【9月10日（水）】九州大学発スタートアップマッチングセミナー2025
◆概要◆
九州大学の研究シーズを活用したスタートアップの経営者、起業を志す
研究者が講演します。セミナー会場での講演、名刺交換会に加え、別室
にて個別面談も実施します。
本セミナーをきっかけに、共同開発や外部資金の獲得などにつながって
おります。新事業の創出、投資、そしてオープンイノベーションにご興
味のある企業・団体の皆さまはぜひご参加ください。
◆日 時◆ ９月１０日（水） １４：００～１８：００
◆場 所◆ 日本橋ライフサイエンスビルディング９階９１３会議室
（東京都中央区日本橋本町2-3-11）
◆参加費◆ 無料
◆定 員◆ ５０名（先着順、事前申込制）
◆お申込◆ ホームページからお申し込みください。
https://www.opack.jp/events/detail/686
◆内 容◆
１．在来寄生蜂によるサシバエの生物的防除
～ 牛・人・環境にやさしい、持続可能な新たな畜産害虫管理 ～
株式会社Arthron
代表取締役CEO 荒木 啓充 氏
２．極端紫外光(EUV)の照射・解析で半導体用材料開発を短ＴＡＴ化
ＥＵＶフォトン株式会社
代表取締役 浅野 種正 氏
３．九州大学発の低コストかつ高効率なCO₂回収技術で世界のカーボン
ニュートラル実現を目指して
株式会社ＪＣＣＬ
代表取締役 梅原 俊志 氏
４．農業×プラズマ：種子と堆肥を活かす次世代アグリテックの挑戦
九州大学大学院 システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門
准教授 奥村 賢直 氏
５．担持金ナノ粒子を用いる脱硫技術による酒類の品質保持と改良
九州大学大学院 理学研究院 化学部門
教授 徳永 信 氏
６．非接触型ＶＲゴーグルの社会実装に向けて
九州大学大学院 システム情報科学研究院 情報知能工学部門
准教授 福嶋 政期 氏