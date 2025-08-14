Pole Star GlobalがClearwater Dynamicsを買収、海運・保険市場向けリアルタイム・リスク情報への対応力を拡大





ロンドン, 2025年8月13日 /PRNewswire/ -- 海事情報ソリューションの世界的リーダーであるPole Star Globalは本日、リアルタイム海事リスク情報のイノベーターであり、海上保険リスク管理の主要プラットフォームCoralの開発元である英国の企業、Clearwater Dynamicsの買収を発表しました。

この戦略的買収により、Clearwaterのリアルタイム船舶リスク監視および海上保険の能力と、Pole Starの規制順守、航海の最適化、ダーク・ベッセル（認識信号を発信しない船舶）の検出、海事データ分析に関する専門知識と能力が組み合わされ、Pole Starの海事状況把握におけるリーダーシップが強化されます。この契約は、Pole Starの海上保険分野への進出を示すものでもあり、業務、規制、引受情報のこれまでにない統合をもたらします。

ClearwaterのCoralプラットフォームは、リスクへのエクスポージャーをリアルタイムで評価、監視、報告するための強力なツールを保険引受人とブローカーに提供します。これは、地政学的緊張と海洋の脅威が世界中で高まる中で、きわめて重要な機能です。これらの機能は、透明性と実用的なインテリジェンスを通じた安全な国際貿易を確保するというPole Starの使命を直接支えるものです。

「今回の買収は、当社のビジョンの自然な流れです」とPole Star GlobalのCEO、Bob Skea氏は述べています。「Pole Starは、ますます複雑化する世界において、政府、海運会社、金融機関が安全かつ法令を遵守した運営を行えるよう支援します。Clearwater Dynamicsは、船舶運航者、海上保険引受人、ブローカーに同じリアルタイム情報を提供します。その結果、海上リスクの運用、規制、保険の各層にまたがるシームレスでデータが豊富なエコシステムが構築されます。」

今回の統合により、Clearwaterの運用ネットワークからの新しい1次データ・ソースが追加され、Pole Star独自のデータ・プラットフォームであるDOMAINが強化されます。これにより、パフォーマンス、リスク、持続可能性にわたる予測分析がさらに進歩します。

「Pole Starに加わることで、Coralの機能を拡大し、より幅広い世界中の利用者にリーチできるようになります」と語るのは、Clearwater DynamicsのCEO、Will Unwin氏。「私たちは協力して、海上物流と保険の高リスクで大きな利益を伴う世界を進む際に、顧客がより迅速かつ自信を持って意思決定を行えるように支援します。」

今回の買収は、Pole Starが世界貿易の健全性と回復力を支える最先端技術への継続的な投資を強調するものです。

Pole Star Globalについて

Pole Star Globalは海事情報の世界的リーダーであり、コンプライアンス、安全性、セキュリティ、持続可能性をサポートするデータおよび分析ソリューションを提供しています。政府、金融機関、保険会社、海運企業から信頼を寄せられているPole Starは、安全な貿易と海事状況把握を世界規模で実現しています。

Clearwater Dynamicsについて

Clearwater Dynamicsは、高リスク環境でのリアルタイムの状況認識に特化した海事リスク情報会社です。同社の主力プラットフォームであるCoralは、海上戦争保険リスクを管理する業界トップクラスのソリューションであり、保険会社やブローカーが世界の海上輸送経路におけるリスクを特定、評価、軽減するのに役立ちます。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2748770/Pole_Star_Global_Logo.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2748769/Clearwater_Dynamics_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com