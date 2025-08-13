「工夫」がテーマの体験イベントや展示が盛りだくさん！「SHIBUYA WANDERING CRAFT 2025」8月23日(土)より開催

東急株式会社（渋谷ヒカリエ 8/）

東急株式会社が運営する高層複合施設・渋谷ヒカリエ(住所：東京都渋谷区渋谷2-21-1)8階の「Creative Space 8/(クリエイティブスペース ハチ)(以下：「8/」)」にて、2025年8月23日(土)～8月31日(日)の期間で『SHIBUYA WANDERING CRAFT 2025(シブヤ ワンダリング クラフト)』を開催します。

【8/公式HP：https://www.hikarie8.com/home.shtml】

多目的スペース【COURT】を中心に、「8/」各所で様々な期間限定のイベントを開催

多目的スペース【COURT】でのイベント

8/23（土）～8/31（日） 小木曽瑞枝による作品展示

アーティスト・小木曽瑞枝さんの作品を展示・販売します。彼女は日常の風景をスケッチし、抽象化して合板に転写し、切り抜いて立体化し、彩色して作品を完成させます。作品となっても元となった風景が感じられる不思議さをご覧ください。

主催：ART FRONT GALLERY

https://www.hikarie8.com/court/2025/07/post-368.shtml

参加費：無料 定員なし8/23（土） 16:00～17:30 「ウミと、ヒトと。」展示記念トークイベント

「海と人の営み」をテーマにしたインスタレーションを記念して、「なぜサステイナブルシーフードを選んでいくべきなのか？」、UMITO Partners村上さんを始めとするゲストの皆さんのバックグラウンドや視点をもとにディスカッションします。 登壇：UMITO Partners 村上春二、KURKKU FIELDS 佐藤 剛 氏

主催：Creative Lounge MOV

参加費：1,000円（予約制）8/24（日） 15:00～16:00 アーティストとつくろう！ふしぎな乗りもの"絵巻"

自分が乗ってみたいふしぎな乗りものを自由に工夫し、描画や切り絵でつくるワークショップです！渋谷から富士山までを繋ぐ道のりの背景に貼り付けて、みんなでひとつの大きな絵巻物ができあがります。制作した作品は当日お持ち帰りいただけます。

アーティスト講師：横井山泰

主催：Bunkamura Gallery 8/

https://www.hikarie8.com/court/2025/08/post-369.shtml

参加費：500円 定員：10名 事前予約任意 （予約者優先・当日参加可）8/25（月） 18:30～20:00 アーモンドチョコレートの箱を使って“アーモンドチョコレート？"という作品を作ろう！

小木曽さんとおしゃべりをしながら、自分ならではの作品をつくるワークショップです。みんながアーモンドチョコレートのパッケージで制作することで、むしろ個性が表れます。親密でユニークなアートの時間を楽しみましょう。

主催：ART FRONT GALLERY

https://www.hikarie8.com/court/2025/07/post-368.shtml

参加費：1,000円 定員：10名（事前予約制）8/26（火）～8/30（土） ゆるスポーツ夏祭り2025 ～ゆるスポーツで遊ぼう！つくろう！～

人気ゆるスポーツと、最新ゆるスポーツが大集合！顔を使った対戦型スポーツ「フェイスマッチ」、ポーズを取りながら遊ぶ「ピクトグラム」に加え、日替わりで「指スポーツ」「ゾンビフルネス」など、世界初公開の体験コンテンツも！夏の運動不足におすすめです。

主催：一般社団法人世界ゆるスポーツ協会

https://www.hikarie8.com/court/2025/08/yurusports.shtml

参加費：無料～3,000円 定員：10~40名（事前予約推奨）8/31（日） 11:00～12:00 南條工房のおりんの音色に触れる会

南條工房の南條和哉さんと、南條工房のおりんを愛用しているタブラ奏者のU-Zhaanさんをお招きし、おりんの音を暮らしに取り入れる工夫や、そこから生まれる豊かさについて語らいます。みんなでおりんの音を楽しむ時間も！佐波理おりんの音色に耳を傾けてみてください。

主催：D&DEPARTMENT PROJECT

https://www.hikarie8.com/court/2025/08/post-370.shtml

参加費：2,640円 定員：60名（事前予約制）

「COURT」を囲む各スペースでは「工夫」にちなんだ期間限定のイベントを開催

【CUBE】でのイベント

8/23（土）～8/31（日） 11:00 - 20:00 ※最終日は17:00まで

つかえそう展 Not meant to work (but that's ok) by Palab

-つかえなくてもいいじゃない、思考と余白と工夫 -

合理的であることは、私たちの暮らしを確かに便利にしてくれるけれど、一方で、創造する楽しさまで均一にしている気がしている。

「つかえそう…かな？」と、想像してみる。たとえ意味がなくても、そんな思考の余白と工夫にこそ、豊かさがあるのかもしれない。

https://www.hikarie8.com/cube/2025/08/not-meant-to-work-but-thats-ok-by-palab.shtml

