【Yahoo!トラベル】公式アプリの提供を開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供するインターネット旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」は、よりおトクでスマートに旅行をお楽しみいただくため「Yahoo!トラベル」公式アプリ（iOS版、Android版）の提供を開始しました。

また、毎月「5・0」がつく日（5日・10日・15日・20日・25日・30日）を含む36時間限定で、宿泊代金が10%以上おトクになる「GoGoセール」を実施しています。予約時にクレジットカードからの引き落としで決済すると最大10%オフ※1になる「オンラインカード決済」とあわせると、20%以上おトクになります。

※1：獲得予定の「PayPayポイント」の全額をその場で宿泊料金に充当する場合。「PayPayポイント」を貯めることも可能。

「Yahoo!トラベル」は、日本全国17,000軒以上のホテル・旅館をおトクに予約できるインターネット旅行予約サービスです。出張先でビジネスホテルを探したい、週末の温泉旅行や家族旅行をおトクに楽しみたい、直前でも泊まれる宿をすぐに見つけたい、「PayPayポイント」を賢く貯めて使いたいなど旅行の多様なニーズに応え、成長を続けています。

観光庁が発表した「旅行・観光消費動向調査2025年1-3月期」※2によると、日本人国内旅行消費額は前年同期比15.5%増を記録し、日本人の国内延べ旅行者数は、前年同期比6.0%増の1億1964万人と拡大しています。

※2：出典 観光庁「旅行・観光消費動向調査 2025年1-3月期（1次速報）」

https://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_00040.html

このような国内旅行需要の高まりを受け、このたび、よりおトクでスマートに旅行をお楽しみいただくため公式アプリの提供を開始しました。これによりユーザーは、移動中でも旅の計画や予約の確認・変更・キャンセルまでアプリ内で完結できます。

公式アプリではブラウザ版「Yahoo!トラベル」と同様に、パーソナライズ化されたおすすめ宿の提案を受けられるため、ユーザーは、検討にかかる時間を削減でき、希望するホテルや宿を効率的に見つけることができます。

今後は、宿泊前に予約状況などをお知らせするプッシュ通知機能を追加するなど機能を拡充する予定です。

アプリ ダウンロードURL

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id6747539835

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.yahoo.travel.android

■「Yahoo!トラベル」の主な特徴

いつでも誰でも最大10%おトク

ビジネスホテルから高級リゾートホテル、温泉旅館まで幅広くご用意しており、予約時にクレジットカードからで決済する「オンラインカード決済」の利用で宿泊料金が最大10％割引されおトクになります。クーポンやタイムセールとの併用で、さらにおトクに利用できます。

「オンラインカード決済」詳細：https://travel.yahoo.co.jp/feature/campaign_pointup/

PayPayポイントが貯まる・使える

予約金額に応じて「PayPayポイント」が付与され、「今すぐ使う（即時割引）」か「貯める」かを選べます。

ポイント付与を待たずお支払い時にポイントを即時利用すると、その場で割引が適用されます。

「ポイント即時割引」詳細：https://support.yahoo-net.jp/PccTourtr/s/article/H000014197

条件にあった宿が見つかる

キーワードや予算、直近の予約からスムーズに検索できます。気になる宿をお気に入り登録して、あとから比較もできます。

■「オンラインカード決済」で、合計20%以上おトクになる「GoGoセール」

「Yahoo!トラベル」では、毎月「5・0」がつく日（5日・10日・15日・20日・25日・30日）を含む36時間限定で宿泊代金が10%以上おトクになる「GoGoセール」を開催しています。

開催期間中は、宿泊代金が10%以上おトクになり、さらに、予約時にクレジットカードで決済すると宿泊代金が最大10%オフ※1になる「オンラインカード決済」と組み合わせて適用すると、20%以上おトクになります。

「Yahoo!トラベル GoGoセール」概要

・特設ページ：https://travel.yahoo.co.jp/notice/special/post_7/

・開催期間：毎月「5・0」がつく日（5日・10日・15日・20日・25日・30日）を含む36時間

4日、9日、14日、19日、24日、29日の12:00～翌日23:59

・対象施設：全国の対象施設

※割引になる宿泊日は各ホテル・旅館によって異なります。詳細は各ホテル・旅館のプランページをご確認ください。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーは、「Yahoo!トラベル」を通じ、ユーザーにおトクで安心な旅行を楽しんでいただけるよう、満足度の高いサービスの提供を実現していきます。