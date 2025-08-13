¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¢¡×¤òÃæÆü¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ
¡ÚÇØ·Ê¡¦²ÝÂê¡Û
Ê¡Åç¸©¤Ç¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒµÚ¤Ó¸¶È¯»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¤«¤é14Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤´»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÉü¶½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ALPS½èÍý¿å¤Î³¤ÍÎÊü½Ð¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉ÷É¾Èï³²¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç¸©»ºÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü¤ÎÌÜÅª¡Û
Åì³¤·÷¤È¤¤¤¦Âç¾ÃÈñÃÏ¤«¤é¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¡¦ÁØ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢Ê¡Åç¸©»ºÉÊ¤Î¡ÖÀµ³Î¤Ê¾ðÊó¡×¤È¡ÖÌ¥ÎÏ¡×¤òÈ¯¿®¡£É÷É¾Ê§¿¡¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¡¦¹ØÇã°ÕÍß¤ò¹â¤á¡¢Ê¡Åç¸©»ºÉÊ¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¢£Ì¾¾Î
¤Õ¤¯¤·¤Þ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¢
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡¦²ñ¾ì
£±.ÃæÆü¥Ó¥ë5F Á´¹ñ¥»¥ó¥¿ー¹¾ì¡¡¡Ê3Æü´Ö¡Ë
¡¡2025Ç¯8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡10:00～17:00 ¢¨8/22¤Î¤ß18:00¤Þ¤Ç
£².ÃæÆü¥Ó¥ë2F SAKAeL MARCHE/KICHEN¡¡¡Ê7Æü´Ö¡Ë
¡¡2025Ç¯8·î18Æü¡Ê·î¡Ë～8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡11:00～20:00¡ÊL.O.19:00¡Ë
¢£½»½ê
¢©460-0008 Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É»ÍÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
ÃæÆü¥Ó¥ë
¡ÚÆâÍÆ¾ÜºÙ¡Û
¢¡5F Á´¹ñ¥»¥ó¥¿ー¹¾ì
¡¦Ê¡Åç¸©Êª»ºÅ¸
¡¡¡¡Åí¡¢¤¤¤«¿Í»²¡¢¤Þ¤Þ¤É¤ª¤ë¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥ºÌ£Á¹ÄÒ¤±¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ê¤ÉÊ¡Åç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òÂ¿¿ôÈÎÇä
Ê¡Åç¸©»º¤Î¿·Á¯¤ÊÅí¤òÈÎÇä¡¡¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¸ãºÊ»³Ï¼¤ÎÀ¶Î®¤¬°é¤ó¤À¥ï¥¤¥ó
Åí¤Î¥³¥ó¥Ýー¥È
¡¦Ê¡Åç»ºÆüËÜ¼ò¤Î°û¤ßÈæ¤Ù
¡¡¡¡¸·Áª¤µ¤ì¤¿5¼ï¤ÎÃÏ¼ò¤òÍÑ°Õ
¡¦HAPPY¤Õ¤¯¤·¤ÞÂâ¥¹¥Æー¥¸
¡¡¡¡±éÌÜ¡¢¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¡¢µ¯¾å¤ê¾®Ë¡»Õ³¨ÉÕ¤±ÂÎ¸³¡ÊÀèÃå50Ì¾/Æü¡Ë
¡¦´Ñ¸÷¾ðÊóÈ¯¿®
¡¡¡¡´Ñ¸÷¾ðÊó¤ä¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ù¥³ÂÀÏº¡×ÅÐ¾ì
¡¡¡¡ÀÖ¤Ù¤³¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Ê¡Åç¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é
¥Ù¥³ÂÀÏº
¡¦¹ë²ÚÃêÁª²ñ
¡¡¡¡£±.¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤ÇÀÖ¤Ù¤³¥ー¥Õ¥©¥ë¥Àー¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª
¡¡¡¡£².Êª»ºÅ¸¤Ç2,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀÖ¤Ù¤³¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª
¡¡¡¡£³.7,500±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤ÇÆüËÜ¼ò¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª
¢¨·ÊÉÊ¤Î°ìÎã
¡¡¢¨5³¬¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¥ì¥·ー¥È¹ç»»²Ä¡£·ÊÉÊ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡¡¢¨·ÊÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¡2F SAKAeL MARCHE
¡¦Á´¹ñ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤òÂ·¤¨¤¿¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÊ¡Åç¸©»ºÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦ÁÚºÚ¡¢¤ª²Û»Ò¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä
¢¡2F SAKAeL KICHENKICHEN
¡¦Ê¡Åç¸©»ºÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åーÄó¶¡
¡¡¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¤ÎÅí¥Ñ¥Õ¥§¥×¥ìー¥È¡×¡¡14:30～19:00
¡¡¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ³¤Á¯Ð§¥»¥Ã¥È¡×11:00～14:00
¡¡¡Ö²ñÄÅÃÏ·Ü¤Ë¤å¤¦ÌÍ¡×11:00～14:00
¡¡¡ÖÃÏ·Ü¥µ¥ó¥É¡×11:00～14:00
¡ÚÆÃÄ§¡¦ÆÈ¼«À¡¦¥á¥ê¥Ã¥È¡Û
¡¦Ê¡Åç¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÎÀ¸»º¼Ô¼«Ëý¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¡¢¸«¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥Õ¥§¥¢
¡¦¿Íµ¤¤Î¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Ù¥³ÂÀÏº¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Þ¤¹
¡¦ÆüËÜ¼ò¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ
¡¦Íè¾ì¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä¹ØÆþ³Û¤Ë±þ¤¸¤¿ÃêÁª²ñ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÊ¡Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶²ÄÇ½
¸ø¼°¡§¡¡https://www.instagram.com/p/DNSCGuavfXf/?img_index=1(https://www.instagram.com/p/DNSCGuavfXf/?img_index=1)
¡Ú¼çºÅ¡Û
Ê¡Åç¸© Ì¾¸Å²°»öÌ³½ê
052-251-0368
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¤Õ¤¯¤·¤Þ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¥Õ¥§¥¢inÃæÆü¥Ó¥ë»öÌ³¶É
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥¹¥È
Ã´Åö¡§²ÖÎØÂîÌï¡Ê¤Ï¤Ê¤ï¤¿¤¯¤ä¡Ë
TEL¡§080-5877-5463
MAIL¡§hanawa-t@east-inc.jp