【万座プリンスホテル】～地元の恵みと名湯を味わい尽くす秋～

万座プリンスホテル（所在地:群馬県嬬恋村万座温泉、総支配人：塚本亨）は、嬬恋村の特産品であるキャベツをテーマにしたグルメイベント「秋は万座でキャベツ419祭り」を開催いたします。嬬恋村は夏秋キャベツの出荷量日本一として知られ収穫の最盛期を迎える期間中には、「葉の繊細さ」から市場には出回らず稀少価値が高いとされるキャベツ「麗峰（れいほう）通称419」を農家さんから直接仕入れ、キャベツ419を主役にしたブッフェ料理やディナーコースをご用意するほか、ランチご利用のお客さまにキャベツ419の食べ放題サービスを実施します。また、9月14日は逆から読んで「419」であることから宿泊のお客さまを対象にキャベツ419のプレゼントイベントを開催、万座温泉観光協会の協力により嬬恋村のキャベツキャラクター「嬬キャベちゃん」も応援に駆けつけ名湯とともに嬬恋ならではの秋の味覚イベントを盛りあげます。

キャベツ料理グランプリのキャベツ料理夜明けを迎えるキャベツ畑畑からホテルへ直送されるキャベツ

～ 秋は万座でキャベツ419祭り ～

【キャベツ料理グランプリ】

「キャベツの限界に挑戦！」を合言葉に14名の和食、洋食、中華、製菓の料理人がキャベツ料理を考案。ホテル内審査によって選ばれた料理が並びます。その中からさらに期間中にご利用いただいたお客さまからも投票していただきグランプリを決定します。

場所：万座プリンスホテル「レストランしゃくなげ」、万座高原ホテル「レストラン白根」

料金：しゃくなげ：おとな\7,300/こども(6～11才)\5,200

白 根：おとな\5,500/こども(6～11才)\3,800

内容：ディナーブッフェ

キャベツグランプリ料理キャベツ419のスチーム金沙添えキャベツ419と豚バラ肉ロール巻きキャベツ419のかき揚げ中華ソース

【キャベツ419玉菜ディナー宿泊プラン】

料金：1名さま\22,641より ※入湯税150円別途（本館ツインルーム1室2名さまご利用時）

内容：1泊室料、夕食（洋食：キャベツ419玉菜ディナー）、朝食ブッフェ

キャベツ419玉菜ディナーキャベツ419玉菜ディナー

【キャベツ419プレゼントイベント】

期日：2025年9月14日（日）、15日（月祝）

時間：8:00A.M.～10:00A.M.

場所：万座プリンスホテル・万座高原ホテル

内容：◆9月14日宿泊のお客さま キャベツの重さ当てチャレンジ

◆9月13、14日宿泊のお客さま 1室につきキャベツ1玉プレゼント