3ルーム設計で美しく収納。きれいめ通勤リュック「キラハピ リュック」新登場

バッグメーカーのエース株式会社（本社: 東京都渋谷区 代表取締役社長: 森下 宏明） は、バッグブランド「JewelnaRose」（ジュエルナローズ） より、3ルーム設計で荷物を美しく整理できる通勤リュック「キラハピ リュック」を、直営店およびオンラインストアにて、順次発売開始しました。

「キラハピ リュック」は、上品なパイピングとリボンディテールをあしらった、きれいめ通勤リュックです。毎日を忙しく過ごす大人女子の味方として、仕事もプライベートもキラリと輝くような多彩な機能を詰め込んでいます。

内装は、プライベートアイテム、ビジネスツール、PCをすっきりと仕分けできる3ルーム設計。リュックの中をいつでも美しく整えられます。その他、貴重品の持ち運びに役立つリボンモチーフのポーチや、一時保管に便利なアクセサリーポケット、ドリンクホルダーなど、快適な機能を備えます。

通勤はもちろん、仕事終わりのジムや習い事、週末のお出かけまで、幅広いシーンで活躍します。

■機能紹介

美しく整えられる、3ルーム設計

リュックの収納部分は、前面、中央、背面の3つに分かれているため、荷物の仕分けがスムーズです。

1. 前面ルーム：プライベートアイテムの収納に

マチを確保しており、シューズやジムウェアなどかさばるアイテムもすっきり収まります。一時保管に便利なアクセサリーポケットや、ドリンクホルダー付き。

2. 中央ルーム：ビジネスツールの収納に

書類やペンケースなど、ビジネスツールの収納に最適。

3. 背面ルーム：PCの収納に

13.3inch対応。他の荷物と分けて収納できるため、通勤時でもストレスフリーに出し入れ可能。

さりげなくかわいいリボンディテール

メインファスナーの引手や付属のメッシュポーチはリボンモチーフ。

ポーチは、ジムや外出時に必要な貴重品だけを持ち歩くのに便利です。

実用的なサイドポケット

コードで絞り具合を調節できるサイドポケット付き。

折りたたみ傘など、すぐに取り出したいアイテムの収納に便利です。

■商品詳細

ブランド： Jewelna Rose(ジュエルナローズ)

シリーズ： キラハピ リュック

カラー： ブラック、グレージュ、モーヴグレー

品番 ／ 形状 ／サイズ（W×H×D） ／ 容量 ／ 税込価格

16211 ／ リュック(13.3インチPC対応) ／ 29×41×15cm ／ 19L ／ 20,900 円

16212 ／ リュック(14.0インチPC対応) ／ 31×45×17cm ／ 24L ／ 22,000 円

商品ページ：https://store.ace.jp/shop/pages/search.aspx?search=x&q=%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%83%94(https://store.ace.jp/shop/pages/search.aspx?search=x&q=%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%8F%E3%83%94)

■ジュエルナローズとは

「ジュエルナローズ」は2010 年にスタートしたレディースバッグブランド。自分だけのスタイルを持ち、気ままに旅や日常を楽しむ現代女性のワードローブをテーマに、トラベル／ファッション／ワーク／イベント といった女性の生きる全てのシーンで登場するバッグを自由な発想でご提案します。

公式HP https://www.jewelnarose.jp/

Instagram https://www.instagram.com/jewelnarose_official/

公式オンラインストア https://store.ace.jp/shop/r/rjr-item/