神椿所属の跳亜＋詩道 Acoustic 2man LIVE 「RISE LIVE」に水野あつのゲスト出演決定！

KAMITSUBAKI STUDIO／SINSEKAI RECORD所属アーティスト・跳亜と詩道による2025年9月12日(金)、渋谷近未来会館にて開催されるアコースティック2マンライブ「RISE LIVE」に、シンガーソングライター・水野あつのゲスト出演が決定しました。

■跳亜、PNDR RECORD移籍前最後のステージに水野あつのゲスト出演が決定！

水野あつは、SINSEKAI RECORD所属のSoodaとの二人組音楽ユニット「雨宿り」の活動を2025年6月に一時休止し、ソロとしても同レーベルを卒業。今回の「RISE LIVE」では、セッションコーナーにてピアノ演奏を担当します。





■アーティストコメント

また、跳亜はこのライブをもってTHINKRが発足したKAMITSUBAKI STUDIO内の新レーベル・PNDR RECORDへの移籍が決定。跳亜の新たな旅路の始まりとなるステージとなります。それぞれの道を歩む3人――跳亜、詩道、水野あつによる、一夜限りの“深脊界男子”アコースティックセッションを、ぜひ会場でお楽しみください。■跳亜 コメント

詩道くん、あつくんとライブを作りあげられることを大変光栄に思います。3人がステージに立った時に、どんな反応が生まれるのかも自分自身楽しみです。

また、ご報告にはなりますが、跳亜はこのライブをもってSINSEKAI RECORDからPNDR RECORDへ移籍します。今まで培ってきたものと、たくさんの想いや感情をこのライブで表現できるよう、精一杯やらせていただきますので、新たなスタートの第一歩を見守っていただけると嬉しいです。

■詩道 コメント

跳亜さん、あつさんと一緒にセッションできること、そして、その時間を皆さんと共有できることを、とても楽しみにしています。

この日、このステージだけの特別なパフォーマンスを、ぜひ目と耳で感じてください。

会場でお会いできるのを心からお待ちしています。

■水野あつ コメント

また跳亜くん、詩道くんと一緒に歌えるのが嬉しいです！ 当日を楽しみにしています！

■公演情報

跳亜＋詩道 Acoustic 2man LIVE「RISE LIVE」

出演：跳亜、詩道

スペシャルゲスト：水野あつ



日時：2025年9月12日(金) 18:15 開場 / 19:00 開演

会場：渋谷近未来会館

※オールスタンディング ※未就学児童入場不可（小学生以上チケット必要）

■チケット情報

■MOONRISE Ticket（特典付き / 先着）

料金：8,000円（税込）

特典内容：チケット型アクリルキーホルダー、ミニ缶バッジ2種、クリアリストバンド、優先入場

■一般チケット（先着）

料金：5,500円（税込）

■チケット受付URL

https://tiget.net/events/409971

■水野あつ アーティストプロフィール

“やさしさ”と”繊細さ”を兼ね揃えた音楽を紡ぐ令和発のシンガーソングライター。 人生の悩みや葛藤を素直に表現した楽曲がティーンを中心に共感を呼び、『生きる feat. 可不』は、投稿から約1年間で1,500万再生を達成。現在も再生数を伸ばし続けている。



YouTube：https://www.youtube.com/c/atsu361

公式X：https://twitter.com/atsu361

公式Instagram：http://instagram.com/atsu3614

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@atsu3614

■跳亜 アーティストプロフィール

伸びのある心地よい歌声のなかにも、どこか憂いを帯びたノスタルジックさを感じさせるシンガーソングライター。匂い・音などカタチの無いものを巧みに言語化し、共感力のある歌詞を紡ぐことを得意としている。



YouTube：https://www.youtube.com/@Tobia_official

公式X：https://x.com/TOBIA_official

■詩道 アーティストプロフィール

13歳から「410(しどう)」名義でソロギター演奏のSNS配信を開始。パンデミックの真っ只中では、”誰かの癒しになるように”と、ほぼ毎日、弾き語りの生配信や動画投稿をするなど、青春時代を音楽に捧げた。 2023年春、「詩道」としてSINSEKAI RECORDからデビュー。 優しく甘い伸びやかな歌声と巧みなアコギの演奏で、リスナーからの支持を得ている。



YouTube：https://www.youtube.com/@shido410

公式X：https://twitter.com/shido_410

公式Instagram：https://instagram.com/shido_410_info

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shido_410

■KAMITSUBAKI STUDIOについて

次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。

バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。



公式サイト：https://kamitsubaki.jp/

（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）