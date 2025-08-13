マイナビ、プラスアルファ・コンサルティングと資本業務提携契約を締結

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：土屋芳明、以下「マイナビ」）は、株式会社プラスアルファ・コンサルティング（本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、以下「PAC」）との間で資本業務提携（以下「本資本業務提携」）に関する契約（以下「本資本業務提携契約」）を締結しました。

１. 本資本業務提携の目的及び理由

マイナビは、人材情報サービスを中心に、就職、転職、アルバイト、進学、ウエディング、ニュース、農業など、幅広い分野で情報サービスを提供しています。主力事業である人材ビジネス領域では、新卒採用市場において学生と企業を結びつける就職情報サイト「マイナビ」、中途・アルバイト採用市場において求職者と企業などを結びつける転職情報サイト「マイナビ転職」やアルバイト情報サイト「マイナビバイト」などを展開することに加え、採用コンサルティングから入社後の社員育成となる研修サービスまで手がけるなど、幅広いサービスにより全国の顧客に対して事業展開しています。

PACは、「見える化プラットフォーム企業」のビジョンのもと、先進的なテクノロジー活用によるデータを可視化する技術を武器に、ビッグデータ活用による企業の業務効率化や意思決定を支援するサービスを展開しています。PACグループが手掛けるSaaS型クラウドサービスでは、イニシャルコストを抑え短期での導入が可能であることや、システム運用の負荷を軽減できることから導入が進んでおり、特にタレントマネジメント機能を提供する「タレントパレット」においては、従業員数1,000名以上のエンタープライズ企業を中心に幅広くご利用されています。

マイナビとPACは、HR領域におけるビジネス拡大を目的とした業務提携について共同して検討を行ってまいりました。かかる業務提携の検討において、両社は、就職を起点にその後の活躍までを支援する「革新的なサービス×プラットフォーム」を協業により構築することで、シナジーを創出することを目指していました。

上記の業務提携の検討において、両社は「短期」及び「中長期」のそれぞれのスコープで協業領域を設定した上で、協業プロダクトの企画から開発、営業・サポート・コンサルティングその他の役割分担等について協議した結果、この度、本資本業務提携契約を締結するに至りました。HR領域において幅広いサービスを展開し、かつ、豊富な顧客網を有するマイナビと、タレントマネジメント市場を牽引するプラットフォームを有するPACが、双方の強みを持ち寄って新たなプラットフォームを開発し、マイナビが販売していくことで、高いシナジーが得られるものと考えています。なお、今回のマイナビによるPACへの出資は、本業務提携をより強固なものとすることを目的とするものであり、事業の推進をより確実なものにしてまいります。

２. 本資本業務提携の内容

本資本業務提携は、就職・採用分野で豊富な実績を持つマイナビと、「タレントパレット」により「科学的人事」の実現を目指しながらタレントマネジメント市場を牽引するPACがタッグを組むことで、両社が提供するサービスの融合・連携を図りつつ、学生や社会人のデータを蓄積・活用できるプラットフォームを提供するものです。採用・育成・配置などの人事業務において、スキル情報などを軸にしたマッチング精度を向上し、求職者には最適な活躍の場でのキャリア形成を支援しながら、企業には自社にマッチした人材獲得や社員のエンゲージメント向上などのソリューションを提供することを目指します。具体的には、以下のようなサービス展開を想定しています。

１. 協業プロダクトの開発・販売

マイナビが独自に提供するサービス機能をタレントパレットに搭載した協業プロダクトを開発、販売します（2025年10月よりサービス提供開始予定）。協業プロダクトについては、PACがマイナビの協力のもとでシステム開発を担いながら、マイナビでは営業チャネルを通じて、全国３万社以上の顧客基盤に対して導入を促進することで事業拡大を目指します。

なお初期リリース版では、マイナビ商品であるマイナビe-learning研修コンテンツ、パーソナリティ診断、エンゲージメント診断等を搭載しますが、今後も搭載するサービス・ラインアップを拡充していく予定です。

２. タレントパレット顧客に対するマイナビ研修コンテンツの提供

タレントパレットにマイナビが提供する約200コースのe-learning研修コンテンツを搭載し、タレントパレット導入企業向けにオプション・サービスとして提供予定です。

タレントパレット上でマイナビの研修受講が可能となるほか、社員の属性情報により最適な研修を推奨するレコメンデーション機能など、タレントパレットの機能と合わせて利用することが可能となります。

３.マイナビの新卒応募者管理システムと協業プロダクトの連携

マイナビの新卒採用応募者管理システムにおける内定者情報を、協業プロダクトへ連携する機能を提供予定です。マイナビの新卒応募者管理システム利用企業では、社員情報の登録の手間が削減される他、採用時の情報から入社後の育成などの情報を一気通貫で管理することが可能となります。

４.両社データ活用によるリスキリング推進・採用マッチングの高度化

中長期スコープとして、タレントマネジメントシステム内で保有するデータとマイナビ研修コンテンツや採用サービスを接続させ、より効果的な社員研修の実施や採用マッチングの高度化を目指していきます。

３.資本提携（出資）の内容

マイナビのPACに対する議決権所有割合は3.13%（※）となる予定です。

※2025年3月31日現在の議決権総数に対する議決権所有割合。小数点第3位を四捨五入。

４.両社の概要

会社名：株式会社プラスアルファ・コンサルティング

設立：2006年12月25日

代表取締役社長：三室 克哉

本社：〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9-2 汐留住友ビル25F

事業内容：マーケティングソリューション事業、CRMソリューション事業、HRプラットフォーム事業

会社名：株式会社マイナビ

設立：1973年8月15日

代表取締役 社長執行役員：土屋 芳明

本社：〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号

事業内容：人材関連事業、メディア事業