Palab(パラボ) :

意図せず偶発的に生まれた端材を集め、 それらをパラレルな世界の素材と仮定し、そこから見えてきた世界を描き出すラボのようなクリエイティブユニット。工場等から生まれる【産業の端材】や、普段見過ごしている風景などの【街の端材】を主な資材として作品制作を行う。

【渋谷○○書店】でのイベント

8/23（土）～ 8/31（日）12:00～18:00 ※不定休

合同選書企画「工夫書店」- 100人の棚主による、100通りのくふうが並ぶ本屋 -

みんなで本を持ち寄り、みんなで運営する本屋さん「渋谷◯◯書店」では、100 名を超える棚主による「わたしの“工夫”を支えてくれた1冊」をテーマにした偏愛的選書を実施中。棚主それぞれの視点で選ばれた本と、工夫のエピソードが出会う場所にぜひお越しください

※不定休、営業日は@shibuya_books（公式X 旧Twitter）ご確認ください

https://x.com/Shibuya_Books

【d47MUSEUM】でのイベント

7/4（金）～10/19（日）12:00～20:00（最終入館19:30） デザイン物産 2025 47都道府県の工夫のデザイン

その土地に当たり前にあり、その土地の個性となっている製品、食べもの、街並、行事、暮らし方、風景‥‥‥。それらがこれからも続いていくために、地域にじっくりと根を張り活動する、47通りの「工夫のデザイン」を物産展スタイルでご紹介します。

https://www.hikarie8.com/d47museum/2025/07/-2025-47.shtml

【Bunkamura Gallery 8/】でのイベント

8/22（金）～9/7（日） ART designs DAYS 暮らしをデザインするアート展

カラフルでポップなものからシックで重厚感のあるものまで、お部屋に飾りやすい作品の数々をラインナップ。40名以上の作家によるオリジナル作品の中から、あなたのライフスタイルにぴったりのお気に入りを見つけてください。イベントも開催します！

https://www.hikarie8.com/bunkamura/2025/07/art-designs-days.shtml

【d47 食堂】でのイベント

8/30（土） つづくをたべる 角打ちBAR NAT.BREWのビールスタンド 2025

彫刻の町・南砺市井波で「土着醸造」を掲げるブルワリー、NAT.BREWの望月俊祐さんをお迎えします。木樽を用いた醸造によって地域の木工技術の継承にもつながる活動について伺いながら、土地と人からうまれる文化が詰まったクラフトビールを味わいましょう！

【Creative Lounge MOV】でのイベント

8/23（土）～8/31（日）

「ウミと、ヒトと。」 海と暮らす、人の工夫

ウミとヒトが豊かな社会の実現を目指して活動する”UMITO Partners”と、食をテーマに多角的な視点で持続可能な世界を目指すクリエイティブスタジオ”P.O.S.T studio”による「海と人の営み」をテーマにしたインスタレーションです。

https://www.hikarie8.com/mov/2025/08/shibuya-wandering-craft-2025.shtml

【イベント開催概要】

SHIBUYA WANDERING CRAFT 2025

開催期間：2025年8月23日(土)～8月31日(日)

開催時間：11:00～20:00(イベントによって時間が異なります)

開催場所：渋谷ヒカリエ 8階 Creative Space 8/

8/HP：https://www.hikarie8.com/home.shtml

8/Instagram：https://www.instagram.com/hikarie8/

『SHIBUYA WANDERING CRAFT』について

渋谷らしい新しい発見や出会いの場として開催している夏の企画展です。タイトルの「WANDERING」には、wonderful（驚き）と wandering（疑問）の２つの意味を込めています。

2014 年から「旅」「暮らしの再定義」「本」「渋谷」「DIY」など、毎年さまざまなテーマを設け、新たな発見や価値観を与えてくれる担い手と共に開催しています。ワークショップやトークセッション、展示などを通じて、発見し、考え、交流することを目的とした、8/ ならではのイベントです。

「Creative Space 8/（クリエイティブスペース はち）」とは

多目的に使える「COURT」を中心に、強い意志をもったコミッティメンバーが集まり、ギャラリー、ショップ、カフェ、シェアオフィスを運営しています。渋谷らしいこと、交流すること、続けること、編集していくこと、人を育てること…。これらのキーワードを意識して、ゆるやかに重なり合い、つくられていく力にクリエイションが響き合い、サロンのようにひとびとが集まる場所を目指しています。

◆公共交通機関からのアクセス

JR線・京王井の頭線「渋谷駅」と2階連絡通路で直結。

東京メトロ銀座線「渋谷駅」と1階で直結。

東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」B5出口と直結。