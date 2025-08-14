こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【埼玉医科大学・宇都宮大学】「影のない画像」でアミロイドーシスを鮮明に診断！ ～ 新技術で複屈折を定量化、従来法を超える画像を実現
埼玉医科大学（学長：竹内勤）の若山俊隆教授（保健医療学部臨床工学科）、大学院生の横内峻さん、茅野秀一教授（保健医療学部長）と、宇都宮大学（学長：池田宰）の東口武史教授（工学部基盤工学科）らは共同で、アミロイドーシスの病理診断をより鮮明にする、影のない新しい画像処理技術で定量観察を実現しました。この技術は病理診断環境に容易に導入できるため、病理検査室への普及も期待されます。この成果は、2025年8月号の『Scientific Reports』誌に掲載されました。
■ポイント
【1】 約50年の間アミロイドーシスの診断指標として用いられてきた「アップルグリーンの複屈折」に代わる定量的複屈折コントラストによるシャドウレス・アミロイドイメージングを実験実証した。
【2】 アミロイドーシス診断に利用される偏光画像で問題になっていた「偏光シャドウ」を抑制することに成功し、鮮明な画像を提供することができるようになった。
【3】 新規イメージング法は、従来法である複屈折分布と95％以上の一致度を取得した。臨床用の顕微鏡の光学系をそのまま利用できる簡便さに加え、最少で2枚の画像の取得だけで解析が可能になる点も本研究成果の大きなアドバンテージである。
【4】 この技術は、病理診断環境に容易に導入できるため、病理検査室への普及も期待される。
■概要
アミロイドーシスは線維状の異常たんぱく質が全身または臓器に沈着して発症する疾患で、心臓や腎臓のアミロイドーシスが知られています。さらに、脳にアミロイドβと呼ばれるタンパク質が蓄積するアルツハイマー型認知症もアミロイドが関与する病気です。
これらの疾患には、早期かつ正確な診断が求められています。約50年の間、Congo Red染色を用いた病理標本を偏光顕微鏡下で観察し、「アップルグリーンの複屈折」と呼ばれる色彩の観察が"ゴールデンスタンダード"とされてきました。しかし、臨床現場ではオレンジや赤などの色彩が観察され、「アップルグリーン」という基準が疑問視されました。2024年の国際アミロイドーシス学会の声明で、診断基準は「特徴的複屈折の観察」と改訂されましたが、複屈折顕微鏡を臨床現場に設置することは容易ではありません。また、従来の偏光観察も「偏光シャドウ」と呼ばれる影が、アミロイド沈着の詳細を観察する際に問題となっていました。
本研究では、従来の生物顕微鏡に偏光素子を追加し、回転角を変えて撮影した複数画像を解析する画像処理法を開発しました。従来の複屈折分布と95％以上の相関を有し、従来の目視診断よりも高精度で定量的な観察を実現しました。この技術は現行の病理診断環境に簡便に導入できるため、全国の病理検査室への普及も期待されます。
【図1 本研究の概要】
【(a) 異常タンパク質が集まったアミロイド線維は臓器に凝集して沈着します。これがアミロイドです。(b) 一般的にアミロイドーシス診断ではCongo Red染色と偏光顕微鏡が使われていますが、(c：左側) 偏光シャドウと呼ばれる影が生じ、鮮明な画像が観察できないという問題があります。そのためAとBの位置では観察される画像が異なっています。このように偏光シャドウはアミロイドの沈着を観察できなくしてしまうのです。(c：右側) 本研究グループが提案する新規イメージング法では、偏光シャドウのない精確な観察像が得られます。アミロイドーシスの早期発見に貢献する技術となることが期待されます。】