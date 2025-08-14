【印刷営業管理職向け】顧客離れを防ぐ印刷営業戦略とは？～価値提供を武器に選ばれ続ける会社になる方法～
スマホコンテンツ制作ツール「キュリア」を運営する株式会社ミリアド（本社:東京都渋谷区、代表取締役
CEO:樋口 清政）は、2025年9月4日（木）/9月18日（木） AM11:00から、印刷業界向けに、【営業管理職向け】顧客離れを防ぐ印刷営業戦略とは？～価値提供を武器に選ばれ続ける会社になる方法～ と題して、セ
ミナーを開催することをお知らせいたします。
価格競争が激しくなる中「他社に乗り換えられた」「気づけば発注が減っていた」--
そんな経験はないでしょうか？
長く付き合える顧客を維持するには「発注を待つ」営業から脱却し、
関係性を強化する仕組みが必要です。
本セミナーでは、印刷業界の経営層・営業マネジメント層に向けて、
既存顧客を守り、営業現場を変える戦略と仕組みのポイントを解説いたします。
【このセミナーで得られるヒント】
・価格ではなく「関係性」で選ばれる営業体制とは
・御用聞き営業から脱却するための“攻めの接点”の作り方
・営業担当者の意識と行動を変える、マネジメントの具体策
▼こんな方にオススメ
・既存顧客の発注が徐々に減ってきていると感じている方
・営業現場が受け身で、提案型営業ができていないとお悩みの方
・属人化やベテラン依存から脱却し、再現性のある営業体制を作りたい方
社内でも共有いただき、お誘い合わせのうえ是非ご参加くださいませ。
内 容：【営業管理職向け】顧客離れを防ぐ印刷営業戦略とは？
～価値提供を武器に選ばれ続ける会社になる方法～
会 期：2025年9月4日（木）／9月18日（木）
時 間：11:00～11:45
会 場：Zoomを使用したWEBセミナー
主 催：株式会社ミリアド
参加費：なし
お申込：9月04日（木）：https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_250904
9月18日（木）：https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_250918
※2日程で開催しますが、どちらも内容は同一ですので、
ご都合のよろしい日程を選択してご参加くださいませ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327215&id=bodyimage1】
■キュリアとは?
キュリアとは、デジタルスタンプラリーやスマホサイト、キャンペーンコンテンツ（ガチャやスクラッチな
ど）を『誰でも』『最短1分で』『制作上限なし』で作成できるサービスです。
配信もデザインQRコードやNFCシールなどを活用して、利用者にダウンロードの手間をかけずに届けること
ができます。
2019年6月のサービス開始以降、「新規顧客の開拓の武器が欲しい」「受注単価アップの付加価値提案をした
い」といった企業からご好評をいただいています。
詳細はこちら: https://qlear.net/
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■株式会社ミリアドについて
商号 : 株式会社ミリアド（英文社名:Miliad, inc.）
代表者 : 代表取締役 CEO樋口 清政
所在地 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
設立 : 2018年11月
事業内容: ノーコードツール「キュリア」の開発、運営
URL : https://www.miliad.co.jp
「世界に1ミリの変革を」というコーポレートスローガンを掲げ、世の中で当たり前に使っていただけるよう
なシンプルなサービスをリリースし、利用する企業と受け取るユーザーの両方が幸せになれる機会を創造し
ていきます。
■SDGsへの取り組みについて
当社はSDGsの中でもジェンダー平等、働き方改革に積極的に取り組み、現在の課題に挑戦しています。
2030年に向けて、女性管理職の割合を50%以上維持し、年次有給休暇取得率100%、テレワーク実施率
100%の維持を目指し、
さらに、非正社員比率を30%に引き下げ、えるぼし認定を取得することが目標です。
これにより、ジェンダー平等や働き方改革を推進し、組織全体の持続可能性を向上させます。
今後も社内外での積極的なコミュニケーションと協力を通じて、より包括的な社会への貢献を目指していま
す。
配信元企業：株式会社ミリアド
