神椿所属の跳亜＋詩道 Acoustic 2man LIVE 「RISE LIVE」に水野あつのゲスト出演決定！
KAMITSUBAKI STUDIO／SINSEKAI RECORD所属アーティスト・跳亜と詩道による2025年9月12日(金)、渋谷近未来会館にて開催されるアコースティック2マンライブ「RISE LIVE」に、シンガーソングライター・水野あつのゲスト出演が決定しました。
■跳亜、PNDR RECORD移籍前最後のステージに水野あつのゲスト出演が決定！
水野あつは、SINSEKAI RECORD所属のSoodaとの二人組音楽ユニット「雨宿り」の活動を2025年6月に一時休止し、ソロとしても同レーベルを卒業。今回の「RISE LIVE」では、セッションコーナーにてピアノ演奏を担当します。
それぞれの道を歩む3人――跳亜、詩道、水野あつによる、一夜限りの“深脊界男子”アコースティックセッションを、ぜひ会場でお楽しみください。
■アーティストコメント■跳亜 コメント
詩道くん、あつくんとライブを作りあげられることを大変光栄に思います。3人がステージに立った時に、どんな反応が生まれるのかも自分自身楽しみです。
また、ご報告にはなりますが、跳亜はこのライブをもってSINSEKAI RECORDからPNDR RECORDへ移籍します。今まで培ってきたものと、たくさんの想いや感情をこのライブで表現できるよう、精一杯やらせていただきますので、新たなスタートの第一歩を見守っていただけると嬉しいです。
■詩道 コメント
跳亜さん、あつさんと一緒にセッションできること、そして、その時間を皆さんと共有できることを、とても楽しみにしています。
この日、このステージだけの特別なパフォーマンスを、ぜひ目と耳で感じてください。
会場でお会いできるのを心からお待ちしています。
■水野あつ コメント
また跳亜くん、詩道くんと一緒に歌えるのが嬉しいです！ 当日を楽しみにしています！
■公演情報
跳亜＋詩道 Acoustic 2man LIVE「RISE LIVE」
出演：跳亜、詩道
スペシャルゲスト：水野あつ
日時：2025年9月12日(金) 18:15 開場 / 19:00 開演
会場：渋谷近未来会館
※オールスタンディング ※未就学児童入場不可（小学生以上チケット必要）
■チケット情報
■MOONRISE Ticket（特典付き / 先着）
料金：8,000円（税込）
特典内容：チケット型アクリルキーホルダー、ミニ缶バッジ2種、クリアリストバンド、優先入場
■一般チケット（先着）
料金：5,500円（税込）
■チケット受付URL
https://tiget.net/events/409971
■水野あつ アーティストプロフィール
“やさしさ”と”繊細さ”を兼ね揃えた音楽を紡ぐ令和発のシンガーソングライター。 人生の悩みや葛藤を素直に表現した楽曲がティーンを中心に共感を呼び、『生きる feat. 可不』は、投稿から約1年間で1,500万再生を達成。現在も再生数を伸ばし続けている。
YouTube：https://www.youtube.com/c/atsu361
公式X：https://twitter.com/atsu361
公式Instagram：http://instagram.com/atsu3614
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@atsu3614
■跳亜 アーティストプロフィール
伸びのある心地よい歌声のなかにも、どこか憂いを帯びたノスタルジックさを感じさせるシンガーソングライター。匂い・音などカタチの無いものを巧みに言語化し、共感力のある歌詞を紡ぐことを得意としている。
YouTube：https://www.youtube.com/@Tobia_official
公式X：https://x.com/TOBIA_official
■詩道 アーティストプロフィール
13歳から「410(しどう)」名義でソロギター演奏のSNS配信を開始。パンデミックの真っ只中では、”誰かの癒しになるように”と、ほぼ毎日、弾き語りの生配信や動画投稿をするなど、青春時代を音楽に捧げた。 2023年春、「詩道」としてSINSEKAI RECORDからデビュー。 優しく甘い伸びやかな歌声と巧みなアコギの演奏で、リスナーからの支持を得ている。
YouTube：https://www.youtube.com/@shido410
公式X：https://twitter.com/shido_410
公式Instagram：https://instagram.com/shido_410_info
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shido_410
■KAMITSUBAKI STUDIOについて
次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。
バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。
公式サイト：https://kamitsubaki.jp/
（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）