

らびぱれ!!︎の歌唱担当。

カラー：ブルー

X：https://x.com/kanon_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@kanon_lvv

咲愛りぼん（さくらりぼん）

らびぱれ!!︎のパッション担当。

カラー：ピンク

X：https://x.com/ribbon_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@ribbon_lvv

狗森よもぎ（いぬもりよもぎ）

らびぱれ!!︎の頭脳担当。

カラー：グリーン

X：https://x.com/yomogi_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@yomogi_lvv

らびぱれ!!︎

会いに行けるアイドルVTuber3人組。

「Love + Vivid + Palette」が由来。パレットのように個性的なアイドルがキラキラと色鮮やかに輝くパフォーマンスで、バーチャルでもリアルでも楽しむことができるエンタメを届けている。

X：https://x.com/lovvipale_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@lovvipale_lvv

■クインテ緋ノ音リズ（ひののりず）

悪魔のボーカリスト

カラー：レッド

X：https://twitter.com/riz_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@riz_lvv

桃妃ミルク（ももさきみるく）

宇宙人の箱入りお姫様

カラー：ライトピンク

X：https://twitter.com/milk_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@milk_lvv

羽乃シエル（はのしえる）

引きこもりのゲーマー天使

カラー：ライトパープル

X：https://twitter.com/ciel_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@ciel_lvv

華埜エレノア（はなのえれのあ）

エルフのおてんばお姉さん

カラー：イエロー

X：https://twitter.com/elenoa_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@elenoa_lvv

雪月花コハク（せつげっかこはく）

どこかおかしな雪の妖精

カラー：ライトブルー

X：https://twitter.com/cohaku_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@cohaku_lvv

クインテ︎

会いに行ける新人アイドルVTuber5人組。

Quintet Queen「女王たちの五重奏（クインテット）」が由来。

5人が奏でるハーモニーを通じて、個性と絆が織りなす物語りを届けている。2025年2月2日にデビュー。

X：https://x.com/quinte_lvv

YouTube：https://www.youtube.com/@quinte_lvv

会社概要

ラブボックスについて

『ラブボックス』は、会いに行ける女性アイドルVTuberプロダクションです。

バーチャル世界では日々の楽しい体験を広く届け、リアル世界ではここでしか体験できない特別なエンターテインメントをお届けします。

・ラブボックス公式サイト：https://lovvebox.com/

株式会社Blackboxについて

株式会社Blackboxは、バーチャルでもリアルでも楽しめる2.5次元VTuberエンターテイメントをお届けすることをミッションにしたスタートアップ企業です。

・名称：株式会社Blackbox

・代表者：代表取締役CEO 坂本龍優

・所在地：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN棟30階

・企業HP：https://blackbox-inc.com/