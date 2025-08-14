◆概要◆

九州大学の研究シーズを活用したスタートアップの経営者、起業を志す

研究者が講演します。セミナー会場での講演、名刺交換会に加え、別室

にて個別面談も実施します。

本セミナーをきっかけに、共同開発や外部資金の獲得などにつながって

おります。新事業の創出、投資、そしてオープンイノベーションにご興

味のある企業・団体の皆さまはぜひご参加ください。

 

◆日　時◆　　９月１０日（水）　１４：００～１８：００

◆場　所◆　　日本橋ライフサイエンスビルディング９階９１３会議室

　　　　　　　（東京都中央区日本橋本町2-3-11）

◆参加費◆　　無料

◆定　員◆　　５０名（先着順、事前申込制）

◆お申込◆　　ホームページからお申し込みください。

　　　　　　　https://www.opack.jp/events/detail/686

 

◆内　容◆

１．在来寄生蜂によるサシバエの生物的防除

       ～ 牛・人・環境にやさしい、持続可能な新たな畜産害虫管理 ～

　　株式会社Arthron

　　代表取締役CEO　荒木　啓充 氏

 

２．極端紫外光(EUV)の照射・解析で半導体用材料開発を短ＴＡＴ化

　　ＥＵＶフォトン株式会社

　　代表取締役　浅野　種正 氏

 

３．九州大学発の低コストかつ高効率なCO₂回収技術で世界のカーボン

　　ニュートラル実現を目指して

　　株式会社ＪＣＣＬ

　　代表取締役　梅原　俊志 氏

 

４．農業×プラズマ：種子と堆肥を活かす次世代アグリテックの挑戦

　　九州大学大学院 システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門

　　准教授　奥村　賢直 氏

 

５．担持金ナノ粒子を用いる脱硫技術による酒類の品質保持と改良

　　九州大学大学院 理学研究院 化学部門

　　教授　徳永　信 氏

 

６．非接触型ＶＲゴーグルの社会実装に向けて

　　九州大学大学院 システム情報科学研究院 情報知能工学部門

　　准教授　福嶋　政期 氏

 